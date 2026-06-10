Cách Green Skyline hút giao dịch nhờ 3 lớp giá trị tiện ích

Là phân khu cao tầng đầu tiên thuộc đại đô thị tích hợp Green Square rộng 39 ha của TBS Land, Green Skyline sở hữu quy mô đủ lớn để kiến tạo hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, thay vì chỉ xây căn hộ đơn lẻ. Không dùng quá nhiều chiêu thức quảng bá, dự án tập trung chinh phục tệp khách hàng sành sỏi từ nền tảng 37 năm của TBS Group, pháp lý minh bạch, hoàn thiện xây dựng và sẵn sàng bàn giao ngay trong năm 2026.

Dự án tạo sức hút lớn ngay từ giai đoạn 1 với hơn 500 giao dịch được ghi nhận

Ba lớp giá trị cộng hưởng trong từng tầng sống

Ở lớp giá trị đầu tiên, Green Skyline tọa lạc tại vị trí ba mặt tiền trên các trục Quốc lộ 1K - GS1 - GS5, từ đó kết nối nhanh đến hai thành phố Trung ương là TP.HCM và Đồng Nai chỉ trong khoảng 25 phút. Không chỉ mang lại lợi thế di chuyển liên vùng, vị trí này còn đặt dự án vào tâm điểm dừng chuyên gia chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ và trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực. Đây là một trong những yếu tố tạo nên tiềm năng khai thác cho thuê bền vững, đồng thời góp phần củng cố giá trị tài sản theo thời gian.

Tọa lạc tại tâm điểm kết nối liên vùng, Green Skyline chỉ cách TP.HCM và Đồng Nai khoảng 25 phút di chuyển

Ở lớp giá trị tiếp theo, Green Skyline thừa hưởng lợi thế của một môi trường đô thị đã hoàn chỉnh. Đại siêu thị GO! Dĩ An đối diện, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức liền kề, cùng mạng lưới dịch vụ dân sinh giúp cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, ngay từ ngày đầu nhận nhà.

Green Skyline thừa hưởng lợi thế của một môi trường đô thị đã hoàn chỉnh, với Đại siêu thị GO! Dĩ An đối diện

Đặc biệt, quy hoạch Green Skyline được tính toán theo nguyên tắc tách biệt giữa giao thương và không gian sống: khối đế thương mại đón dòng lưu thông nhộn nhịp trên các trục đường lớn, trong khi khu căn hộ được bố trí sâu bên trong để duy trì sự riêng tư và yên tĩnh. Sự phân luồng hợp lý này giúp Green Skyline vừa tận dụng lợi thế của một đô thị năng động, vừa kiến tạo môi trường sống trọn vẹn, gắn kết.

Từ khối đế, phố thương mại dưới thềm nhà mang đến nhịp sống sôi động với mua sắm, ẩm thực và dịch vụ thường nhật, đồng thời đón dòng giao thương tự nhiên từ ba mặt tiền chiến lược. Lên tầng 3, không gian dần chậm lại với hồ bơi tràn bờ, vườn detox và những mảng xanh mướt mát, như một khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng giữa nhịp sống hối hả. Trên tầng 20, Sky Garden mở ra trải nghiệm thư thái giữa tầng không với Sky Lounge, khu wellness - điểm hẹn của những phút giây riêng tư, hòa cùng những kết nối đầy cảm hứng.

“Secret” (bí mật) tạo nên nét riêng của Green Skyline nằm ở cách hệ tiện ích được kiến tạo theo cao độ, tương ứng với từng trạng thái sống của cư dân

Thay vì dàn trải tiện ích theo lối mòn quen thuộc, Green Skyline kiến tạo một hành trình sống được thiết kế theo từng thời khắc trong ngày, vận hành trên nền tảng dịch vụ khách sạn – "DNA" kế thừa từ Mai House Hotels & Resorts của TBS Group. Điều này không còn là những cam kết mang tính khái niệm, mà được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn quản lý hữu hình: an ninh phân tách giữa cư dân và khách vãng lai, quy trình chăm sóc vệ sinh chung chuẩn chỉnh, cùng đội ngũ quản lý được đào tạo bài bản.

Tư duy R&D còn hiện diện trong những chi tiết ít được nhìn thấy, nhưng tác động trực tiếp đến chất lượng sống, như tối ưu thời gian chờ thang máy, tổ chức giao thông nội bộ khoa học, tích hợp trạm sạc xe điện đến các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn từ những trục đường lớn. Khi dự án đã đạt hơn 90% tiến độ hoàn thiện và dự kiến bàn giao trong quý III/2026, những hình dung về một không gian sống chất lượng đã bước ra khỏi bản vẽ, để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và kiểm chứng.

Hấp lực trong giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được củng cố, khi Green Skyline đã được phê duyệt đủ điều kiện sở hữu dành cho tổ chức và cá nhân nước ngoài. Trong bối cảnh khu Đông TP.HCM ngày càng thu hút cộng đồng quốc tế nhờ mạng lưới công nghiệp, công nghệ và dịch vụ phát triển mạnh mẽ, yếu tố này mở rộng đáng kể tệp khách hàng và tiềm năng khai thác trong tương lai.

Hội tụ vị trí kết nối liên vùng, tiêu chuẩn vận hành rõ ràng cùng pháp lý đảm bảo, Green Skyline không chỉ mang đến một nơi để ở hay đầu tư, mà còn đại diện cho cách tiếp cận mới về giá trị bất động sản: giá trị được tạo nên từ trải nghiệm thực tế, khả năng vận hành và sức sống của cộng đồng cư dân theo thời gian.

Hiện tại, dự án đang mở bán giai đoạn 2 với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Với mỗi booking, khách hàng được nhận ngay 4 quyền lợi:

Nhận ngay Voucher giảm giá trị giá 100 triệu nếu booking từ nay đến hết 13.6, voucher trị giá từ 75 - 100 triệu nếu booking từ 14-20.6 hoặc voucher 50 -75 triệu nếu booking từ 21.6 - 4.7 và voucher 50 triệu nếu booking từ 5-18.7 Bốc thăm may mắn để nhận giải thưởng từ 10 - 100 triệu đồng Cơ hội Hái lộc may mắn tại sự kiện mở bán với tổng giá trị giải thưởng tới 1 tỷ đồng Cơ hội bốc thăm may mắn xe sang BMW/hoặc Mercedes