Cách chọn và sử dụng vitamin C đạt hiệu quả sáng da, không bị vàng da

Cách sử dụng vitamin C để đạt hiệu quả sáng da

Lợi ích của serum vitamin C là gì?

Được xem là thành phần "vàng" trong các sản phẩm chăm sóc da, vitamin C được biết đến với những lợi ích như:

Ức chế sự hình thành các tế bào sắc tố, từ đó cải thiện nám, tàn nhang, làm sáng và đều màu da.

Hoạt chất đóng vai trò như một chất chống ô xy hóa nhằm cản trở quá trình biến đổi của các gốc tự do, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Vitamin C ở nồng độ cao còn có khả năng cải thiện chứng da sần vỏ cam và khắc phục các dấu hiệu lão hóa.

Cách sử dụng serum vitamin C hiệu quả

Để sử dụng serum vitamin C đạt hiệu quả cao nhất, bạn có thể tham khảo quy trình chăm sóc da như sau:

Bước 1: Làm sạch da bằng nước tẩy trang, sau đó rửa mặt lại với sữa rửa mặt.

Bước 2: Tiếp theo, sử dụng toner (nước hoa hồng) để cân bằng lại độ ẩm cho da.

Bước 3: Cho 1 lượng serum vitamin C vừa đủ vào lòng bàn tay, xoa đều làm ấm rồi massage lên mặt. Vỗ nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu hơn.

Bước 4: Thoa kem dưỡng ẩm sau khi dưỡng chất trên mặt đã khô lại.

Nếu sử dụng vào ban ngày, sau các bước dưỡng da trên bạn có thể tiến hành thoa kem chống nắng và thực hiện các bước trang điểm tiếp theo.

Kết hợp vitamin C và kem chống nắng

vitamin C bên cạnh công dụng ức chế hình thành các tế bào sắc tố, làm mờ đốm nâu, nám, tàn nhang còn có tác dụng chống ô xy hóa tuyệt vời. Chính vì vậy, thành phần này có thể sử dụng được vào ban ngày.

Kết hợp vitamin C với kem chống nắng giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da

Hướng dẫn chọn vitamin C phù hợp

+ Nồng độ

Nồng độ vitamin C trong sản phẩm thường dao động từ 10-20%. Nồng độ càng cao, sự tác động lên da càng sâu. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn serum có nồng độ phù hợp. Tuy nhiên, đối với những người có làn da nhạy cảm hay mới bắt đầu sử dụng nên chọn serum có nồng độ vitamin C thấp để hạn chế kích ứng.

+ Chứa thành phần bổ sung

Theo các chuyên gia da liễu, các sản phẩm serum vitamin C có công thức kết hợp thêm cùng những thành phần như vitamin E, Hyaluronic Acid hay Ferulic Acid sẽ nâng cao khả năng cải thiện.

Trong trường hợp muốn dùng nhiều sản phẩm điều trị trong cùng một liệu trình, bạn hãy phân bố sử dụng sao cho hợp lý, dùng cách ngày hoặc chia ra sáng tối để sản phẩm có thể phát huy hết tác dụng mà không gây hại cho da.

Gợi ý các sản phẩm vitamin C được yêu thích trong tháng 1

1/ Tinh Chất Dưỡng Trắng Da OBAGI CLINICAL vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

Obagi Vitamin C + Arbutin là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa 2 thành phần làm sáng da với nồng độ 10% vitamin C và Arbutin đã được chứng minh hiệu quả làm giảm sự xuất hiện của các sắc tố màu trên da. Ngoài ra còn có sự kết hợp với hoạt chất ngăn ngừa ô xy hóa mạnh mẽ từ quả mâm xôi Cloud Berry giúp hạn chế các tác nhân gây hại từ môi trường bao gồm tia cực tím và các gốc tự do, kết hợp sự hoạt động với vitamin C nhằm cải thiện sắc tố da một cách toàn diện từ sâu bên trong.

Obagi Vitamin C + Arbutin (trái) - VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate (phải)

2/ Serum Dưỡng Trắng Khỏe Da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

VI Derm Retinoic Serum Rx - 0.1% Tretinoin chính là "chân ái" cho nàng mong muốn tìm sản phẩm vừa điều trị mụn vừa kiểm soát dầu thừa. VI Derm Retinoic Serum Rx có hoạt chất vitamin C và vitamin E giúp chống ô xy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại tia cực tím, kích thích sản xuất collagen, dưỡng ẩm và ngăn ngừa hình thành hắc tố.

Kết cấu dạng sệt nhưng VI Derm Retinoic Serum Rx không gây bết dính, bít tắc lỗ chân lông. VI Derm Retinoic Serum Rx có khả năng chống sưng tấy, kháng khuẩn, ngừa viêm nên cực kỳ hữu ý trong quá trình điều trị mụn.

3/ Ampoule Vitamin C nguyên chất chống lão hóa MartiDerm Platinum Photo Age HA+

Tinh chất Martiderm Photo Age HA+ có kết cấu siêu nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da

MartiDerm Platinum Photo Age HA+ là tinh chất cô đặc (ampoule) phiên bản mới cải tiến với khả năng cấp ẩm cao hơn đến 42% so với công thức cũ, lý tưởng dành cho làn da lão hóa, tổn thương do ánh nắng và ô nhiễm. Công thức bao gồm thành phần chống ô xy hóa vitamin C, thành phần độc quyền Proteum 89+ và Hyaluronic Acid, giúp giữ ẩm cho da căng bóng, củng cố cấu trúc da săn chắc và đàn hồi, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và bảo vệ da khỏi ô nhiễm hằng ngày.

Tìm chọn sản phẩm serum vitamin C phù hợp với làn da, sử dụng thường xuyên, đều đặn giúp mang lại hiệu quả cao hơn.