Cách dùng hộp nhựa an toàn trong lò vi sóng

Nhựa PP là loại nhựa an toàn nhất, dùng được trong lò vi sóng, chịu nhiệt đến khoảng 150-160oC. Nếu làm nóng nước hoặc hâm cơm nguội thì ổn, nhưng hâm đồ có dầu mỡ trong thời gian lâu tầm 10-15 phút, khi nhiệt trên 160oC thì nhựa sẽ hỏng theo thời gian.

Dấu hiệu dễ dàng nhận biết đó là hộp xuất hiện những lốm đốm màu trắng, rửa không sạch. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, dầu mỡ là môi trường giúp hạt vi nhựa dễ dàng phân hủy ở nhiệt độ cao.

"Bà nội trợ có thói quen dùng hộp nhựa PP liên tục trong lò vi sóng hoặc đựng thức ăn có nhiều chất béo để hâm nóng thì nhựa sẽ bị phân hủy dần dần, đi vào thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe", TS Vũ Thị Tần - giảng viên hóa vô cơ ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.

Những đốm trắng trên hộp cho thấy những hạt vi nhựa đã bị phân hủy. Tần Vũ

Lời khuyên của TS Tần là có thể dùng hộp nhựa chất liệu PP để hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng khi cần thiết, lưu ý với thời gian ngắn. Đặc biệt, tránh hâm nóng đồ ăn có dầu mỡ.

Vị TS không nói cụ thể bao lâu vì còn phải xét đến từng loại lò vi sóng có công suất bao nhiêu, môi trường thức ăn là gì. Lò có công suất càng cao thì càng nhanh nóng. Vì thế, thay vì dùng sản phẩm nhựa PP, bà nội trợ có thể chọn dùng vật dụng bằng sứ để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng. "An toàn nhất vẫn là sứ", TS chia sẻ.