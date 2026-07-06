Cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng

Giới thiệu ngắn gọn và tập trung vào thông tin quan trọng

Ứng viên nên giới thiệu họ tên, chuyên môn, kinh nghiệm hoặc thành tích nổi bật liên quan đến vị trí ứng tuyển. Phần trình bày nên kéo dài khoảng 1-2 phút, tập trung vào những nội dung giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng đánh giá mức độ phù hợp.

Nhấn mạnh kinh nghiệm, kỹ năng

Bên cạnh phần giới thiệu cơ bản, hãy nhấn mạnh những kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của vị trí. Khi tìm hiểu thông tin tuyển dụng ở Đà Nẵng hoặc tại bất kỳ địa phương nào, ứng viên cũng nên dành thời gian nghiên cứu kỹ yêu cầu của từng vị trí để điều chỉnh nội dung giới thiệu phù hợp.

Thể hiện mục tiêu nghề nghiệp và mong muốn gắn bó

Một mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng cho thấy sự nghiêm túc và định hướng phát triển của ứng viên. Hãy chia sẻ mong muốn học hỏi, nâng cao chuyên môn và đóng góp cho doanh nghiệp bằng nội dung ngắn gọn, thực tế.

Giữ phong thái tự tin, giao tiếp chuyên nghiệp

Ngoài việc chuẩn bị kỹ nội dung, ứng viên cũng nên rèn luyện phong thái giao tiếp và tác phong chuyên nghiệp.

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