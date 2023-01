Cách tạo tài khoản để trải nghiệm ChatGPT

ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot do OpenAI phát triển. Người dùng Internet tại Việt Nam gọi vui ChatGPT có vẻ giống như một phiên bản nghiêm túc của robot ảo SimSimi cũng từng nổi trên không gian mạng.

ChatGPT có kho kiến thức rộng lớn, tuy vậy dịch vụ của OpenAI chưa được cung cấp cho người dùng Internet Việt Nam thực tế trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn muốn trải nghiệm thì có thể tham khảo cách thức sau để tạo cho mình một tài khoản.

Tất cả những việc bạn cần khi tạo một tài khoản OpenAI để dùng ChatGPT là:

Một địa chỉ email (ở đây dùng Gmail vì nó phổ biến) Một tài khoản VPN, đề xuất bạn dùng extension của TunnelBear trên trình duyệt Chrome. Một số điện thoại tại nước ngoài để nhận SMS kích hoạt tài khoản.

Việc đầu tiên, bạn cần tạo tài khoản TunnelBear trên trang chủ (https://www.tunnelbear.com/), hãy chọn gói dùng thử miễn phí và bạn có thể dùng 500 MB dữ liệu VPN với rất nhiều máy chủ.

Tiếp đến, bạn cài phần mở rộng (extension) TunnelBear trên trình duyệt Chrome của Google, đăng nhập vào tài khoản và bắt đầu chọn kích hoạt VPN với địa điểm máy chủ là nước Đức, Nhật Bản, Úc, Canada hoặc Mỹ... Đây là một trong những nước mà OpenAI hỗ trợ dịch vụ, việc tạo tài khoản sẽ không gặp lỗi chặn truy cập.

Để tạo tài khoản, bạn truy cập địa chỉ: https://chat.openai.com/auth/login, tại đây bạn bấm vào nút Sign up. Màn hình kế tiếp bạn điền địa chỉ email và bấm Continue.

Tiếp đến, nhập thêm mật khẩu và OpenAI sẽ gửi email xác thực, bạn truy cập vào hộp mail của mình và bấm vào liên kết để xác thực.

Tạo tài khoản OpenAI bằng địa chỉ email khá đơn giản khi bạn đã dùng VPN CHỤP MÀN HÌNH

Bước tiếp theo tại màn hình tạo tài khoản OpenAI, bạn cần nhập tên rồi chọn Continue để tiếp tục. Ở màn hình nhập số điện thoại, bạn cần phải có số điện thoại từ các quốc gia mà OpenAI đã hỗ trợ dịch vụ.

Bước này, bạn có thể sử dụng một số giải pháp miễn phí cũng như có trả phí. Với giải pháp trả phí, bạn sẽ thuê sử dụng một số điện thoại ở nước ngoài nhằm nhận SMS mà OpenAI gửi để xác thực.

Đầu tiên với giải pháp miễn phí, bạn có thể sử dụng một trong các website như receive-smss.com, tempsmss.com. Hai website này có những đầu số miễn phí mà khi may mắn - dán số điện thoại được cung cấp và OpenAI chấp nhận - bạn sẽ nhận được thông báo dãy số OTP mà OpenAI gửi về trên website đó. Tuy nhiên giải pháp này hiện bị quá tải do lượng người dùng đăng ký vào quá đông.

Một số điện thoại nước ngoài đã được dùng rất nhiều lần để nhận OTP từ OpenAI CHỤP MÀN HÌNH

Giải pháp trả phí được đề cập là sms-activate.org. Tại website này, bạn tạo cho mình một tài khoản miễn phí, tuy vậy việc thuê một đầu số nhằm nhận SMS từ OpenAI đòi hỏi bạn phải nạp tiền vào tài khoản của mình qua dịch vụ Stripe. Để làm được điều này bạn cần có thẻ tài khoản ngân hàng có thanh toán quốc tế và nạp vào 2 USD.

Dịch vụ có hỗ trợ nhận SMS từ OpenAI bằng việc thuê đầu số nước ngoài CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp đến, bạn bấm vào Search by Service name và gõ OpenAI, phần chọn quốc gia (Select a Country) bạn chọn một trong các nước mà dịch vụ hỗ trợ, bấm vào Rent và lấy dãy số điện thoại được cung cấp dán vào trang đăng ký tài khoản để xác thực. SMS trả về từ OpenAI sẽ có nội dung "Your OpenAI API verification code is: XXXXXX".



Màn hình ChatGPT đã sẵn sàng để bạn nhập câu hỏi và AI sẽ trả lời CHỤP MÀN HÌNH

Khi đã xác thực tài khoản thành công, bạn đã có thể bắt đầu nhập nội dung cần hỏi ChatGPT và AI này sẽ trả lời tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn đã nhập.