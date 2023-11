Cách nhận biết một cơ sở làm đẹp uy tín

Các tiêu chí đánh giá thẩm mỹ viện uy tín

Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đây cũng là cơ hội cho các cơ sở thẩm mỹ không đạt chất lượng, len lỏi vào hàng ngũ các cơ sở làm đẹp uy tín, làm cho nhiều khách hàng bị mất niềm tin. Hãy xem xét các yếu tố dưới đây để xem cơ sở thẩm mỹ đó có đạt được các tiêu chuẩn này không nhé.

Minh bạch, được cấp phép

Tiêu chí đầu tiên giúp nhận biết chính là thẩm mỹ viện phải được cấp phép và có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép. Chỉ những thẩm mỹ viện đạt đủ yêu cầu về an toàn y tế, quy trình khám chữa bệnh, trình độ chuyên môn bác sĩ do Sở Y tế đưa ra mới được cấp giấy phép hoạt động. Ngoài ra, khi đến thăm khám hoặc thực hiện các dịch vụ tại thẩm mỹ viện thì khách hàng nên tìm hiểu thông tin về bác sĩ. Để đảm bảo cho bản thân và tránh những sự cố không mong muốn xảy ra sau khi thực hiện dịch vụ, quý khách hàng phải lựa chọn những trung tâm thẩm mỹ có giấy phép hoạt động và bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho khách hàng phải có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh được Sở Y tế cấp phép.

Việc lựa chọn các thẩm mỹ viện có giấy phép hoạt động và bác sĩ có giấy phép hành nghề là yếu tố quan trọng đầu tiên giúp khách hàng tránh tình trạng gặp phải các trung tâm không uy tín, hoặc các bác sĩ không có tay nghề, hoặc chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hành nghề. Việc yêu cầu xem giấy phép hoạt động và giấy phép hành nghề của bác sĩ là yêu cầu thích đáng và là quyền lợi của khách hàng. Đối với các thẩm mỹ viện không cung cấp được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu của khách hàng thì khách hàng nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định thực hiện dịch vụ tại thẩm mỹ viện đó.

Lựa chọn thẩm mỹ viện sở hữu đội ngũ bác sĩ uy tín, nhiều năm kinh nghiệm

Trong phẫu thuật thẩm mỹ thì tay nghề bác sĩ quyết định hơn 90% kết quả sau khi thực hiện dịch vụ. Việc lựa chọn các bác sĩ thẩm mỹ nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng nhận được kết quả thẩm mỹ như mong muốn. Nhờ vào kinh nghiệm thực tế lâu năm của mình, các bác sĩ sẽ đánh giá chính xác về vấn đề khách hàng gặp phải, cũng như đưa ra những phương pháp thẩm mỹ phù hợp, giúp khách hàng đạt được kết quả như mong muốn, với mức chi phí hợp lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi thực hiện dịch vụ.

Danh tiếng và tay nghề của bác sĩ luôn là yếu tố đầu tiên giúp một thẩm mỹ viện hoạt động bền vững. Vì vậy, để đảm bảo thì khách hàng nên lựa chọn các thẩm mỹ viện hoạt động lâu đời và có đội ngũ y bác sĩ thẩm mỹ có nhiều năm kinh nghiệm để đảm bảo cho chính mình.

Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng, sàng lọc để chọn điểm đến có đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ có tiếng, uy tín và chuyên môn cao. Có như vậy, khách hàng mới yên tâm về mong muốn cải thiện nhan sắc của mình.

Cập nhật các phương pháp và xu hướng thẩm mỹ hiện đại

Một địa chỉ thẩm mỹ đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng chắc chắn phải là nơi luôn cập nhật xu hướng thẩm mỹ hiện đại và mới nhất, đồng thời luôn cải tiến và sáng tạo ra cái mới trên nền tảng khoa học để đem đến các phương pháp thẩm mỹ riêng và đánh dấu sự độc quyền ở cơ sở thẩm mỹ đó. Ngoài ra, để đảm bảo đem đến một kết quả thẩm mỹ tốt nhất, khách hàng nên lựa chọn thẩm mỹ viện uy tín có các Bác sĩ thường xuyên tu nghiệp tại các nước có nền phẫu thuật thẩm mỹ phát triển. Ví dụ như có bác sĩ này sẽ chuyên về nâng mũi, có bác sĩ khác sẽ chuyên về cắt mắt cũng như sẽ có người chuyên về nâng vòng một...

Chú trọng phản hồi và cảm nhận của khách hàng

Một thẩm mỹ viện uy tín sẽ là nơi nhận được nhiều lời khen và sự tin tưởng. Nếu như bạn là người kỹ lưỡng trong mọi việc thì việc để ý đến thái độ của nhân viên khi tiếp đón khách cũng như cách chăm sóc khách hàng sau hậu phẫu cũng chính là điều kiện để chúng ta đánh giá cơ sở đó có thực hư tốt hay không.

Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus cam kết các công nghệ, kỹ thuật và phương pháp thẩm mỹ mà Sài Gòn Venus ứng dụng đều đạt tiêu chuẩn và được công nhận về tính hiệu quả. Ngoài những phương pháp độc quyền thì Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus chỉ ứng dụng các phương pháp thẩm mỹ đã được ứng dụng thành công tại các nước phát triển. Và đây là nơi được rất nhiều chị em tín đồ làm đẹp yêu thích.

SaiGon Venus luôn mang lại những dịch vụ làm đẹp tốt và hiện đại… Với bàn tay tài hoa của ThS-BS Nguyễn Tiến Huy chắc chắn sẽ giúp chị em sở hữu ngay vẻ đẹp như ý. PHÒNG KHÁM CK PTTM SAIGON VENUS - NƠI SẮC ĐẸP THĂNG HOA Hotline: 0941 30 22 33

Địa chỉ: 702/2 đường Sư Vạn Hạnh, P., Q.10, TP.HCM

Website: http://thammysaigonvenus.vn/