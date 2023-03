Cách một số tiếp viên hàng không trên thế giới trở thành kẻ buôn lậu ma túy

Cô ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ.

Lợi dụng đặc quyền

White, 41 tuổi, bay từ Dallas đến San Diego. Tại đây, cô rời sân bay và quay trở lại vào cuối ngày hôm đó để đến Boston. Tại sân bay, White sử dụng cổng dành cho phi hành đoàn, nơi được an ninh hàng không Mỹ (TSA) cho phép nhân viên hàng không đi qua mà không bị sàng lọc.

"Bạn có thẻ KCM (Known Crew Member, thẻ nhận diện thành viên phi hành đoàn - PV). Bạn quét thẻ, xuất trình ID công ty và bằng lái xe rồi đi thẳng qua", một cựu tiếp viên hàng không của Mesa Airlines nói với The New York Post. "Nhưng, đôi khi, bạn nhận được một 'ngẫu nhiên'. Đó là khi bạn được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra khi đi qua hệ thống soi chiếu an ninh sân bay".

Thật không may cho White, đây là ngày cô được chọn.

Cô đang chờ tuyên án vào cuối tháng 3 sau khi nhận tội sở hữu với ý định phân phối fentanyl.

White đã lợi dụng đặc quyền an ninh cho tiếp viên hàng không để buôn ma túy GETTY

White là tiếp viên hàng không mới nhất sử dụng cái mà Văn phòng luật sư Mỹ ở Nam California gọi là "đặc quyền làm tiếp viên hàng không" như một công cụ để vận chuyển ma túy.

Giống như nhân vật chính trong phim "Jackie Brown" (2019) của Quentin Tarantino, những tiếp viên hàng không nhận thấy việc đi lại thường xuyên cộng với an ninh lỏng lẻo là một kết hợp hấp dẫn để buôn lậu. Được những kẻ buôn bán ma túy trả công, một số người trong số họ biến đặc quyền của mình thành một công việc phụ: đóng vai "những con lừa" để vận chuyển hàng lậu khắp nước Mỹ.

Trở lại với câu chuyện của White. Theo các tài liệu của tòa án liên bang, khi cô đang được kiểm tra vào ngày 4.10.2022 tại một trong những máy soi chiếu ở sân bay San Diego, các nhân viên của Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông vận tải Mỹ nhận thấy White đang run rẩy.

Máy phát hiện một khối lớn ở vùng bụng của cô. Vật phẩm đã được lấy mẫu. Hóa ra là hơn 3,33 pound (tương đương 1,51 kg) fentanyl. Theo cơ quan quản lý ma túy Mỹ, loại thuốc này mạnh gấp 100 lần so với morphin và một kg có khả năng giết chết 500.000 người. Fentanyl có liên quan đến cái chết của hơn 70.000 người Mỹ vào năm 2021 và cơ quan này đã thu giữ hơn 379 triệu liều fentanyl trong năm 2022.

White đã nhận tội tại tòa án liên bang về việc sở hữu fentanyl với ý định phân phối, đối mặt với án tù lên tới 20 năm.

White thừa nhận, cô đã cố gắng sử dụng các đặc quyền của tiếp viên hàng không của mình để tránh quy trình kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn nhằm buôn lậu fentanyl.

"Là một phần trong lời bào chữa của mình, White thừa nhận cô ấy đã sử dụng tư cách tiếp viên hàng không, một vị trí đáng tin cậy, để tạo điều kiện cho hành vi phạm tội," văn phòng luật sư Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Cựu hoa hậu, tiếp viên hàng không bị bắt giữ NYP

Khi cựu hoa hậu - tiếp viên hàng không buôn ma túy

Nhiều vụ bắt giữ tiếp viên hàng không buôn lậu ma túy ở Mỹ, nhưng chỉ có Marsha Gay Reynolds là một cựu hoa hậu.

Luật sư Dennis Ring, người đại diện cho tiếp viên hàng không Marsha Gay Reynolds, nói với The New York Post: "Có lý do để việc này (buôn lậu của các tiếp viên hàng không - PV) thường được thực hiện. Tôi nghĩ điều này khá phổ biến nhưng không bị bắt thường xuyên".

Nữ hoàng sắc đẹp Marsha Gay Reynolds trở thành tiếp viên hàng không của hãng JetBlue. Năm 2016, người phụ nữ 34 tuổi lúc đó bị dừng lại tại cổng soi chiếu sân bay quốc tế LAX ở Los Angeles, cô ấy đã cởi bỏ đôi giày cao gót Gucci, bỏ túi xách và dây nịt...

Tuy nhiên, bên trong hành lý của cô ấy có 70 pound (hơn 31,7 gr) cocaine, với giá trị thị trường 2 triệu USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Reynolds và người đàn ông Jamaica tên là Gaston Brown hợp tác để buôn lậu các chất bất hợp pháp trong 6 lần khác nhau. Năm ngoái, Brown bị kết án 165 tháng tù liên bang vì các tội danh, bao gồm hai tội âm mưu tàng trữ và phân phối cocaine.

Tháng 11.2022 , tiếp viên hàng không của hãng Delta, Marcelo Chaves và bồ của anh ta, đã bị bắt khi đang trên chuyến bay từ Brazil đến Miami. Theo tin tức trên kênh 10 của Miami, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết, họ đã bị bắt vì tội "tàng trữ và vận chuyển ma túy".

Theo báo cáo, cả hai bị cáo buộc mang theo ma túy, bao gồm methamphetamine và ketamine, được đựng trong chai nhựa. Chaves và bồ của anh ta thừa nhận "làm ma túy ở Brazil" nhưng không hề biết gì về những món đồ bất hợp pháp trong vali của mình. Hiện cả hai đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy nghiêm trọng.

Luật sư của Chaves không bình luận. Người phát ngôn của hãng Delta nói với The New Yor Post, "Delta liên tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và tiếp viên hàng không đang làm nhiệm vụ được đề cập đã bị đình chỉ trong khi chờ kết quả điều tra".

Tuy nhiên, trường hợp của Zailee Zainal, tiếp viên của hãng hàng không Malindo Air của Malaysia, lại khác. Cô bị tù 9 năm 6 tháng, tính từ cuối 2020, vì bị bắt khi mang ma túy vào Úc, nhưng có thể ra sớm hơn.

Khi Reynolds dừng lại ở cổng kiểm tra an ninh lại sân bay LAX, trong hành lý của cô chứa nhiều ma túy NYP

Hoàn cảnh khó khăn khi con gái bệnh nặng đã khiến hãng bay vận động quyên góp giúp đỡ cho gia đình cô ấy. "Sau email đó, một người mà tôi nghĩ là bạn đã tiếp cận tôi với tư cách là người vận chuyển", Zainal nói.

"Tôi rất dễ bị tổn thương và lúc đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì".

Tòa án cho biết, Zainal đã trải qua quá trình đào tạo cho vai diễn này, học cách nói chuyện bằng mật mã và bước đi tự tin với một gói ma túy giữa hai chân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10.2018 đến tháng 1.2019, cô đã thực hiện tổng cộng 8 chuyến đi và buôn lậu hơn 4 kg heroin, với giá trị đường phố khoảng 3 triệu USD.

Việc Zainal bị giam giữ trong thời gian chờ tuyên án ở Úc đã tác động lớn đến gia đình cô. Chồng cô, cũng là một tiếp viên hàng không, đã không thể đi làm kể từ khi bắt đầu đại dịch toàn cầu.

Thẩm phán cho biết Zainal "hối hận sâu sắc" và đã viết thư xin lỗi, được nhận xét "khó tái phạm".

Zainal sẽ đủ điều kiện để được tạm tha sau khoảng 3 năm thụ án.