Cách xông thảo dược khử khuẩn, trị cảm cúm tại nhà

Thảo dược trị cảm cúm

Xông hơi bằng thảo dược giúp làm sạch không khí, khử khuẩn, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh, trị cảm cúm, theo y học cổ truyền. Xông khử khuẩn trong nhà, có thể dùng bồ kết, tinh dầu thiên nhiên (sả, tràm, quế, bạc hà), hoặc nấu nước lá thảo dược để xông phòng.

Cây sả là một trong các thảo dược giúp phòng ngừa, hỗ trợ trị cảm cúm ẢNH: SHUTTERSTOCK

Một số cây, quả dùng phổ biến gồm là bồ kết, tràm, bạc hà, chanh, sả, quế…

Trong đó, xông bồ kết có công dụng khử khuẩn, tiêu diệt virus, nấm mốc, làm sạch không khí, giúp thông mũi, dễ thở.

Cách làm: nướng 3 - 5 quả bồ kết trên bếp than hoặc bếp ga cho đến khi có mùi thơm. Bỏ bồ kết vào nồi nước sôi, đậy nắp khoảng 5 phút rồi mở ra xông phòng. Có thể đốt trực tiếp bồ kết trong phòng kín để thanh lọc không khí.

Hoặc đập dập 3 - 5 quả bồ kết, cho vào nồi nước sôi, đun 10 phút. Sau đó, đặt nồi nước giữa nhà, mở nắp để hơi nước bay khắp phòng. Cách này an toàn hơn so với đốt trực tiếp, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh bị bỏng do hơi nước hoặc nước trong nồi.

Có thể xông phòng bằng cách đốt bồ kết. Lấy 3 - 5 quả bồ kết, đốt trực tiếp trên bếp than hoặc bếp gas. Khi bồ kết bốc khói, đưa đi xông quanh nhà để khử khuẩn. Khi khói tan, đặt bồ kết vào đĩa để tàn hết.

Cần lưu ý không đốt quá nhiều vì khói đặc có thể gây kích ứng hô hấp.

Xông tinh dầu thảo dược

Tinh dầu thiên nhiên có công dụng: giúp kháng khuẩn, làm sạch không khí, thư giãn thần kinh.

Các loại tinh dầu hiệu quả gồm: tinh dầu sả chanh (diệt khuẩn, xua đuổi muỗi, giảm căng thẳng, khử khuẩn, xua đuổi côn trùng).

Tinh dầu tràm hỗ trợ đường hô hấp, chống viêm, làm sạch không khí, hỗ trợ hô hấp, giảm cảm cúm.

Tinh dầu bạc hà giúp thông mũi, giảm ho, giảm nghẹt mũi, giúp tỉnh táo. Tinh dầu quế khử trùng mạnh, làm ấm không gian.

Cách sử dụng: cho 3 - 5 giọt tinh dầu vào máy khuếch tán. Bật máy trong 30 - 60 phút/lần, 2 - 3 lần/ngày.

Cũng có thể xông tinh dầu bằng nước sôi, bằng cách đun sôi 500 ml nước, nhỏ 3 - 5 giọt tinh dầu vào. Đặt ở góc phòng, hơi nước sẽ lan tỏa khắp không gian.

Cần lưu ý: không dùng tinh dầu quá đậm đặc vì có thể gây kích ứng mũi họng.

Xông lá thảo dược khử khuẩn trong nhà

Nguyên liệu: 5 cây sả, 1 củ gừng (đập dập), 10 lá tía tô, 5 - 7 lá bạc hà, 1 lít nước.

Cách làm: đun sôi nước, cho các loại lá vào, nấu trong 10 phút. Đặt nồi giữa phòng, mở nắp để hơi nước bay lên. Có thể dùng khăn trùm đầu và xông trực tiếp nếu bị cảm cúm. Lưu ý, nếu xông trực tiếp, nên xông 10 - 15 phút, tránh xông quá lâu gây mất nước.

Hoặc đun nước xông với nguyên liệu là sả, gừng, tía tô, kinh giới, bạc hà, bạch đàn, dùng trong gia đình. Nồi xông này có công dụng khử khuẩn, giải cảm, hỗ trợ đường hô hấp.

Cách làm: đun sôi nước với các loại lá trên trong 15 - 20 phút, sau đó đặt nồi nước ở vị trí trung tâm nhà, mở nắp để hơi nước lan tỏa khắp phòng.

Nồi xông này có thể dùng khăn trùm đầu xông trực tiếp cho cơ thể trong 10 - 15 phút để trị cảm cúm. Nhưng cần lưu ý, không xông khi đang sốt cao hoặc mất nước.

Người có bệnh lý tim mạch, cao huyết áp cần thận trọng khi xông hơi. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xông.