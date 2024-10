Cách sạc pin giúp iPhone 'thọ' hơn

Để đảm bảo iPhone có thể vượt qua thử thách của thời gian, người dùng cần chú ý đến từng chi tiết: bao gồm cả việc lưu ý đến các cài đặt mà mình bật và việc bảo dưỡng điện thoại hằng tuần. Bên cạnh đó, cũng có một số điều nên và không nên mà mọi chủ sở hữu iPhone cần nắm bắt nhằm giúp kéo dài tuổi thọ của điện thoại.



Có những điều mà người dùng iPhone nên và không nên khi sạc pin ẢNH: REUTERS

Những lưu ý này dễ dàng thực hiện, không tốn thời gian hoặc tốn tiền và có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong việc duy trì tuổi thọ iPhone cũng như pin trên thiết bị.

Môi trường sạc

Không nên: Sạc ở nhiệt độ cao

Điều thực sự quan trọng là người dùng cần tránh đặt iPhone ở môi trường có nhiệt độ cao, đặc biệt không nên sạc thiết bị ở nhiệt độ cao. Việc sạc điện thoại sẽ tự làm tăng nhiệt độ bên trong thiết bị. Nếu người dùng chọn sạc điện thoại dưới ánh nắng trực tiếp, đó không khác nào là "nghịch với lửa". Nhiệt độ khắc nghiệt làm giảm tuổi thọ của pin là điều không có gì phải bàn cãi.

Nên: Giữ ở nhiệt độ phòng

Theo Apple, iPhone hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ môi trường từ 0 đến 350C. Nhiệt độ chịu đựng giới hạn lý tưởng của chúng là trong khoảng từ -150C đến 450C. Vì vậy, hãy cẩn thận khi cất giữ điện thoại, tránh những nơi như dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Mức sạc

Không nên: Làm cạn kiệt hoàn toàn pin

Đã có những ý kiến khuyến cáo người dùng iPhone sử dụng hết pin của điện thoại (xuống 0%) trước khi sạc lại nhằm điều chỉnh phần trăm pin chính xác hơn. Tuy nhiên, đây không còn là tiêu chuẩn nữa và thực tế đó là một trong những nguyên nhân gây hao pin điện thoại nhiều nhất.

Nên: Sạc bất cứ lúc nào

Thay vì chờ pin iPhone xuống mức thấp, hãy sạc điện thoại định kỳ trong ngày để đảm bảo pin luôn ở mức an toàn từ 30% đến 80%.

Cất giữ điện thoại

Không nên: Sạc đến 100% nếu cần cất giữ

Nếu có ý định cất iPhone trong một thời gian, người dùng đừng cắm sạc điện thoại đến 100% vì điều này thực sự có thể gây hại cho pin.

Nên: Chỉ sạc đến một nửa

Đối với trường hợp cần cất giữ iPhone, người dùng được khuyến cáo sạc pin từ 50% đến 75% trước khi tắt điện thoại và cất đi.