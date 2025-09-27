Cách nhiều nước dùng lao động công ích xử lý người vi phạm giao thông

Dựa vào đặc điểm của mỗi quốc gia, khu vực mà các nước trên thế giới phạt lao động công ích đối với những người vi phạm giao thông. Một số án phạt được cho là sẽ có tác động mạnh mẽ hơn so với phạt tiền, giam bằng lái hay phạt tù đơn thuần.

Mỹ

Việc áp dụng phạt lao động công ích do vi phạm giao thông tại Mỹ có sự khác biệt ở mỗi tiểu bang, và ngay cả giữa những thành phố trong cùng bang. Trường hợp phổ biến nhất khi phạt công ích do vi phạm giao thông là lái xe khi đang có nồng độ cồn (DUI).

Tại bang California, hình phạt lao động công ích bắt buộc thường được đưa vào bản án đối với tội DUI, đặc biệt đối với người vi phạm lần đầu. Theo trang Los Angeles DUI Attorney, người bị phạt sẽ làm việc với đơn vị tiếp nhận lao động công ích, chấm công đầy đủ, sau đó được người giám sát ký duyệt để xác nhận đã hoàn thành đủ thời gian công ích.

Cảnh sát tuần tra bang California (Mỹ) trao đổi với một tài xế ẢNH: AP

Thời gian lao động công ích có thể từ 24 - 300 giờ, tùy thuộc vào người đó vi phạm lần đầu hay đã tái phạm nhiều lần. Người bị phạt có thể chọn hỗ trợ người vô gia cư, dọn công viên, giao đồ ăn, bảo trì đường.

Tại bang Texas, lao động công ích có thể được dùng làm phương án thay thế việc đóng vé phạt, áp dụng cho những người gặp khó khăn tài chính. Mức phạt có thể được chuyển đổi thành giờ công ích, chẳng hạn vé phạt 100 USD có thể được chuyển thành 10 giờ lao động.

Châu Âu

Một số nước châu Âu liệt những hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng, như lái xe khi say xỉn, vào Luật hình sự và việc phạt lao động công ích sẽ tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Tại Tây Ban Nha, mức phạt cho một số hành vi vi phạm giao thông được quy định trọng Luật hình sự. Việc vi phạm lái xe khi có nồng độ cồn (0,6 mg/l khí thở hoặc 1,2 g/l máu) có thể bị phạt tù 3 - 6 tháng, phạt tiền hoặc lao động công ích từ 31 - 90 ngày. Người vị phạm cũng sẽ bị tước quyền lái xe cơ giới trong 1 - 4 năm. Việc lái xe vượt quá tốc độ cho phép cũng sẽ chịu mức phạt như trên.

Tại Hà Lan, việc lái xe khi uống rượu bia, lái xe khi đang bị cấm hoặc rời hiện trường sau tai nạn có thể chịu các mức phạt tiền, đình chỉ giấy phép hoặc lao động công ích, theo Viện nghiên cứu an toàn đường bộ Hà Lan (SWOV). Cơ quan công tố Hà Lan có thể đưa ra mức phạt công ích lên đến 180 giờ. Nếu vụ án nghiêm trọng và được đưa lên tòa án, tòa có thể áp mức phạt tối đa 240 giờ.

Thiếu niên phạm tội ở Hà Lan thực hiện lao động công ích ẢNH: ANP

Na Uy có chính sách quy đổi mức phạt tiền thành giờ lao động công ích cho những người vi phạm giao thông nhưng không đủ khả năng đóng phạt. Ở Ba Lan, việc lái xe khi không có giấy phép, với những người chưa có bằng lái hoặc bằng hết hạn, có thể khép vào tội nhẹ, trong đó có thể chịu phạt lao động công ích đến 30 ngày. Tuy nhiên, những trường hợp vi phạm có bằng lái bị cơ quan chức năng thu hồi có thể bị khép vào tội hình sự, bị phạt tù hoặc lao động công ích lên đến 2 năm.

Châu Á

Thái Lan, từ năm 2016, tài xế say rượu có thể phải dọn dẹp nhà xác ở bệnh viện như một cách phạt lao động công ích. Người vi phạm có thể phải lau giường, di chuyển thi hài, dọn dẹp và thậm chí đứng quanh thi thể nạn nhân tai nạn giao thông để cảm nhận trực tiếp hậu quả của hành vi lái xe khi say xỉn.

Nội các Thái Lan thời điểm đó đã phê duyệt quy định nêu trên, trong bối cảnh Thái Lan là một trong những quốc gia có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới, theo The Nation. Hình phạt lao động công ích tại nhà xác được nhiều chuyên gia đánh giá có tác động mạnh hơn các biện pháp phạt tiền hay tước bằng đơn thuần.

Một người phạm tội lái xe khi say xỉn đang lau dọn bàn khám nghiệm tử thi ở Thái Lan năm 2016 ẢNH: AP

Tòa án Singapore có thể áp Lệnh lao động công ích (CSO) cho nhiều tội hình sự, trong đó có hành vi vi phạm giao thông như lái xe khi có nồng độ cồn. Tòa án có thể yêu cầu người vi phạm thực hiện số giờ lao động công ích quy định thay cho mức phạt tiền hoặc phạt tù.