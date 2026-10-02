Trong khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, khả năng bảo quản của vỏ bọc đặc biệt quan trọng để sản phẩm duy trì chất lượng trong suốt hạn sử dụng. Vỏ bọc polyamide hiện đại vì vậy là một phần của quy trình công nghệ: độ bền, khả năng chống thấm và giữ hương, độ co giãn, độ ổn định kích cỡ và khả năng tương thích với thiết bị tác động trực tiếp đến hao hụt, tốc độ dây chuyền, hình thức và chất lượng thành phẩm.





Từ xúc tiến thương mại quốc tế đến hợp tác kỹ thuật

Với doanh nghiệp Việt Nam, việc lựa chọn vỏ bọc phù hợp gắn liền với khả năng làm việc trực tiếp với nhà sản xuất để nhận thông tin kỹ thuật, mẫu sản phẩm và tư vấn cho quá trình chạy thử trên dây chuyền thực tế.

Một trong những cầu nối cho hoạt động này là chương trình xúc tiến sản phẩm Nga dưới thương hiệu quốc gia "Made in Russia" (sản xuất tại Nga), do Trung tâm Xuất khẩu Nga triển khai. Chương trình bao gồm kiểm định và chứng nhận chất lượng sản phẩm tự nguyện, quảng bá các nhà sản xuất Nga trên thị trường quốc tế và hỗ trợ kết nối trực tiếp với đối tác nước ngoài.

Nhờ đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển từ bước tìm hiểu nhà cung cấp sang trao đổi cụ thể về thông số máy móc, kích cỡ và độ co giãn của vỏ bọc, mẫu thử, phương thức giao hàng, in ấn và điều kiện ứng dụng. Hoạt động xúc tiến thương mại vì thế có thể trở thành điểm khởi đầu cho hợp tác kỹ thuật giữa nhà sản xuất vỏ bọc và doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Một trong những doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực này là Flexostar tại St. Petersburg, sản xuất các dòng vỏ bọc polyamide dưới thương hiệu Biolon. Sản phẩm được sử dụng cho xúc xích tiệt trùng, xúc xích xông khói, giăm bông, pa-tê, giò thủ, phô mai nấu chảy, phô mai tươi và nhiều loại thực phẩm khác.

Một thương hiệu, nhiều giải pháp công nghệ

Danh mục Biolon gồm vỏ polyamide chống thấm, vỏ co giãn tốt, vỏ bề mặt mờ và vỏ thấm khói.

Vỏ chống thấm hạn chế oxy xâm nhập và hao hụt độ ẩm, giúp bảo vệ sản phẩm, duy trì trọng lượng và hình thức trong quá trình bảo quản. Vỏ co giãn có độ đàn hồi cao phù hợp với sản phẩm cần tăng kích cỡ nhồi hoặc tạo phom phức tạp, kể cả khi sử dụng khuôn ép, lưới định hình hoặc dây buộc. Vỏ thấm khói cho phép hun khói sản phẩm, kết hợp phương pháp chế biến truyền thống với ưu điểm của vật liệu tổng hợp.

Một số dòng vỏ có thể dùng cho sản phẩm cần thời gian lưu thông thương mại dài. Tuy nhiên, hạn sử dụng thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố: công thức, công nghệ sản xuất, điều kiện vệ sinh, đặc tính bao bì và nhiệt độ bảo quản. Vì vậy, vỏ bọc cần được lựa chọn theo đặc thù của từng sản phẩm và quy trình chế biến, không chỉ theo kích cỡ đường kính.

Công nghệ và marketing trong cùng một chất liệu

Vỏ bọc polyamide có nhiều kích cỡ và màu sắc, được cung cấp dạng cuộn hoặc xếp ống và phù hợp với in đa màu. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể đồng thời giải quyết yêu cầu công nghệ và hình ảnh sản phẩm: giữ phom ổn định, duy trì năng suất dây chuyền và tạo nhận diện trên kệ hàng.

Các thông số quan trọng gồm độ ổn định đường kính, bề mặt không nhăn hoặc biến dạng, chất lượng in và khả năng giữ phom trong suốt hạn sử dụng.

Giá vỏ bọc chỉ là một phần của bài toán kinh tế

Giá mua vỏ bọc chỉ là một phần trong tổng chi phí sản xuất. Khi đánh giá hiệu quả, nhà sản xuất cần tính đến hao hụt trọng lượng trong gia nhiệt và bảo quản, tỷ lệ rách và phế phẩm, độ ổn định kích cỡ, tốc độ đùn nhồi và kẹp bấm đầu, thời gian dừng máy và hình thức sản phẩm vào cuối hạn sử dụng. Vì vậy, khi làm việc với nhà cung cấp, cần đánh giá không chỉ giá bao bì mà cả tác động của vật liệu đến hiệu quả kinh tế của toàn bộ dây chuyền.

Ở đây, Trung tâm Xuất khẩu Nga và thương hiệu quốc gia "Made in Russia" giúp kết nối nhà sản xuất Nga với doanh nghiệp nước ngoài và chuyển từ bước tìm hiểu sản phẩm sang thảo luận về chạy thử, điều kiện cung ứng và ứng dụng thực tế.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, mô hình này có thể rút ngắn quá trình từ tiếp cận nhà cung cấp đến thử nghiệm ở quy mô công nghiệp: xác định yêu cầu kỹ thuật, nhận mẫu, kiểm nghiệm trên dây chuyền hiện có và đánh giá giá thành, năng suất, tỷ lệ hao hụt cũng như chất lượng thành phẩm.

Vì vậy, vỏ bọc mà người tiêu dùng thường nhìn nhận như một phần bao bì bên ngoài thực tế là yếu tố kết nối công nghệ sản xuất, hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm trên kệ hàng.