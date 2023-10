Cadillac, những kẻ dám 'hạ mình'

Từ khi tam ca Thế Hệ Mới "theo người bỏ cuộc chơi", những năm 2000 ở TP.HCM có một gã chơi keyboard ở một phòng trà tên là Bình Cadillac (tên gã gắn liền với tên phòng trà), bèn nhân cơ hội đó lập ra một nhóm chuyên làm bè background cho các ca sĩ khi thực hiện album. Kể từ đó, Cadillac, những người chuyên làm nền cho các ca sĩ và những live concert, ra đời và tồn tại vững bền cho đến hôm nay, mặc cho hằng hà các ca sĩ ngôi sao sáng lên rồi vụt tắt, họ vẫn cứ chấp nhận "hạ mình" trong cái phận làm nền, yên vui sống với nó mà chẳng đòi hỏi điều gì.



Nhóm Cadillac hiện nay Võ Thiện Thanh

Khi Bình Cadillac thành lập nhóm hát bè, công việc cứ ngày càng tốt lên, và hầu như giới thu âm, sản xuất băng đĩa Sài Gòn không ai mà không nhờ đến nhóm Cadillac làm nền background đầy đặn cho album. Vì Bình là một tay chơi keyboard với kiến thức hòa âm vững chắc, một khi đã giao cho Cadillac phối bè background thì các phòng thu luôn tin tưởng và giao luôn cho Bình ngồi bấm thu và kiệu ca cho các thành viên của nhóm.

Tôi nhớ một thời "ăn dầm nằm dề" ở các phòng thu của Sài Gòn như Kim Lợi, Viết Tân, Việt Hùng, Trần Thanh Tùng, Vafaco... Cadillac thời sơ khai gồm ba thành viên: Tú Uyên - Mai Khôi - Thu Hằng, cùng gã "trưởng băng đảng" Bình Cadillac luôn miệt mài ngồi bấm thu và dựng bè cho nhóm. Phải công nhận, vì xuất thân từ một người Công giáo, không những Bình vững vàng kiến thức hòa âm, mà còn là một người điềm đạm, khiêm tốn và luôn nhẫn nại phụng sự.

Thật khó để nhớ hết bao nhiêu sản phẩm băng đĩa, cùng bao nhiêu ca sĩ đã được nhóm Cadillac làm nền để những bài hát, những sự nghiệp thăng hoa trên bầu trời nghệ thuật. Trong khi những cô gái nhỏ bé ấy lại mang trong mình một sứ mệnh không phải dễ dàng: chấp nhận "hạ mình" để nâng người khác lên cao. Chợt nhớ đến bài You raise me up (tạm dịch: Bạn nâng tôi lên) với giai điệu và ca từ thật thánh thiện của Secret Garden.

Khi Bình Cadillac rời nhóm để theo vợ định cư ở nước ngoài năm 2008, cứ tưởng rằng Cadillac sẽ tan rã, vì người nắm giữ "học thuật" của nhóm không còn. Vậy mà... Các cô gái không những không tan rã, mà còn kết nạp thành viên mới là Kim Ngân, một cô bé hiền lành và khá dễ thương. Khi các cô gái ấy đắm mình trong âm nhạc đủ lâu, thì hóa thành bản năng. Các cô đã thấm nhuần kiến thức hòa âm của Bình Cadillac ngày này qua tháng nọ. Khi Bình ra đi, chính các cô gái tự mình soạn hòa thanh chẳng thua gì anh. Từ điều này, chúng ta phải rút ra một bài học quan trọng: Nghệ thuật là sự trui rèn qua thời gian và "mưa dầm thấm lâu".

V ƯỜN ƯƠM SAO

Không những mang sứ mệnh làm nền cho người khác, Cadillac còn là nơi không ít những ngôi sao được sinh ra.

Đầu tiên là Mai Khôi. Có một thời gian cô chứng minh mình là một songwriter chính hiệu. Những bài hát do cô sáng tác và tự trình diễn mang một sự khát khao mãnh liệt và nữ tính. Tôi rất thích ca khúc Việt Nam của cô, một bài hát có giai điệu khoáng đạt và ca từ thật hồn nhiên.

Người kế đến là nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Dũng tham gia Cadillac với tư cách là thành viên nam của nhóm bè. Cái đáng nể là song song với việc đi hát bè, Dũng còn là một giảng viên tiếng Đức đi dạy ở các trường đại học. Vậy mà anh chàng nỗ lực vươn lên thành một nam ca sĩ điển trai với giọng ca trầm ấm của Sài Gòn. Và tôi đã có dịp hiểu rất cặn kẽ giọng ca này với album Sài Gòn Feel phát hành 2018 mà tôi là cộng sự với Dũng.

Các cô gái kỳ cựu Cadillac Võ Thiện Thanh

Thời gian về sau nữa, một nhạc sĩ trẻ thành danh cũng xuất phát từ vườn ươm Cadillac, là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Có lẽ khoảng thời Cadillac đắm mình trong Bài hát Việt đã hun đúc cho Cường khát khao trở thành một tác giả của những bài hát nổi tiếng sau này. (Và rồi nhóm lại có thêm hai thành viên nam nữa là Minh Trí và Hùng Phú. Cả hai đều tốt nghiệp đại học khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM).

Vì lẽ nhóm có một bề dày thời gian như thế, cùng với gốc gác hầu hết là dân nhạc viện, khi cộng tác hay giao phó bài vở cho Cadillac, tôi khá yên tâm và hài lòng về chuyên môn âm nhạc. Cadillac luôn hiểu và bắt đúng ý đồ tác phẩm. Mà bằng chứng gần đây nhất là tác phẩm khó nhằn với nhịp 5/4 của Hà Anh Tuấn: Người đi xuyên thời gian. Các bạn sẽ thấy phần bè khá bắt tai và hoàn hảo.

Chưa có dấu hiệu gì để có thể nói là Cadillac sắp dừng lại, giải nghệ hoặc nghỉ ngơi. Vì mới đây, khi tôi cà khịa Tú Uyên, một thành viên kỳ cựu rằng "Tụi em làm quá tiền xài sao hết?", tôi nhận được câu trả lời: "Không hát bè tụi em làm sao chịu nổi anh ơi, buồn lắm!".

Hiểu rồi! Họ hát bè vì niềm vui. Và "vũ trụ luôn nâng họ lên", vì họ đã dám "hạ mình" vì người khác.