Cách laptop ASUS sát cánh cùng Gen Z để ‘nhẹ gánh’ học tập

Chiến dịch "ASUS sát cánh - Nhẹ gánh học, chơi" trong mùa Back to School 2025 chính là lời giải cho câu hỏi đó. Với sự đồng hành của hai gương mặt tiêu biểu là ca sĩ Chi Xê và streamer Sang Traan, chiến dịch không chỉ truyền cảm hứng cho giới trẻ mà còn thể hiện rõ nét tinh thần trẻ trung, năng động của các dòng laptop ASUS Vivobook S series và ASUS Gaming V16.

Chiến dịch Back to School 2025: Kết nối Gen Z với công nghệ phù hợp

Từ một nữ sinh đam mê âm nhạc, Chi Xê đã dần khẳng định mình trong làng giải trí với chất nhạc riêng biệt và phong cách cá tính. Ít ai biết rằng, để đi được con đường này, Chi Xê đã phải không ít lần cân bằng giữa học hành, deadline và những buổi thu âm, sáng tác cá nhân. Đồng hành cùng cô suốt hành trình này là chiếc laptop ASUS Vivobook S14 - từ khi còn là học sinh cho đến khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Vivobook S Series không chỉ là công cụ học tập mà còn là nền tảng cho sáng tạo. Với thiết kế siêu mỏng nhẹ, pin lâu, màn hình OLED bảo vệ mắt, cùng các tính năng AI như ghi chú nhanh, tóm tắt nội dung, hỗ trợ làm việc nhóm online - thiết bị giúp Chi Xê theo sát mọi ý tưởng âm nhạc mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, độ bền tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD-810H và thời hạn bảo hành 2 năm giúp phụ huynh yên tâm khi đầu tư cho con một thiết bị dùng lâu dài.

Câu chuyện của Sang Traan cũng gần gũi với nhiều bạn trẻ. Từ việc chơi game để giải trí, anh dần phát triển kỹ năng, xây dựng cộng đồng và trở thành một streamer thực thụ. Điều đặc biệt? Anh luôn có chiếc ASUS Gaming V16 đồng hành từ thời sinh viên đến khi gắn bó chuyên nghiệp với công nghệ.

Được thiết kế cho cả chơi game lẫn học tập chuyên sâu, ASUS Gaming V16 sở hữu cấu hình mạnh mẽ, phù hợp cho sinh viên ngành kỹ thuật, công nghệ, thiết kế đồ họa. Thiết kế tối giản, không quá hầm hố giúp Gaming V16 dễ dàng hòa nhập cả ở môi trường học lẫn công việc, mà vẫn giữ cá tính riêng nhờ đèn bàn phím RGB ẩn tinh tế.

MV dưới đây ghi lại hành trình thực tế từ lúc Chi Xê và Sang Traan còn là học sinh - sinh viên cho đến khi trưởng thành và thành công với đam mê. Đây cũng chính là lý do ASUS lựa chọn hai KOL này: Họ là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z dám sống thật, dám theo đuổi đam mê một cách thông minh và nghiêm túc.

Bước vào năm học mới với tinh thần "Asus sát cánh - Nhẹ gánh học, chơi"

Đại học không chỉ là những giờ lên lớp hay kỳ thi - mà còn là "gánh nặng" vô hình từ những deadline dồn dập, các dự án nhóm liên tục, và nỗi lo thường trực bị tụt lại phía sau. Với sinh viên, áp lực đến từ mọi phía - học tập, sáng tạo, làm thêm, và cả kỳ vọng cá nhân.

Thấu hiểu điều mà các bạn trẻ cần là một người bạn đồng hành nhẹ nhàng trên vai, nhưng mạnh mẽ về hiệu năng, có thể xử lý mọi thứ từ bài thuyết trình, chỉnh sửa video, chạy phần mềm thiết kế cho đến học nhóm trực tuyến. ASUS Vivobook S Series và Gaming V16 không chỉ là laptop - mà là người bạn đồng hành toàn diện cho học sinh, sinh viên hiện đại. Sở hữu tinh thần trẻ trung, hiệu năng cao và thiết kế phù hợp với lối sống Gen Z, đây chính là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn cân bằng giữa học tập và khám phá bản thân.

ASUS hy vọng dải sản phẩm của mình sẽ cung cấp cho các bạn trẻ hành trang sẵn sàng để bước vào những thử thách, cơ hội và khát vọng thành công. Với thông điệp "Asus sát cánh - Nhẹ gánh học, chơi", ASUS mong muốn truyền tải thông điệp: dù ở bất kỳ tình huống nào - học tập, làm việc hay giải trí - sinh viên vẫn có thể tự tin, thoải mái thể hiện bản thân, với sự sát cánh từ người bạn đồng hành đắc lực ASUS.