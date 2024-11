Cách Suboi 'ghép cặp' tại vòng đối đầu 'Rap Việt 2024'

Saabirose – Queen B vượt qua định kiến

Sở hữu nhiều thí sinh nữ nhất trong số 4 đội, nên những màn ghép cặp của huấn luyện viên Suboi được khán giả kỳ vọng hơn bao giờ hết. Điều đó đã được đáp lại khi nữ rapper chọn ghép thí sinh nón vàng Saabirose và Queen B với nhau.

Xinh đẹp em có quyền của Saabirose và Queen B khiến trường quay sôi động hẳn lên

ẢNH: V.O

Với 2 mảng màu tưởng như không hợp, cả hai quyết định chọn chủ đề "First date – Ai là người nên trả tiền?" để đưa ra 2 luồng ý kiến cùng bàn luận. Không ngoài dự đoán, tiết mục Xinh Đẹp Em Có Quyền đã khiến trường quay sôi động hẳn lên.

Với số lượt bình chọn sát sao từ khán giả trường quay là 52% cho Saabirose và 48% cho Queen B, Giám khảo JustaTee quyết định chọn Saabirose là người đi tiếp cùng team Suboi. Khi quyết định ấy vừa được công bố, Karik đã nhanh chóng tung nón vàng cuối cùng và đưa Queen B về đội của mình.

YP – Shayda đắm đuối với bản rap love

Suboi ghép cặp First Choice của mình là thí sinh nữ Shayda cùng nam rapper YP vào cùng cặp thi đấu, khi cả hai đều gây ấn tượng với kỹ năng vừa hát vừa rap. Nữ rapper mong muốn làm một bài nhạc về chủ đề tình yêu và thể hiện được thế mạnh của cả hai, khi Shayda đầy mộng mơ với R&B, YP mạnh mẽ đậm chất hip hop.

YP và Shayda cuốn người nghe theo từng giai điệu ẢNH: V.O

Cả hai đã tạo nên màn trình diễn I Got You đúng với đề bài khi hóa thân thành cặp đôi trẻ trung, cuốn người nghe theo từng giai điệu.

Kết thúc phần thi, Shayda nhận được 58% từ khán giả trường quay, và không ngoài dự đoán, cô là thí sinh được 2 giám khảo chọn đồng hành tiếp cùng Suboi. YP là thí sinh đầu tiên bước vào vòng đấu 8bar.

Willistic – Gnob truyền tải năng lượng tích cực

Chia sẻ về lý do ghép cặp Gnob và willistic, Suboi cho biết bản thân cảm nhận được cả 2 đều có sự tương đồng là không ngừng nỗ lực, do đó đã để cả 2 thoải mái tự do sáng tạo, từ đó mà Vui Là Được ra mắt.

Gnob và willistic khiến khán giả nhún nhảy theo từng lời rap ẢNH: V.O

Theo bình chọn từ khán giả, willistic nhận được 62% và 2 giám khảo cũng thống nhất với bình chọn này, để willistic đi tiếp với team Suboi. Gnob sẽ bước vào màn 8bar của chương trình.

Dacia và V HIGH tôn vinh tính nữ

Cặp thi cuối cùng của vòng 2 là Dacia và V HIGH. Chọn chủ đề lấy góc nhìn từ phái nam để tôn vinh phái đẹp, bản rap Nhan sắc với lời rap đầu tư đầy chất xám cùng kỹ năng storytelling đã làm "nóng" trường quay.

Dacia và V HIGH chọn chủ đề lấy góc nhìn từ phái nam để tôn vinh phái đẹp ẢNH: V.O

Dacia nhận về 41% bình chọn khán giả và V HIGH có 59%. Cuối cùng, Dacia sẽ là người đi tiếp vào vòng trong vì sự tiến bộ rõ rệt về mặt kĩ năng của bản thân mình.

Những "cuộc gọi lúc nửa đêm"

Tiến tới vòng thi đấu 8bar, chỉ với 2 beat và 8 khuông nhạc, lần lượt 3 thí sinh Gnob, V HIGH và YP đã nỗ lực để chinh phục Suboi, giành quyền đi tiếp qua chủ đề dí dỏm: "Cuộc gọi lúc nửa đêm".

V HIGH là thành viên cuối cùng đồng hành cùng team Suboi vào vòng bứt phá ẢNH: V.O

Với những biến báo trong cách delivery cùng lời hát có phần độc đáo, cả 3 thí sinh đều đã thể hiện tốt năng lực của mình khiến bộ 6 khen không ngớt lời. Suboi quyết định chọn V HIGH là thành viên cuối cùng đồng hành cùng team vào vòng Bứt Phá.