Cách khắc phục lỗi máy in tự in nội dung lạ trên Windows

Một bản cập nhật mới đây cho Windows 11 đã gây ra sự cố hy hữu, khiến các máy in kết nối qua cổng USB in ra các ký tự vô nghĩa. Microsoft đã xác nhận vấn đề này và cung cấp giải pháp tạm thời cho người dùng.

Microsoft bày cách sửa lỗi máy in bị 'loạn' trên Windows

Cụ thể, bản cập nhật KB5050092, được phát hành vào cuối tháng 1.2025, đã ảnh hưởng đến hàng loạt máy in hỗ trợ chế độ in kép, gồm USB và IPP (Internet Printing Protocol) qua USB. Khi người dùng cố gắng in hoặc khởi động máy in, thiết bị sẽ tự động in ra các ký tự ngẫu nhiên, các lệnh mạng và các ký tự không xác định, thường bắt đầu bằng tiêu đề "POST /ipp/print HTTP/1.1".

Nhiều máy tính Windows sau khi cập nhật gặp sự cố in ra nội dung lạ ẢNH: P.Đ

Theo Microsoft, sự cố này xảy ra khi trình điều khiển (driver) máy in được cài đặt trên thiết bị Windows và trình quản lý in gửi thông báo giao thức IPP đến máy in. Lỗi này ảnh hưởng đến Windows 11 phiên bản 23H2 và 22H2.

Để giải quyết tạm thời vấn đề này, Microsoft đã cung cấp một bản vá dưới dạng Group Policy, cho phép quản trị viên CNTT và hệ thống triển khai bản vá KIR. Các bước cài đặt và cấu hình chi tiết đã được Microsoft công bố trên trang web của họ. Lưu ý giải pháp này chỉ là tạm thời và sẽ vô hiệu hóa thay đổi gây ra sự cố in ấn.

Cách thực hiện

Đối với Windows 11 23H2 và 22H2: tải bản vá về tại địa chỉ tinyurl.com/sualoimayin11 .

. Đối với Windows 10 22H2: tải bản vá về tại địa chỉ tinyurl.com/sualoimayin10 .

. Sau khi tải về tệp vá lỗi, bạn tiến hành đổi tên tệp và thêm phần mở rộng định dạng .msi vào cuối tên. Sau đó, chạy cài đặt.

Thêm phần mở rộng .msi và chạy cài đặt bản vá trên Windows 10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp theo khởi động Group Policy (gpedit.msc), truy cập Computer Configuration > Administrative Templates > vào các thư mục có [tên bản vá vừa cài đặt].

Nhấp phải vào tên policy, chọn Edit > chọn Disable > bấm OK.

Khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Vô hiệu hóa Policy vừa được cài đặt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Microsoft cũng cam kết sẽ đưa ra giải pháp cuối cùng trong một bản cập nhật Windows tương lai. Người dùng có thể theo dõi tiến trình sửa lỗi trên trang tổng quan tình trạng Windows của Microsoft.

Trong khi chờ đợi bản cập nhật chính thức, người dùng bị ảnh hưởng nên áp dụng giải pháp tạm thời của Microsoft để tiếp tục sử dụng máy in. Đồng thời, nên cập nhật Windows thường xuyên để đảm bảo nhận được các bản vá lỗi và cải thiện bảo mật.