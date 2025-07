Cách lựa chọn, sử dụng đúng sản phẩm bổ não, hỗ trợ giấc ngủ

Lựa chọn sản phẩm truy xuất được nguồn gốc, nhà sản xuất uy tín

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới đây, cơ quan này đã liên tiếp có 6 công văn đề nghị một số sàn thương mại điện tử rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các sản phẩm không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm rao bán trên các sàn này.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm còn cảnh báo dừng sử dụng một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe từng được rao bán rộng rãi, sau khi khi kiểm tra thực tế ghi nhận, nhà sản xuất đã không còn hoạt động tại địa phương, như đã công bố với cơ quan quản lý.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, các thông tin về các các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo được công khai trên trang https://vfa.gov.vn/, https://dichvucong.moh.gov.vn/ và https://congkhaiyte.moh.gov.vn/?page=Project.MedicalPrice.Home.MedicalPrice.Announcement.list#module9, người dân có thể tra cứu trước khi quyết định chọn mua sản phẩm.

Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm; phải có tên, địa chỉ cụ thể cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm; mua và sử dụng sản phẩm của các đơn vị uy tín.

Trước nhu cầu sử dụng - những sản phẩm bổ não, cải thiện trí nhớ, giấc ngủ của công ty Traphaco, đại diện Traphaco, chia sẻ: để mua đúng sản phẩm bổ não được công ty kiểm soát chất lượng tư nguyên liệu, đến thành phẩm, người dùng cần lưu ý đặc điểm nổi bật: có tem truy xuất nguồn gốc, được in ngay trên nắp hộp bao bì sản phẩm, thể hiện rõ từng lô.

Sản phẩm có hóa đơn, chứng từ đầy đủ khi người mua yêu cầu. Đây là yếu tố rất quan trọng thể hiện trách nhiệm, uy tín nhà sản xuất với người mua, người dùng.

Đinh lăng đạt chuẩn của WHO, Bạch quả nguồn gốc minh bạch

Đinh lăng và Bạch quả, khi kết hợp với nhau có tác dụng hỗ trợ tăng tuần hoàn máu lên não, dùng cho các trường hợp thiểu năng tuần hoàn não; giúp cải thiện suy giảm trí nhớ, hỗ trợ giấc ngủ, tăng khả năng tập trung, nhờ đó tăng hiệu quả làm việc, học tập.

Theo y học cổ truyền, rễ (củ) Đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết. Các nghiên cứu xác định, rễ Đinh lăng có chứa nhiều Saponin giống như sâm; có các vitamin B1, B2, B6, C và 20 acid amin cần thiết cho cơ thể đặc biệt có những acid amin không thể thay thế được như: lyzin, cystein, methionin.

Đinh lăng có các tác dụng dược lý tương tự như sâm với có tác dụng tăng thể lực, kích thích các hoạt động của não bộ, giải tỏa lo âu, giảm mệt mỏi, chống ô xy hóa, tăng khả năng làm việc.

Traphaco đã tiên phong xây dựng các vùng trồng Đinh lăng theo chuẩn GACP - WHO (thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới WHO), tại Nam Định. Với kinh nghiệm hơn 50 năm nghiên cứu các sản phẩm Đông dược, nguồn dược liệu Đinh lăng đạt chuẩn GACP - WHO được Traphaco sử dụng sản xuất các sản phẩm bổ não. Các lô sản phẩm được Traphaco kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng hoạt chất.