Cách để an toàn thông tin trên không gian mạng

Hãy cùng đón xem chương trình giao lưu trực tuyến "Tuổi trẻ Việt Nam – Những câu chuyện đẹp" số thứ 2 với chủ đề "An toàn thông tin trên không gian mạng cho giới trẻ" để biết thêm về những nguy cơ tiềm ẩn cũng như các kỹ năng cần thiết để sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Chương trình giao lưu trực tuyến "Tuổi trẻ Việt Nam – Những câu chuyện đẹp" số thứ 2 với chủ đề "An toàn thông tin trên không gian mạng cho giới trẻ" sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ hôm nay (23.12)

Chương trình do T.Ư Đoàn chỉ đạo triển khai, Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện. Chương trình được phát sóng trực tuyến vào lúc 14 giờ hôm nay (23.12) tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube và Tik Tok của Báo Thanh Niên; Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Chương trình với sự tham gia của 3 khách mời, gồm: anh Bùi Duy Hưng, Phó bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.3; chị Trần Thị Kiều Anh, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên VN, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM và thạc sĩ Phan Thế Duy, giảng viên làm việc tại phòng thí nghiệm An toàn thông tin - UIT InSecLab, Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Anh Bùi Duy Hưng với góc nhìn của một người làm công tác Đoàn sẽ chỉ ra những cách thức để ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động, chương trình của Đoàn một cách hiệu quả. Cũng như các cách thức mà tổ chức Đoàn – Hội đã làm để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" trên không gian mạng…

Anh Bùi Duy Hưng ẢNH: NVCC

Trong một khảo sát của Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trên hơn 26.000 sinh viên vào năm 2023 thì mạng xã hội được xác định là một nhân tố tác động lớn đến các khía cạnh đời sống, nhận thức của đại bộ phận sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy gần như tất cả sinh viên đều sử dụng mạng xã hội, trong đó với mục đích giải trí chiếm tỷ lệ cao nhất với 91,4%. Xu hướng đáng chú ý là sinh viên thường dùng cùng một lúc nhiều dịch vụ mạng xã hội khác nhau, 85,1% sinh viên lựa chọn "lên mạng xã hội" là việc họ làm hàng ngày.

Trần Thị Kiều Anh ẢNH: NVCC

Là một cán bộ Hội Sinh viên, Trần Thị Kiều Anh sẽ có góc nhìn đánh giá về những tác động của mạng xã hội đến với sinh viên; đồng thời là những giải pháp hay mà Kiều Anh từng áp dụng tại trường để tạo nên một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho sinh viên…

Là giảng viên trong ngành an toàn thông tin, anh Phan Thế Duy sẽ chỉ ra đâu là những yếu tố tiên quyết trong việc bảo vệ an toàn trên không gian mạng cho người trẻ. Đặc biệt là trước những thực trạng ăn cắp tài khoản mạng xã hội, từ đó sử dụng các thủ đoạn để lừa đảo người dùng, anh Duy cũng sẽ chỉ ra những cách để giúp bảo mật và an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội…

Thạc sĩ Phan Thế Duy ẢNH: NVCC

Mỗi khách mời tham gia buổi giao lưu dù ở những lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng họ vẫn luôn trăn trở về việc xây dựng một môi trường mạng xã hội an toàn cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ vẫn đang nỗ lực trên hành trình đó để tạo ra những chương trình, giải pháp hay về kỹ năng an toàn thông tin trên không gian mạng; họ đang tích cực mỗi ngày lan tỏa tin tốt trên mạng xã hội để lấy cái đẹp dẹp cái xấu.