CADIVI giữ vị trí Top 20 ‘Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025’

Thành tựu này là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của CADIVI trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Đây là nơi mọi thành viên được lắng nghe, được trao quyền và có điều kiện phát huy trọn vẹn năng lực của mình.

Danh hiệu “Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam” là minh chứng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp tại CADIVI

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc CADIVI chia sẻ: "Giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà CADIVI đã vun đắp suốt nhiều năm cùng đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi kiến tạo môi trường khuyến khích học hỏi, đổi mới và hòa nhập. Ở đó, mỗi cá nhân có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ".

Tại CADIVI, văn hóa phát triển được xem như "DNA" của doanh nghiệp. Tinh thần này được cụ thể hóa qua nhiều sáng kiến thiết thực như các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình huấn luyện thực tiễn, cơ hội trải nghiệm đa dạng vị trí và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mỗi nhân viên được khuyến khích vượt qua giới hạn, khai mở tiềm năng và có định hướng phát triển bền vững.

CADIVI đầu tư nghiêm túc không chỉ vào năng lực chuyên môn mà còn vào sự gắn kết nội bộ. Doanh nghiệp xây dựng lộ trình khám phá năng lực cá nhân cho từng vị trí, thiết lập hệ thống ghi nhận và đánh giá minh bạch, đồng thời trao cơ hội thăng tiến công bằng. Nhờ đó, tỷ lệ thăng tiến nội bộ luôn ở mức cao, phản ánh hiệu quả trong chiến lược phát triển nhân tài từ bên trong.

Chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo CADIVI trong giai đoạn 2025-2026

Bên cạnh sự nghiệp, CADIVI còn chăm lo đời sống toàn diện cho nhân viên, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Những hoạt động như CLB cầu lông, Hội thao thường niên với nhiều bộ môn như bóng đá, chạy bộ, pickleball... thu hút hơn 1.000 nhân viên trên cả nước. Các chương trình này vừa nâng cao thể lực, vừa gắn kết đội ngũ, tạo nguồn năng lượng tích cực lan tỏa vào công việc và cuộc sống.

CADIVI thực hiện chương trình trồng cây thể hiện rõ ràng cam kết thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường sự gắn kết nội bộ qua những hành động đầy ý nghĩa

Hành trình phía trước của CADIVI là hành trình nơi mỗi thành viên được truyền cảm hứng để tỏa sáng, cùng nhau tạo dựng giá trị và xây dựng tương lai bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, thành lập năm 1975 với thương hiệu CADIVI, là doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện uy tín hàng đầu Việt Nam. CADIVI cung cấp sản phẩm cho các công trình và dự án thuộc ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và công trình công cộng. Các sản phẩm của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu, UL và ASTM của Hoa Kỳ, JIS của Nhật Bản, AS/NZS của Úc. Hiện tại, CADIVI sở hữu hệ thống nhà máy, công ty thành viên và mạng lưới phân phối trải rộng trên toàn quốc. Doanh nghiệp ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất dây cáp điện, với trang thiết bị hiện đại từ châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia phát triển trong khu vực.



