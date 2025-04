Cách đăng ký định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại ga metro Bến Thành

Trước đó, ngày 6.3, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM) cũng thông tin, đối với nhóm thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực cấp căn cước, định danh điện tử, hiện nay Công an TP.HCM bố trí 23 điểm cấp và giao PC06 chịu trách nhiệm quản lý gồm: 1 điểm cấp ở PC06 tại số 258 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 và 22 điểm cấp tại trụ sở tiếp dân của công an cấp huyện trước đây.