Kinh tế

Cách xử lý khi bị khai khống thu nhập cá nhântrên eTax Mobile

Đan Thanh
15/04/2026 16:05 GMT+7

Cơ quan thuế lưu ý, người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm cả các năm trước, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót (nếu có).

Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile, một số người nộp thuế phản ánh phát sinh tình huống xuất hiện các tổ chức chi trả thu nhập không đúng thực tế (không có quan hệ lao động, không phát sinh thu nhập).

Đây có thể là sai sót trong quá trình kê khai hoặc hành vi kê khai không đúng quy định.

Khi rơi vào trường hợp trên, Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người nộp thuế xử lý theo 3 bước như dưới đây:

Bước 1, chủ động xác minh thông tin với tổ chức kê khai. Người nộp thuế tra cứu mã số thuế của tổ chức kê khai sai để tìm thông tin liên hệ. Trường hợp xác định được thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp với tổ chức chi trả để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ kê khai đúng thực tế.

Bước 2, thực hiện phản hồi trên hệ thống thuế điện tử. Trường hợp không liên hệ được hoặc tổ chức không phối hợp xử lý, người nộp thuế thực hiện phản hồi trên ứng dụng eTax Mobile như sau: lựa chọn mục “Tôi không phát sinh thu nhập tại tổ chức này”, ghi rõ nội dung là “tôi không phát sinh bất kỳ khoản thu nhập nào từ tổ chức nêu trên”, sau đó gửi phản hồi đến cơ quan thuế để được xem xét, xử lý.

Bước 3, gửi đơn đề nghị/đơn phản ánh trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý. Trong trường hợp cần xử lý nhanh hoặc việc kê khai sai ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế (phát sinh số thuế phải nộp, chậm quyết toán…), người nộp thuế nên tra cứu cơ quan thuế quản lý của tổ chức kê khai sai theo mã số thuế; gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan thuế.

Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị/đơn phản ánh về việc kê khai sai thu nhập; bản cam kết không phát sinh thu nhập tại tổ chức nêu trên; các tài liệu liên quan (nếu có). 

"Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm cả các năm trước, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót (nếu có). Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp người nộp thuế chủ động gửi hồ sơ trực tiếp đã được cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi", Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa lưu ý.

