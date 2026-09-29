Cách nữ sinh lớp 9 lập kỷ lục siêu trí nhớ

Theo hồ sơ xác lập, Hồng Mi có khả năng nhớ vị trí và truy xuất chính xác 2.083 câu hội thoại tiếng Anh từ bộ Flashcard gồm 100 đoạn hội thoại. Nội dung xác lập cũng ghi nhận em là học sinh nhỏ tuổi nhất thực hiện thành tích này bằng các phương pháp "Hành trình", "Kể chuyện" và "Âm thanh tương tự".

Hành trình rèn luyện của Hồng Mi bắt đầu từ những khó khăn trong học tập. Theo ban tổ chức, Hồng Mi từng chia sẻ có thời điểm việc đến trường của em mang tính đối phó, nhiều môn học khó nhớ và một số môn bị mất căn bản. Em tự nhận từng thiếu tập trung, giao tiếp vụng về và gặp khó khăn khi chuyển trường, hòa nhập với môi trường mới.

Từ một học sinh từng gặp nhiều khó khăn trong học tập, Đặng Hồng Mi vươn lên trở thành Kỷ lục gia siêu trí nhớ tiếng Anh Ảnh: BTC

Với sự đồng hành của sư cô Đức Quý và sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Phùng Phong, Hồng Mi từng bước xây dựng lại thời gian biểu, phương pháp học tập và kỹ thuật ghi nhớ. Em sử dụng các phương pháp được hướng dẫn thông qua ứng dụng "5 phút thuộc bài", do thầy Nguyễn Phùng Phong và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực sáng lập.

Đối với tiếng Anh, Hồng Mi áp dụng phương pháp "Âm thanh tương tự" để mã hóa từ ngữ thành hình ảnh, sau đó liên kết các hình ảnh thành câu chuyện và đặt nó trong một "hành trình" để tạo điểm tựa ghi nhớ. Em cũng đọc to các đoạn hội thoại, ghi chú từ ngữ cần nhớ ở nhiều vị trí và thực hành "Ảo viết", tức hình dung thao tác viết từ trong không trung.

Theo Hồng Mi, việc luyện tập được duy trì hằng ngày, kể cả trong những khoảng thời gian ngắn như giờ giải lao, trên đường đi học hoặc thời gian sinh hoạt cá nhân. Việc ôn tập thường xuyên và đặt mục tiêu cụ thể cho từng ngày trở thành một phần trong quá trình rèn luyện.

Ngày 20.9.2026, Hồng Mi thực hiện phần kiểm tra, thẩm định trước đại diện các tổ chức kỷ lục, khách mời, phụ huynh và học viên. Phần kiểm tra gồm ba vòng với tổng cộng 5 câu hỏi. Các Flashcard trong bộ 100 đoạn hội thoại được lựa chọn ngẫu nhiên để đặt câu hỏi trực tiếp. Hồng Mi phải truy xuất thông tin và đọc đúng thứ tự các câu trong Flashcard theo cả hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên.



Đặng Hồng Mi nhận danh hiệu Kỷ lục gia siêu trí nhớ tiếng Anh tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55 Ảnh: BTC

Buổi kiểm tra có sự tham dự của tiến sĩ, luật sư Nguyễn Văn Viễn, Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Tổng Thư ký liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Phó chủ tịch Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings); cùng đại diện Viện Kỷ lục Việt Nam, VietKings...

Sau phần thẩm định, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Hội đồng thẩm định, thông tin Hồng Mi đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu. Đến ngày 26.9, em được ghi nhận danh hiệu "Kỷ lục gia siêu trí nhớ tiếng Anh" tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55.

Chia sẻ về hành trình, Hồng Mi cho biết từng có những thời điểm muốn bỏ cuộc nhưng tiếp tục rèn luyện với mục tiêu trở thành diễn giả truyền cảm hứng về việc học, đặc biệt hướng tới những học sinh từng gặp khó khăn trong quá trình học tập.

"Kỷ lục được xác lập trong một khoảnh khắc, nhưng yếu tố quyết định kỷ lục lại được xây dựng qua hàng nghìn giờ luyện tập kỷ luật bằng cả trái tim trân trọng và biết ơn", Hồng Mi chia sẻ.

Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55 diễn ra hôm 26.9 tại TP.HCM, với chủ đề "Số hóa giá trị kỷ lục - Kết nối di sản, kiến tạo tương lai", trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 22 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.