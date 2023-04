Cách khắc phục lỗi CS: GO không khởi động trên Windows 11

Counter-Strike" data-rel="follow" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất cực kì phổ biến hiện nay, nhưng đôi lúc trò chơi này cũng gặp phải một số vấn đề khi hoạt động trên Windows.

Sự cố thường xuyên xảy ra nhất là tình trạng trò chơi đột nhiên không thể khởi động trên Windows 11, mặc dù trước đó vẫn hoạt động bình thường. Bài viết sẽ cung cấp một số giải pháp để khắc phục tình trạng không thể khởi động đối với CS: GO.

Đóng các tiến trình không cần thiết

Có khả năng Windows 11 không thể mở CS: GO vì hệ thống không có đủ tài nguyên. Nếu có các ứng dụng đang hoạt động đòi hỏi nhiều tài nguyên, chẳng hạn như ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh hoặc các trò chơi khác, hệ thống sẽ phải phân bổ tài nguyên để xử lý tất cả chúng, từ đó khiến CS: GO không có "đất sống" và không thể khởi chạy.

Dùng Task Manager để tắt các tiến trình nặng của hệ thống CHỤP MÀN HÌNH

Hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để khởi chạy Task Manager và đóng mọi ứng dụng không cần thiết. Sau đó hãy thử khởi động lại trò chơi.

Cập nhật trình điều khiển card đồ họa

Nếu Windows không thể chạy các tác vụ đồ họa khác ngoài CS: GO, thì có thể có vấn đề nằm ở trình điều khiển đồ họa. Trong trường hợp này, bạn nên cập nhật phiên bản mới cho trình điều khiển để thay thế cho trình điều khiển đã lỗi thời hoặc bị hư hỏng.

Cập nhật trò chơi

Các nhà phát triển trò chơi luôn tung ra các bản cập nhật và bản vá lỗi một cách thường xuyên để giữ cho trò chơi của họ hoạt động ổn định nhất có thể. Trong trường hợp không thể khởi chạy CS: GO, bạn nên thử cập nhật trò chơi.

Nếu từng tải xuống trò chơi từ Steam, trò chơi sẽ tự động cập nhật. Nhưng nếu đã thay đổi cấu hình cập nhật của trò chơi, thì bạn cần thực hiện cập nhật thủ công như sau:

Mở ứng dụng Steam, tại phần bên trái giao diện bạn chọn vào CS: GO .

. Tiếp theo chọn Properties > Update.

Bên dưới mục Automatic updates, bấm để xổ ra menu và chọn Always keep his game up-to-date.

Bật chế độ cập nhật tự động cho trò chơi trên Steam CHỤP MÀN HÌNH

Steam lúc này sẽ tải xuống mọi bản cập nhật khả dụng cho trò chơi. Khi quá trình kết thúc, hãy khởi động lại Steam và khởi chạy CS: GO.

Chạy CS:GO dưới quyền quản trị

Nhiều khả năng bạn không thể mở CS: GO do trò chơi chưa được thiết lập phân quyền phù hợp. Trong trường hợp này, bạn nên chạy nó với quyền quản trị hệ thống.

Truy cập thư mục cài đặt của trò chơi, đường dẫn mặc định của CS: GO là C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive.

là C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive. Tiếp theo, nhấp phải chuột vào tệp csgo.exe và chọn Properties.

Chuyển đến tab Compatibility, đánh dấu chọn vào ô Run this program as an administrator.

Xong bấm OK để lưu các thay đổi.

Thiết lập cho CS:GO chạy dưới quyền quản trị CHỤP MÀN HÌNH

Ngừng ép xung phần cứng

Ép xung GPU để tăng FPS có thể mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn, đặc biệt nếu bạn là một game thủ. Việc ép xung có thể giúp bạn "vắt cạn" từng "giọt" hiệu suất của hệ thống; nhưng việc buộc hệ thống hoạt động quá công suất mặc định cũng có thể khiến nó hoạt động không ổn định.

Nếu nhận thấy các sự cố bất thường xảy sau khi ép xung máy tính, ngoài việc không thể khởi chạy CS: GO, bạn nên trả CPU hoặc GPU về cài đặt mặc định của chúng.

Sử dụng trò chơi chính hãng

CS: GO sẽ chỉ nhận được các bản cập nhật và bản vá mới nếu bạn mua nó từ những nguồn đáng tin cậy và chính hãng. Nếu chỉ vì tiết kiệm chi phí khi mua trò chơi và tải xuống phiên bản vi phạm bản quyền, phiên bản đó có thể ngừng hoạt động sau một thời gian.

Nhưng ngày nay cũng không có lý do gì để sử dụng bản sao lậu của CS: GO, vì trò chơi đã được cung cấp miễn phí vào năm 2018. Tất cả những gì bạn cần làm là truy cập trang Steam chính thức của CS: GO và thêm trò chơi vào thư viện Steam một cách hợp pháp mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.