Cách dùng điện thoại thông minh phát hiện camera quay lén

Sự gia tăng của các loại camera quay lén ngụy trang trong củ sạc USB hay máy báo khói tại phòng khách sạn và căn hộ cho thuê đang trở thành mối đe dọa quyền riêng tư đáng lo ngại. Dù rất khó nhận biết bằng mắt thường, người thuê phòng hoàn toàn có thể biến chiếc điện thoại iPhone hoặc Android thành công cụ hữu hiệu để rà soát các thiết bị theo dõi này ngay khi nhận phòng.

Cách đơn giản để tìm camera quay lén bằng smartphone

Để kiểm tra trực tiếp, người dùng có thể kéo rèm, tắt đèn và dùng đèn flash điện thoại rọi vào các lỗ nhỏ đáng ngờ ở phòng ngủ hay phòng tắm để tìm ánh sáng phản xạ từ thấu kính. Ngoài ra, việc mở ứng dụng camera trong bóng tối cũng giúp nhận diện các tia hồng ngoại phát ra từ mắt camera giấu kín dưới dạng các đốm sáng hiển thị trên màn hình.

Nguy cơ camera quay lén và cách rà soát bằng điện thoại di động ẢNH: CHATGPT

Bên cạnh phần cứng, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Fing để quét mạng Wi-Fi của nơi lưu trú nhằm tìm kiếm các thiết bị lạ hoặc có tên chứa từ "camera", đồng thời kiểm tra các điểm phát Wi-Fi và tín hiệu Bluetooth bất thường xung quanh. Trong trường hợp phát hiện củ sạc có lỗ hở khả nghi cắm sẵn trong phòng, khách lưu trú nên rút phích cắm ngay lập tức và báo cáo cho bên quản lý.

Theo nghiên cứu năm 2025 của IPX1031, có tới 47% người tham gia khảo sát từng phát hiện camera tại các căn hộ nghỉ dưỡng Airbnb, tăng mạnh so với mức 25% vào năm 2023, đồng thời 55% chủ nhà vẫn lén đặt thiết bị bất chấp lệnh cấm từ đầu năm 2024.

Dù điện thoại thông minh là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp du khách lưu lại hình ảnh làm bằng chứng, thiết bị này không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối nếu camera ghi hình vào bộ nhớ cục bộ hoặc kết nối mạng riêng. Do đó, việc duy trì thói quen kiểm tra cẩn trọng nơi lưu trú vẫn là biện pháp cần thiết để bảo vệ sự riêng tư trong mỗi chuyến đi.