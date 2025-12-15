Cách điều hòa Daikin cải tiến bền vững cùng nhu cầu người Việt

Khi điều hòa không chỉ để làm mát

Giữa bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và chi phí năng lượng tăng cao, nhiều gia đình Việt đang ưu tiên lối sống bền vững ngay trong chính tổ ấm của mình. Các thiết bị gia dụng, đặc biệt là điều hòa không khí, trở thành tâm điểm khi người dùng cân nhắc kỹ hơn về mức tiêu thụ điện, tác động môi trường và sự an toàn cho sức khỏe.

Nếu trước đây tốc độ làm mát là yếu tố quan trọng, thì nay người dùng chú trọng nhiều hơn đến khả năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng môi chất lạnh thân thiện và vận hành êm ái để kéo dài tuổi thọ thiết bị. Xu hướng này cho thấy nhu cầu chuyển dịch từ tiện nghi đơn thuần sang xây dựng một môi trường sống bền vững hơn.

Theo các chuyên gia, điều hòa không còn chỉ là thiết bị làm mát mà đã trở thành giải pháp không khí bền vững cho gia đình Việt. Nắm bắt điều đó, Daikin liên tục nghiên cứu khí hậu và thói quen sinh hoạt tại Việt Nam để phát triển các dòng điều hòa tiết kiệm điện, thân thiện môi trường và cải thiện chất lượng không khí, giúp người dùng giảm dấu chân carbon mà vẫn đảm bảo thoải mái hằng ngày.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng

Các sản phẩm Daikin hiện nay sở hữu công nghệ lọc khí tiên tiến (Streamer) giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng bằng cách oxy hóa trên phin lọc, kết hợp cùng khả năng kiểm soát độ ẩm (Hybrid Cooling) thông qua cơ chế khử ẩm, làm lạnh nhanh và bộ trao đổi nhiệt được cải tiến, tạo môi trường trong lành, phù hợp với trẻ em và người có da nhạy cảm.

Nhờ những tính năng này, gia đình chị Ngọc Điệp (34 tuổi, TP.HCM) đã tìm được giải pháp cho tình trạng hai con thường xuyên ốm vặt do ô nhiễm không khí và bé nhỏ bị viêm da cơ địa mỗi khi thời tiết nắng nóng. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, chị quyết định lắp đặt điều hòa thông minh kết hợp máy lọc không khí Daikin cho cả phòng khách và phòng ngủ. "Tôi chọn Daikin bởi nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là khả năng lọc không khí để bảo vệ đường hô hấp cho hai con", chị chia sẻ.

Chị Điệp đánh giá, từ khi sử dụng chất lượng sống của gia đình được cải thiện rõ rệt, hai bé ít bệnh vặt hơn, còn việc vận hành và bảo dưỡng cũng trở nên tiện lợi khi chị có thể theo dõi thiết bị và đặt lịch qua ứng dụng.

Chị Ngọc Điệp (TP.HCM) và hai con trai chơi đùa trong phòng khách ẢNH: YOUTUBE DAIKIN VIETNAM

Đối với khu vực có thời tiết thay đổi thất thường, Daikin trang bị chế độ làm lạnh nhanh giúp làm mát tức thì trong những ngày nắng nóng cực điểm, và chế độ Dry Mode giúp hút ẩm hiệu quả, hạn chế nấm mốc và mùi ẩm, đặc biệt là trong mùa nồm.

Gia đình chị Trần Thị Nga, giáo viên cấp hai tại Hưng Yên (cũ), là một trong những người dùng đánh giá cao sự linh hoạt này. Những ngày hè lên tới 42 độ, chị luôn sử dụng chế độ làm lạnh nhanh để tạo sự dễ chịu cho không gian. Còn mùa nồm, chế độ Dry được lựa chọn để duy trì độ ẩm phù hợp cho sinh hoạt gia đình.

"Daikin thực sự rất hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. Minh chứng rõ nhất là cải thiện khả năng vận hành êm ái, giảm tiếng ồn để những người thường xuyên làm việc đêm như tôi có không gian yên tĩnh tuyệt đối, còn các con ngủ ngon giấc", chị Nga chia sẻ.

Ngoài ra, Daikin cũng được nhiều hộ kinh doanh và các địa điểm thương mại quy mô vừa và nhỏ ưa chuộng nhờ chế độ Econo giới hạn công suất để giảm điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm lạnh. Cùng với đó là độ bền cao, vận hành ổn định trong thời gian dài, duy trì môi trường khô thoáng, ngăn bụi bặm, hơi ẩm thông qua công nghệ lọc khí Streamer.

Anh Phùng Quốc Tuấn, chủ cửa hàng thời trang tại TP.HCM, cũng cho biết đã gắn bó với Daikin hơn một thập kỷ sau khi gặp các vấn đề như chảy nước, làm lạnh chậm ở những dòng máy trước. Anh cho biết nhờ chế độ Econo, hóa đơn mỗi tháng "không bao giờ quá cao" dù thiết bị hoạt động gần như cả ngày trong không gian rộng.

Anh Phùng Quốc Tuấn hướng dẫn nhân viên sử dụng điều hòa không khí Daikin tại cửa hàng thời trang ở TP.HCM ẢNH: YOUTUBE DAIKIN VIETNAM

Từ nền tảng bền vững đến chuẩn mực tiện nghi và thông minh

Daikin phát triển các giải pháp điều hòa thông minh trên nền tảng bền vững, không chỉ nâng cấp hiệu suất làm lạnh với chế độ Powerful làm mát nhanh gấp đôi hay luồng gió Comfort, 3D giúp lan tỏa đồng đều mà không thổi trực tiếp vào người, mà còn tăng cường khả năng bảo vệ sức khỏe với công nghệ lọc Twin Streamer vô hiệu hóa vi khuẩn và các tác nhân gây hại, giữ không gian luôn trong lành và dễ chịu. Song song đó, các tính năng Hybrid Cooling, Humi Comfort giúp kiểm soát độ ẩm cân bằng và ổn định, đảm bảo vẫn mát và mang lại sự thoải mái tự nhiên cho da, mắt và cổ họng.

Tuy kết hợp nhiều tính năng nhưng thế mạnh tiết kiệm điện vẫn được duy trì với công nghệ Inverter và mắt thần thông minh Intelligent Eye tự động phát hiện chuyển động để điều chỉnh hướng gió hợp lý, tối ưu hiệu suất và hạn chế gió lùa, từ đó tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Tất cả những cải tiến ấy cho thấy công nghệ của Daikin dù không ngừng hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người Việt, vẫn giữ vững triết lý phát triển bền vững làm nền tảng. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Hưng Yên (cũ) không chỉ là thành quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc từ đội ngũ R&D dành riêng cho thị trường trong nước, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng người Việt - mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, tin cậy và phù hợp với khí hậu bản địa.