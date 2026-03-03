Cách người giàu chi tiền tỉ để rời khỏi Trung Đông

Người giàu tìm cách rời đi

"Nhu cầu chắc chắn đang tăng lên", Glenn Phillips, quản lý quan hệ công chúng và quảng cáo tại Công ty cho thuê máy bay toàn cầu Air Charter Services, nói với Business Insider, đồng thời cho biết thêm "số lượng máy bay sẵn sàng và có khả năng bay đến và đi từ Trung Đông ngày càng hạn chế".

Hôm thứ hai (giờ Mỹ), hai ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, các chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi hai sân bay chính bị hư hại do các cuộc không kích của Iran - vẫn còn rất ít và thưa thớt chuyến bay. Các trung tâm hàng không lớn, bao gồm Qatar, Bahrain và Kuwait, đã phải đóng cửa do các hạn chế về không phận.

Điều đó khiến những người giàu có ở các trung tâm tài chính như Dubai và Abu Dhabi - điểm đến thu hút khách du lịch giàu có và người nước ngoài phương Tây trong những năm gần đây - phải vội vã tìm cách đến Oman hoặc Ả Rập Xê Út, hai quốc gia vẫn mở cửa không phận cho đến thứ hai. Họ phải mất hàng giờ trên xe để đến sân bay, trong khi thời gian chờ đợi ở cửa khẩu biên giới ngày càng tăng.

Theo bản đồ Flightradar24, bầu trời trên Iraq, Iran và Kuwait không một bóng máy bay

Việc tiếp cận các máy bay trực thăng tư nhân đang hoạt động có thể sớm trở nên khó khăn hơn đối với du khách. Một số chuyến bay thương mại đã nối lại hoạt động từ UAE vào tối thứ hai, nhưng dường như đã chậm lại do các mối đe dọa tên lửa mới. Các vụ tấn công được báo cáo vào Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh cũng đã buộc một số chuyến bay phải quay đầu hoặc chuyển hướng khỏi thành phố của Ả Rập Xê Út.

Trong một động thái dường như là lời cảnh báo về căng thẳng leo thang có thể làm trầm trọng thêm xung đột, Bộ Ngoại giao Mỹ tối thứ hai đã kêu gọi người Mỹ sơ tán khỏi hơn chục quốc gia Trung Đông - bao gồm cả những quốc gia vẫn mở cửa không phận cho các chuyến bay thương mại và tư nhân, như Oman và Ả Rập Xê Út.

Chuyến bay giá trên 200.000 đô la

Các chuyến bay thuê bao có thể có giá lên tới 200.000 đô la, Jay Smedley, chủ sở hữu của Công ty dịch vụ cao cấp Dubai Key, nói với Business Insider. Công ty này đã sắp xếp các chuyến bay thuê bao tư nhân chặng ngắn đến Istanbul, Cairo và Maldives cho khách hàng kể từ khi nhu cầu bắt đầu tăng lên vào thứ bảy.

Các chuyến bay đến châu Âu thậm chí còn có giá cao hơn, với Ameerh Naran, Giám đốc điều hành của Vimana Private Jets, cho biết công ty đang định giá các chuyến bay từ 175.000 đến 235.000 đô la Mỹ.

Air Charter Services đã sắp xếp "một số" chuyến bay sơ tán - và có thêm nhiều chuyến nữa được lên lịch vào thứ ba - từ Muscat, Oman, chủ yếu dành cho những người muốn rời khỏi Dubai, Phillips cho biết.

Chuyến đi bao gồm năm giờ lái xe, cộng thêm ba đến bốn giờ chờ đợi tại cửa khẩu Hatta, và ông dự đoán thời gian chờ đợi sẽ còn tăng lên.

Nhu cầu rời khỏi khu vực bắt đầu từ tuần trước, Naran nói và cho biết thêm rằng "số lượng yêu cầu đã tăng đáng kể từ thứ sáu trở đi".

Hành khách kiểm tra bảng thông tin các chuyến bay bị hủy đến các nước Trung Đông tại sân bay Heathrow, Anh ẢNH: REUTERS

Mike D'Souza, điều phối viên hoạt động của dịch vụ lái xe riêng Indus Chauffeurs có trụ sở tại Dubai, nói rằng "nhu cầu dường như xuất phát từ sự thận trọng hơn là hoảng loạn".

"Rõ ràng là tốc độ và sự chắc chắn về thời gian khởi hành được đặt lên hàng đầu, với nhiều khách hàng ưu tiên tuyến đường khả thi sớm nhất hơn là loại máy bay cụ thể hoặc các sở thích truyền thống", Naran nhấn mạnh. "Chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu gia tăng đối với dịch vụ hỗ trợ mặt đất phối hợp để tạo điều kiện tiếp cận các sân bay nơi không phận vẫn mở".

Phillips cũng đồng tình rằng khách hàng chỉ muốn rời đi và không quá quan tâm đến việc "rời đi" ở đâu và nói thêm, giá vé đã tăng theo nhu cầu - và trong một số trường hợp, ngay cả những người đủ giàu để tự chi trả cho các chuyến đi đến Trung Đông cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng giá vé.

"Nhiều người đang chọn các chuyến bay ngắn hơn đến những nơi ngoài khu vực và sau đó nối chuyến bằng các chuyến bay có lịch trình cho phần còn lại của hành trình để giảm chi phí cho toàn bộ chuyến đi", ông nói.