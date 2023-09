Cách sử dụng Ampoule giúp mang lại giải pháp ngừa lão hóa tối ưu cho làn da

1. Ampoule là gì?

Ampoule được biết đến là loại tinh chất cô đặc với nồng độ dưỡng chất cao, tập trung trị nhanh các vấn đề về da chuyên biệt trong khoảng thời gian nhất định. Trong đó, phổ biến nhất là hỗ trợ nuôi dưỡng và tái tạo da chuyên sâu, giảm thâm sạm, nám, ngăn chặn lão hóa da.

Ampoule chứa nồng độ các thành phần hoạt tính cao hơn Serum. Do đó, ampoule có khả năng thẩm thấu sâu vào các lớp biểu bì của da và đạt được hiệu quả tốt hơn serum trong cùng một khoảng thời gian sử dụng.

2. Ampoule Vitamin A, B, C là gì? Dùng Ampoule bao lâu sẽ có hiệu quả?

Ampoule Vitamin A: Tiêu thụ đủ lượng Vitamin A có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại tia UV của mặt trời. Từ đó sẽ làm cho da của bạn ít nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời và bảo vệ da khỏi cháy nắng và thâm nám.

Ampoule Vitamin B: Vitamin B có vai trò như một chất cấp ẩm và giữ nước trên da, giúp da luôn được đủ nước và cải thiện độ đàn hồi của da. Vitamin B còn có công dụng kiểm soát bã dầu, điều tiết lượng dầu phù hợp với da, giảm kích ứng, giảm mụn và tăng độ ẩm cho da.



Ampoule Vitamin C: Thành phần cung cấp chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, có thể làm giảm đáng kể các dấu hiệu lão hóa đồng thời thúc đẩy làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

Làm đẹp là cả một quá trình dài, kể cả việc hấp thụ sản phẩm còn tùy vào dưỡng chất và cơ địa của mỗi người. Để cảm nhận được hiệu quả của Ampoule, bạn cần ít nhất từ 4 - 6 tuần sử dụng, tuy nhiên còn phụ thuộc rất nhiều vào quy trình dưỡng da và tần suất bạn dùng của bạn.

3. Sử dụng Ampoule như thế nào để hiệu quả?

Bạn có thể sử dụng ampoule sau toner và trước serum. Làn da của bạn sẽ được chăm sóc chuyên sâu hơn trong khoảng thời gian ngắn. Nếu ampoule đang dùng có tác dụng dưỡng ẩm thì có thể kết hợp với serum để có tác dụng chống lão hóa. Lưu ý chỉ nên dùng 2 - 3 lần/tuần để không làm da mặt bị quá tải và bí bách.

Gợi ý top 3 sản phẩm hot nhất hiện nay mà bạn không nên bỏ lỡ

Tinh chất trắng da SVR [C] Ampoule Anti-Ox

nổi bật với 20% Vitamin C tối ưu hóa giúp chống ô xy hóa mạnh mẽ, đồng thời làm săn chắc da. Độ dung nạp cực tốt, dùng được cả sáng và tối. Hyaluronic acid giữ ẩm bề mặt để cân bằng màng hydrolipidic và thâm nhập sâu vào lớp hạ bì để làm dày và làm đầy lớp hạ bì, từ đó làm mờ nếp nhăn. Thành phần Urê cũng là một hoạt động hydrat hóa hiệu quả với khả năng thâm nhập mạnh mẽ và keratolytic làm mịn kết cấu da.

Tinh chất trắng da SVR [C] Ampoule Anti-Ox

Ampoule Vitamin C nguyên chất chống lão hóa MartiDerm Platinum Photo Age HA+

Vitamin C từ Martiderm đặc biệt hơn khi được kết hợp cùng Proteum 89+ độc quyền, có mặt trong ống ampoule tinh khiết. Sản phẩm chứa 15% C-Tech thành phần chống ô xy hóa giúp bảo vệ, sửa chữa và làm mờ vết thâm, cho da thêm tươi tắn. Ngoài ra, thành phần Proteoglycans thế hệ mới độc quyền của thương hiệu Martiderm, hỗ trợ dưỡng ẩm sâu và củng cố cấu trúc da cho da khỏe khoắn căng mướt nhờ khả năng giữ nước cao hơn 30% so với Hyaluronic Acid. Hyaluronic Acid thẩm thấu sâu vào lớp hạ bì sẽ giúp cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho da, đồng thời kết hợp cùng với collagen tạo nên cấu trúc da khỏe mạnh, cho làn da căng bóng, mịn màng từ bên trong.

Ampoule Platinum Photo Age HA+ của thương hiệu MartiDerm

Bổ sung Photo Age HA+ vào chu trình dưỡng da hàng ngày của bạn, đừng quên lựa chọn đi kèm một sản phẩm chống nắng hoàn hảo để da được chăm sóc và bảo vệ toàn diện.

Tinh Chất Dưỡng Trắng Da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

Tinh chất Vitamin C Arbutin Brightening của Obagi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thành phần làm sáng da hiệu quả, an toàn Vitamin C và Arbutin. Công thức sản phẩm bổ sung hoạt chất chống ô xy hóa mạnh mẽ từ quả mâm xôi Cloudberry, giúp ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ môi trường bao gồm tia cực tím và các gốc tự do, cộng hưởng sự hoạt động với Vitamin C nhằm cải thiện sắc tố da một cách toàn diện từ sâu bên trong. Sản phẩm này phù hợp với những làn da nhạy cảm muốn dưỡng sáng, mờ thâm, cải thiện làn da đang xỉn màu.

Lời kết

Ampoule đóng vai trò phục hồi và tái tạo lại làn da. Vì thế, bạn có thể cân nhắc bổ sung ampoule vào chu trình skincare nếu hiểu rõ cách sử dụng để tận dụng tối đa hiệu quả của sản phẩm. Chúc bạn sẽ có một làn da rạng rỡ và luôn tươi trẻ.