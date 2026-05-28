Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cách nào giải bài toán sinh kế cho người nông dân?

Đan Thanh
Đan Thanh
28/05/2026 19:56 GMT+7

Hiện nay, phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đứng trước bài toán khó là giải quyết sinh kế của người nông dân. Thời gian tới, cần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ nông dân mạnh mẽ, thiết thực hơn.

Chia sẻ tại tọa đàm với chủ đề "Giai cấp nông dân Việt Nam - 40 năm đổi mới: Từ khát vọng trên đồng ruộng tới kỷ nguyên vươn mình" do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức ngày 28.5, tại Hà Nội, GS-TS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhìn nhận: phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đang đứng trước bài toán khó là sinh kế của người nông dân.

'Buồn vì nông dân thì nghèo mà thương lái lại giàu' - Ảnh 1.

Theo GS-TS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội), giải quyết sinh kế của người nông dân là bài toán khó

ẢNH: DV

"Chưa bao giờ có nhiều ruộng đất bị bỏ hoang như bây giờ, nhất là ở Nam Định, Thái Bình, Hải Dương. Người nông dân không ly hương, nhưng họ đã bắt đầu ly nông. Bởi họ làm cả năm, nếu được mùa cũng chỉ tích lũy được vài chục triệu đồng. Trong khi họ làm công ty thì hàng tháng có thể bỏ túi, tiết kiệm được nhiều hơn", ông Tung nói.

Sinh kế ở đây không chỉ còn là vấn đề quan hệ sở hữu về ruộng đất, không chỉ là kỹ thuật "trồng cây gì, nuôi con gì", mà là tầm nhìn nông dân được chủ động là chủ thể của sinh kế nông thôn trong tư duy toàn cầu.

Họ phải sản xuất được những sản phẩm bán được ra thị trường toàn cầu, có thể truy xuất nguồn gốc, tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất lương thực toàn cầu và cạnh tranh ở phân khúc giá trị cao nhất.

Những người bắt nhịp chậm sẽ không thể tồn tại

TS Đặng Kim Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, cũng nhấn mạnh: sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ hiện không thể chống chọi với những thực tiễn, sự thay đổi như vũ bão đang diễn ra trên thế giới.

Yêu cầu bắt buộc đặt ra là phải sản xuất quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị. Những người bắt nhịp chậm sẽ không thể tồn tại.

'Buồn vì nông dân thì nghèo mà thương lái lại giàu' - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân

ẢNH: DV

Trong hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân Việt Nam cần vào cuộc mạnh mẽ hơn. Hội không chỉ là "cánh tay nối dài" về mặt chính sách mà phải là cơ quan cung cấp quyền lợi, dịch vụ công cho người nông dân cả về đào tạo, vốn, khuyến nông…

Theo TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT, thời gian tới, chính sách phải hướng vào nông dân, nông nghiệp nhiều hơn. Cần đưa vốn vay, kỹ thuật, cán bộ khuyến nông xuống với nông dân; vận động doanh nghiệp về với nông dân, giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, nhìn nhận: nông dân hiện nay không chỉ cần kiến thức sản xuất mà còn phải am hiểu chuyển đổi số, thị trường, quản trị, khoa học - công nghệ và kinh doanh; cần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác, phát triển bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng, sức khỏe người tiêu dùng.

Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học để phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững...

Từ ngày 7 - 8.6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển".

600 đại biểu chính thức tham dự đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng của đại hội đã được dự thảo, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII trình tại đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin liên quan

Vì sao giá gạo tăng nhưng nông dân không có lãi?

Vì sao giá gạo tăng nhưng nông dân không có lãi?

Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo giá lúa gạo nội địa tăng theo nhưng cả nông dân và doanh nghiệp đều không được hưởng lợi do chi phí đầu vào tăng cao.

Khám phá thêm chủ đề

nông dân Việt Nam Hội Nông Dân Hội Nông dân Việt Nam đại hội hội nông dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận