Cách doanh nghiệp Việt giải bài toán tăng trưởng trên Shopee

Làm mới cách bán sản phẩm quen thuộc

Vở và bút viết là những mặt hàng dễ tìm trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Với Classmate, thương hiệu văn phòng phẩm Việt Nam, thách thức là làm thế nào để giúp khách hàng nhận ra điểm phù hợp của từng sản phẩm trước khi mua. Trong chiến dịch 9.9, Classmate tăng cường livestream và video ngắn để giới thiệu thiết kế, công năng, cách sử dụng sản phẩm. Người xem có thể đặt câu hỏi trong phiên phát trực tiếp, theo dõi hình ảnh thực tế và sử dụng voucher khi mua hàng. Qua đó, thương hiệu giải thích sự khác biệt giữa các sản phẩm và trả lời những băn khoăn khó truyền tải chỉ bằng hình ảnh.

Người bán trên Shopee chủ động lựa chọn các phương thức vận chuyển phù hợp với đặc thù sản phẩm và nhu cầu của khách hàng ẢNH: SHOPEE

Ông Phạm Thanh Tùng, đại diện Classmate, cho biết Shopee Live và Shopee Video giúp thương hiệu tăng điểm chạm với người mua, truyền tải thông tin sản phẩm và tạo thêm động lực mua sắm thông qua ưu đãi trong lúc xem nội dung. Ngày 9.9, doanh thu của Classmate trên Shopee tăng hơn 151% so với ngày thường; phần lớn đơn hàng đến từ hai kênh này.

Khi tốc độ giao hàng đáp ứng nhu cầu phát sinh

Với phụ kiện công nghệ, nhu cầu mua sắm đôi khi xuất hiện đột ngột: dây sạc bị hỏng, cổng chuyển đổi cần cho buổi làm việc hay pin dự phòng trước chuyến đi. UGREEN nhận thấy thời gian giao hàng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua của nhóm khách hàng này. Trong dịp 9.9, thương hiệu đẩy mạnh phương thức giao hàng hỏa tốc 1H và 4H trên Shopee. Đồng thời, UGREEN điều chỉnh khâu đóng gói để chuẩn bị đơn nhanh hơn, sắp xếp danh mục và các bộ sản phẩm bổ trợ, trình bày rõ thông số kỹ thuật để khách hàng dễ lựa chọn.

Theo đại diện UGREEN, doanh số ngày 9.9 tăng 50% so với ngày 8.8; có 30% người mua của thương hiệu lựa chọn giao hỏa tốc. Đáp ứng nhu cầu này cần sự phối hợp từ cả phương thức giao nhận của sàn lẫn khả năng xử lí đơn hàng của người bán.

Giải bài toán bán và giao hàng cồng kềnh

Nếu Classmate tập trung vào nội dung, UGREEN chú trọng tốc độ, thì LEVOIT phải tính đến kích thước sản phẩm. Với máy lọc không khí và thiết bị điện gia dụng, khách hàng còn quan tâm sản phẩm sẽ được đóng gói, vận chuyển và giao đến nơi như thế nào.

LEVOIT tham gia Shopee Mall Outlet từ giai đoạn đầu để tiếp cận khách hàng tìm sản phẩm chính hãng với mức giá phù hợp. Thương hiệu cũng sử dụng phương thức vận chuyển cồng kềnh cho sản phẩm có yêu cầu giao nhận riêng. Sự kết hợp này giúp LEVOIT giải quyết cả bài toán tiếp cận khách hàng lẫn vận chuyển.

Ngày 9.9, doanh thu của LEVOIT tăng 15 lần so với ngày thường. Đại diện thương hiệu xem kết quả này là tín hiệu để tiếp tục đầu tư cho kênh trực tuyến, đặc biệt khi giao nhận ngày càng quan trọng với ngành điện gia dụng.

Từ nhu cầu tìm hiểu sản phẩm đến nhận hàng nhanh và vận chuyển hàng cồng kềnh, mỗi doanh nghiệp lựa chọn một hướng tiếp cận để phục vụ khách hàng tốt hơn. Tận dụng hiệu quả các công cụ nội dung, kênh bán và phương thức giao nhận trên Shopee là bí quyết để doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, tạo nền tảng đón mùa mua sắm cao điểm sắp tới.