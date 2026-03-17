Cách ứng xử với khủng hoảng truyền thông

TS Nguyễn Quang Hòa - tác giả cuốn Ứng xử với khủng hoảng truyền thông là một nhà báo có trên 50 năm kinh nghiệm, từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí. Ông là thành viên Ban Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam và hiện là giảng viên Trường ĐH Văn Lang. Ông còn được mời giảng dạy tại nhiều trường đại học khác như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Văn hóa...

TS Nguyễn Quang Hòa (bìa phải) và thạc sĩ Lê Hưng Duy Thịnh (bìa trái) tại buổi ra mắt sách ẢNH: NVCC

Tại buổi họp báo chia sẻ về cuốn sách, TS Nguyễn Quang Hòa cho biết, cách đây 3 năm, ông đã đăng ký viết cuốn giáo trình “Khủng hoảng và quản trị khủng hoảng truyền thông” và đã được Hội đồng khoa học của Trường ĐH Văn Lang nghiệm thu, xuất bản online tại trường. Tuy nhiên, ở lần xuất bản này, ông đã viết lại chỉn chu hơn và bổ sung nhiều nội dung mới, trong đó có nội dung khủng hoảng truyền thông với các cá nhân theo gợi ý của TS Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa PR của trường.

Ứng xử với khủng hoảng truyền thông đầy ắp những ví dụ sinh động trong cuộc sống, từ các cuộc khủng hoảng đã xảy ra của những người nổi tiếng đến các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty vừa và nhỏ, các trường học, bệnh viện...

Hai cuốn sách Ứng xử với khủng hoảng truyền thông và Tổ chức & quản trị sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành truyền thông hiện đại ẢNH: NVCC

Cũng tại sự kiện, thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh và TS Nguyễn Quang Hòa ra mắt cuốn sách Tổ chức & quản trị sự kiện. Thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh được biết đến rộng rãi với vai trò tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lớn trên cả nước: series phim Thanh niên chuẩn (2018 - 2020), series Đại nhạc hội Hoa Tháng Năm (2012 - 2024), Festival Khèn Mông (2023), Lễ hội văn hóa Hồ Thác Bà (2024), Festival Sông Hồng (2025)...

Theo thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh, trong bối cảnh truyền thông hiện đại, tổ chức sự kiện đã trở thành một công cụ chiến lược không thể thiếu đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hay thương hiệu nào. Sự kiện ngày nay không chỉ còn là những buổi lễ, hội nghị hay chương trình mang tính hình thức; đó là nơi thông điệp được “sống”, được trải nghiệm và lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng mục tiêu. Từ các sự kiện khai trương, chiến dịch marketing trải nghiệm, lễ hội văn hóa đến những hội nghị mang tầm vóc quốc tế, hoạt động tổ chức sự kiện đang đóng vai trò như chiếc cầu nối thiết yếu giữa tổ chức và công chúng, giữa chiến lược truyền thông và đời sống xã hội.

Tổ chức & quản trị sự kiện được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết nền tảng, quy trình thực hành và những xu hướng mới của ngành sự kiện, phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy môn học cùng tên trong chương trình đào tạo quan hệ công chúng tại các trường đại học. Đáng chú ý, các tác giả còn mang đến góc nhìn thực tiễn giàu trải nghiệm, được tích lũy từ nhiều năm trực tiếp tổ chức và điều phối các chương trình quy mô lớn.