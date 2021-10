Cách sử dụng Microsoft Edge trên Xbox

Microsoft đã phát hành Microsoft Edge dựa trên Chromium cho Xbox trong bản cập nhật vào tháng 9.2021. Đây là một bản nâng cấp lớn, vì Edge là trình duyệt chính thức duy nhất trên Xbox và bản cập nhật này đã làm cho nó ngang bằng với các trình duyệt trên các thiết bị khác.

Với khả năng bảo mật và hiệu suất được cải thiện của Edge, Xbox giờ đây đã có một trình duyệt phù hợp. Mặc dù nó không hỗ trợ tiện ích mở rộng hoặc bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, nó có tất cả các phương tiện cần thiết để lướt web hàng ngày.

Trình duyệt Edge trên Xbox có gì mới?

Duyệt Internet bằng máy chơi game luôn là điều nhiều người luôn muốn tránh né. Các nhà phát triển hiếm khi trang bị cho các trình duyệt phiên bản Console những công nghệ mới nhất, và ngoài điều đó ra, duyệt web bằng bộ điều khiển rất khó thao tác.

Về cơ bản, Microsoft đã phá bỏ tất cả những rào cản này với Edge mới và làm cho việc duyệt web trên Xbox trở nên dễ chịu hơn nhiều. Một vài điểm nổi bật của Edge trên Xbox:

1. Đồng bộ hóa dữ liệu trình duyệt dễ dàng

Với Microsoft Edge trên Xbox, tất cả những gì bạn cần làm là bật đồng bộ hóa, lập tức tất cả các mục yêu thích, dấu trang, mật khẩu đã lưu và hơn thế nữa sẽ đồng bộ hóa với Xbox của bạn để tạo cảm giác quen thuộc.

2. Gửi các tab đến các thiết bị khác

Nếu một trò chơi bạn đang chơi xuất hiện một tab trên Edge, bạn có thể gửi tab đó đến bất kỳ thiết bị nào khác của mình một cách nhanh chóng. Với tính năng này, bạn có thể gửi một trang web tới Edge trên điện thoại thông minh của mình và quay lại trò chơi trên Xbox.

3. Truy cập các ứng dụng web như Discord và Stadia

Kể từ khi HTML5 được hoàn thiện vào năm 2014, các ứng dụng web đã có một bước nhảy vọt và trở nên phức tạp như các ứng dụng máy tính để bàn. Microsoft Edge trên Xbox có thể chạy tất cả các ứng dụng web này và bạn có thể truy cập các ứng dụng web như Discord (vì không có ứng dụng Discord chính thức trên Xbox) hoặc dịch vụ trò chơi Stadia trên Xbox của bạn.





4. Hỗ trợ chuột và bàn phím

Trải nghiệm lướt web và cuộn trang là tốt nhất khi bạn sử dụng chuột và bàn phím. Vì thế Microsoft Edge hỗ trợ cả bàn phím và chuột. Tất cả những gì bạn cần làm là cắm bàn phím hoặc chuột vào cổng USB và lướt web trên màn hình lớn.

Cách mở và thiết lập Microsoft Edge trên Xbox

Microsoft Edge đã được cài đặt sẵn trên Xbox nếu bạn có Xbox One, One S, One X, Series S hoặc Series X. Đây là cách bạn có thể mở Microsoft Edge trên máy chơi game Xbox:

· Từ màn hình Home, điều hướng tới My Games & Apps.

· Bên trong My Games & Apps, trên thanh bên trái hãy chuyển đến tab Apps.

· Cuộn xuống qua danh sách ứng dụng của bạn và mở Microsoft Edge.

· Khi ở bên trong Microsoft Edge, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn ở phía bên phải của thanh địa chỉ.

· Chọn Turn on sync để mở trang cài đặt đồng bộ hóa. Chọn Confirm sau đó nhập mật khẩu để xác minh.

· Microsoft Edge đã sẵn sàng sử dụng.