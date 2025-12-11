Cách giúp iOS 26 không còn bỏ lỡ tin nhắn quan trọng

Theo 9to5Mac, iOS 26 ra mắt với hàng loạt cải tiến, trong đó đáng chú ý nhất là tính năng 'Screen Unknown Senders' trong ứng dụng Tin nhắn. Về lý thuyết, đây là công cụ tuyệt vời để làm sạch hộp thư, gom toàn bộ tin rác vào một góc và tắt thông báo để tránh làm phiền người dùng.

Đây là cách khắc phục tình trạng lỡ mất tin nhắn trên iOS 26

Tuy nhiên, thực tế sử dụng cho thấy cài đặt mặc định của tính năng này khá cực đoan, dẫn đến một trải nghiệm không tốt, đó là khi người dùng chặn được tin rác, nhưng cũng chặn luôn cả tin nhắn từ những người thật (như shipper, đối tác mới, bạn bè cũ...) chưa có trong danh bạ.

Tính năng lọc tin nhắn của iOS 26 vô tình khiến nhiều người lỡ thông tin quan trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHCRUNCH

Ở chế độ mặc định, iOS 26 chỉ cho phép thông báo đối với các tin nhắn được dán nhãn là 'nhạy cảm' (như mã OTP, cảnh báo khẩn cấp). Hệ quả là nhiều người dùng phản ánh họ đã bỏ lỡ các tin nhắn cá nhân quan trọng vì điện thoại hoàn toàn im lặng khi chúng được gửi đến và các tin nhắn này bị đẩy thẳng vào mục người gửi không xác định (Unknown Senders).

Nhưng Apple không bắt người dùng phải chịu đựng thêm sự bất tiện này. Bạn không cần phải tắt hoàn toàn tính năng lọc rác mà chỉ cần thay đổi một thiết lập nhỏ để 'mở cửa' cho các tin nhắn từ người thật.

Cách thực hiện:

Truy cập vào Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps) > Tin nhắn (Messages).

Tìm mục Người gửi không xác định (Unknown Senders) và chọn menu Cho phép thông báo (Allow Notifications). Lưu ý menu này chỉ hiện khi bạn đã bật tính năng lọc.

Tại đây, bạn sẽ thấy 4 tùy chọn lọc gồm Nhạy cảm về thời gian (Time Sensitive), Cá nhân (Personal), Giao dịch (Transactions), Quảng cáo (Promotions).

Hãy bật công tắc ở mục Cá nhân (Personal). Vì các thuật toán của Apple trên iOS 26 đủ thông minh để phân biệt tin nhắn được gửi từ các hệ thống tự động (doanh nghiệp, quảng cáo) và tin nhắn được soạn bởi con người.

Tùy chỉnh thông báo cho ứng dụng Tin nhắn trên iOS 26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Bằng việc bật thông báo cho mục 'Cá nhân', điện thoại sẽ:

Vẫn đổ chuông/rung khi nhận tin nhắn từ người lạ (không có trong danh bạ) nhưng được xác định là người thật gửi.

Tiếp tục chặn thông báo từ tin nhắn rác, quảng cáo, khuyến mãi.

Đảm bảo các mã OTP vẫn đến nơi an toàn.

Đây là sự cân bằng hoàn hảo giúp hộp thư của bạn vừa gọn gàng, sạch bóng tin rác, nhưng vẫn đảm bảo kết nối thông suốt với mọi người xung quanh. Nếu bạn đang dùng iOS 26, hãy kiểm tra ngay cài đặt này.