Cách nhà sản xuất bồn vệ sinh Toto kiếm bộn tiền từ chip và AI?

Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1970, khi Toto muốn sử dụng chuyên môn về gốm sứ để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Bộ phận gốm sứ của công ty được thành lập vào năm 1984. Hiện nay, danh mục được tập trung vào ba sản phẩm cốt lõi dành cho thiết bị sản xuất chip.

Đầu tiên là mâm cặp tĩnh điện (mâm cặp điện tử), dùng cho công cụ khắc tạo mạch trên các tấm silicon được dùng trong bộ nhớ flash NAND để lưu trữ dài hạn. Các thiết bị này kẹp tấm silicon vào mâm cặp bằng lực tĩnh điện. Tiếp theo là các thành phần lắng đọng dạng sol khí (aerosol) bảo vệ thành buồng trong thiết bị khắc mạch bán dẫn logic. Thứ ba là bộ phận kết cấu có độ bền cao được dùng trong thiết bị sản xuất tấm màn hình LCD lớn. Tất cả dựa trên quy trình công nghệ được hoàn thiện qua nhiều thập kỷ sản xuất bồn cầu và các thiết bị vệ sinh khác.

Mâm cặp tĩnh điện (hình trên bên trái), các bộ phận lắng đọng khí dung (hình dưới bên trái) và các bộ phận kết cấu siêu bền dùng trong sản xuất tấm màn hình LCD lớn của Toto ẢNH: TOTO

Sự bùng nổ AI trên toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với các vật liệu liên quan đến bán dẫn. Toto dự kiến lợi nhuận hoạt động từ mảng gốm sứ cao cấp tăng 32% lên mức kỷ lục 27 tỉ yen (169 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2026. Con số này vượt mảng thiết bị nhà ở tại Nhật Bản với 18 tỉ yen và mảng thiết bị nhà ở nước ngoài với 7 tỉ yen, giúp mảng gốm sứ chiếm 55% tổng lợi nhuận hoạt động của công ty.



Một hướng phát triển công nghệ mới đầy triển vọng là tích hợp chiplet, kỹ thuật giúp tăng hiệu năng bằng cách kết hợp nhiều chip với nhau. Ông Ryosuke Hayashi, giám đốc công nghệ của Toto, cho biết các bộ phận cấu trúc của công ty phù hợp với vật liệu chế tạo chiplet. Mâm cặp tĩnh điện cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ cả nhu cầu mới lẫn nhu cầu thay thế khi các thiết bị hiện có bị hao mòn.

Mảng gốm sứ và thiết bị nhà ở của Toto đang tạo nên hiệu ứng cộng hưởng. Tại khu nghiên cứu ở tỉnh Kanagawa, các công cụ phân tích tiên tiến ban đầu phục vụ phát triển chất bán dẫn giờ hỗ trợ cả những mảng kinh doanh khác.

Dù vậy, thị trường vốn vẫn chưa định giá đúng câu chuyện công nghệ này. Trong thư gửi ban quản trị Toto vào đầu tháng 2, quỹ đầu tư Palliser có trụ sở tại London (Anh), kêu gọi lãnh đạo công ty "cải thiện việc công bố thông tin" về bộ phận gốm sứ. Việc này nằm "tạo sự minh bạch về khả năng cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng, đảm bảo giá trị thực sự của mảng gốm sứ được phản ánh đầy đủ".

Theo ông Hayashi, khoảng cách giữa năng lực công nghệ và nhận thức của nhà đầu tư vẫn còn lớn. Cách đây 5 năm, các nhà đầu tư còn nghi nghờ, liệu công nghệ gốm sứ của Toto có dùng được trong nhà bếp không? Giờ đây, công nghệ này trở thành "cây hái tiền" từ ngành công nghiệp chip và AI.



Thiết bị vệ sinh và chất bán dẫn là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hình dung hết những bí mật sản xuất gốm sứ của Toto có giá trị như thế nào với ngành công nghệ toàn cầu.