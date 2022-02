Cách khắc phục The Witcher: 3 Wild Hunt không thể khởi chạy

The Witcher 3: Wild Hunt là một trong những game nhập vai hay nhất dành cho nền tảng Windows. Nhưng đã có một số người chơi đăng tải thắc mắc trên các diễn đàn của Microsoft, Steam và CD Projekt Red về việc The Witcher 3 không thể khởi chạy.

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể giải quyết vấn đề này. Bài viết sẽ cung cấp một số cách khả thi cho The Witcher 3 khi nó không khởi chạy.

1. Tải và cài đặt Visual Studio 2012 Update 4

Một số người chơi đã báo cáo lỗi vcomp110.dll xảy ra khi họ khởi động The Witcher 3. Một thông báo lỗi bật lên với nội dung ‘The program can’t start because vcomp110.dll is missing’. Trong trường hợp này, việc cài đặt gói Visual C ++ Redistributable cho Visual Studio 2012 là một cách sửa lỗi đã được xác nhận đạt được độ hiệu quả cao cho lỗi khởi chạy của The Witcher 3.

Truy cập https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=30679, sau đó lựa chọn phiên bản phù hợp với nền tảng bạn đang sử dụng để tải về tệp cài đặt. Sau khi cài đặt Visual C ++ Redistributable hãy thử khởi chạy lại trò chơi.

2. Thay đổi chế độ tương thích cho trò chơi

Người chơi cũng đã xác nhận rằng họ có thể sửa lỗi The Witcher 3 không thể khởi động bằng cách chọn chạy trò chơi với quyền quản trị viên và thay đổi chế độ tương thích.

· Mở thư mục trò chơi Witcher 3 của bạn trong File Explorer.

· Nhấp chuột phải vào tệp witcher3.exe (nằm trong thư mục Bin) và chọn Properties.

· Chọn vào tab Compatibility, bấm vào nút Change settings for all users.

· Đánh dấu vào ô Run this program in compatibility mode for và chọn Windows 7 trong menu xổ xuống bên dưới.

· Chọn tiếp vào ô Run this program as administrator.

· Xong bấm Apply > OK

Sau khi thực hiện các bước trên hãy thử khởi chạy trò chơi để kiểm tra kết quả.

3. Tắt tính năng Overlay của Steam

Tính năng Overlay trong trò chơi có thể gây ra sự cố khởi động The Witcher 3. Nếu bạn là người dùng Steam, việc vô hiệu hóa Overlay có thể khắc phục sự cố.

Cách để vô hiệu hóa Overlay của Steam

· Mở cửa sổ Steam.

· Nhấp vào biểu tượng Steam ở trên cùng bên trái của cửa sổ.

· Chọn Settings để mở cửa sổ cài đặt.

· Sau đó chọn tab In-Game.

· Bỏ chọn ô Enable the Steam Overlay while in-game.





· Bấm OK để áp dụng thay đổi.

Các trình khởi chạy trò chơi GOG và Origin cho The Witcher 3 cũng có các tính năng Overlay. Vì vậy, bạn cũng nên tắt nó đi trong các gói phần mềm đó.

4. Xác minh các tệp trò chơi

Sự cố khởi chạy trò chơi The Witcher 3 có thể xảy ra do tệp trò chơi bị hỏng. Việc xác minh lại tính toàn vẹn của các tệp The Witcher 3 có thể sẽ khắc phục được sự cố. Dưới đây là cách bạn có thể xác minh các tệp trò chơi trong trình khởi chạy Epic Games.

· Mở phần mềm Epic Games.

· Chọn vào mục Library nằm bên trái giao diện.

· Bấm vào nút có hình ba dấu chấm nằm dưới The Witcher 3 trong thư viện và bấm vào tùy chọn Verify trong menu xuất hiện.

· Chờ quá trình xác minh kết thúc.

Bạn cũng có thể xác minh các tệp trò chơi của The Witcher 3 trong các trình khởi chạy Steam, GOG và Origin tương tự như vậy.

5. Cập nhật trình điều khiển cho card đồ họa

The Witcher 3 là một trò chơi tương đối cũ, nhưng nó vẫn có rất nhiều hiệu ứng đồ họa. Do đó, điều quan trọng là card đồ họa của bạn cần được cập nhật trình điều khiển. Rất nhiều sự cố chơi game phát sinh do trình điều khiển card đồ họa lỗi thời hoặc bị hỏng.

Bạn có thể cập nhật trình điều khiển card đồ họa của mình bằng cách tải xuống trình điều khiển mới nhất từ trang web NVIDIA hoặc AMD. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật trình điều khiển card đồ họa bằng phần mềm cập nhật trình điều khiển của bên thứ ba. Tuy nhiên, các phần mềm này không phải lúc nào cũng có thể là những trình điều khiển mới nhất. Việc tải xuống trình điều khiển đồ họa thủ công từ các trang web NVIDIA hoặc AMD sẽ đảm bảo bạn nhận được những trình điều khiển mới nhất.

6. Clean-Boot cho Windows 11

CD Projekt Red khuyến nghị người chơi nên tắt phần mềm và ứng dụng nền thừa để giải quyết các sự cố khởi chạy The Witcher 3. Điều này có thể ngăn một số chương trình xung đột với The Witcher 3 trên PC của bạn. Bạn có thể xóa các ứng dụng và dịch vụ không cần thiết của bên thứ ba khỏi phần khởi động Windows 11 và 10 bằng cách khởi động Clean-Boot.

· Bấm tổ hợp phím Windows + X, chọn Run trong menu xuất hiện.

· Nhập msconfig và nhấn Enter.

· Tại tab General, chọn ô Load startup items và Load system services và Use original boot configuration nếu chúng không được đánh dấu.

· Chọn tiếp qua tab Services, đánh dấu vào ô Hide all Microsoft services, sau đó bấm Disable all để tắt các dịch vụ ngoài hệ thống.

· Bấm OK > Apply để lưu thay đổi.

Khởi động lại máy và thử khởi chạy trò chơi.

7. Cài đặt lại The Witcher 3

Cài đặt lại The Witcher 3 là giải pháp cuối cùng khi không thể áp dụng những cách khắc phục trên. Gỡ cài đặt không có nghĩa là bạn sẽ mất các trò chơi đã lưu của mình vì các trò chơi của Epic Games và Steam đều có tính năng lưu vào đám mây. Tuy nhiên, nếu bạn chưa bật tính năng lưu vào đám mây cho trò chơi, hãy sao lưu dữ liệu đã lưu trước khi gỡ cài đặt.