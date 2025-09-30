CADIVI phát động chương trình trồng cây ‘Trao mạch sống xanh, Ươm tương lai bền vững’

Khởi động từ những cánh rừng

Chương trình được CADIVI triển khai cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia với 3.000 cây xanh được trồng tại 6 khu rừng đầu nguồn trên khắp Việt Nam. Cụ thể đội ngũ CADIVI sẽ trực tiếp tham gia trồng rừng cùng Gaia mở màn bằng hai điểm trồng cây tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Nông trường Mùa Xuân (Hậu Giang). Đây là những vùng rừng có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, nơi mỗi cây non được gieo xuống không chỉ mang ý nghĩa phủ xanh đất trống mà còn tái tạo hệ sinh thái, góp phần bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở chỗ đây không chỉ là một hoạt động CSR mang tính biểu tượng, mà là một phần của chiến lược phát triển bền vững dài hạn. Mỗi cây xanh chính là một hành động cụ thể, thể hiện quyết tâm gắn kết tăng trưởng với trách nhiệm đối với cộng đồng và thế hệ mai sau.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc CADIVI chia sẻ: "Hoạt động này thể hiện rõ ràng cam kết thúc đẩy bảo vệ môi trường, đóng góp vào chiến lược ESG của CADIVI, là cơ hội để đội ngũ chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò của rừng và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết nội bộ qua những hành động đầy ý nghĩa".

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc CADIVI chia sẻ tại Nông trường Mùa Xuân

Không dừng lại ở việc trồng cây, chương trình còn chú trọng khâu theo dõi, chăm sóc và trồng dặm trong nhiều năm sau, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao và hiệu quả sinh thái bền vững. Đồng thời, hoạt động này tạo sinh kế và khơi gợi tinh thần bảo tồn trong cộng đồng địa phương, biến trách nhiệm môi trường thành hành động chung, không chỉ của doanh nghiệp.

Dấu ấn 50 năm: Từ năng lượng kết nối đến tương lai xanh

Năm 2025 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của CADIVI - một chặng đường gắn liền với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nhà sản xuất dây và cáp điện phục vụ các công trình dân sinh, CADIVI đã vươn mình thành thương hiệu hàng đầu ngành tại Việt Nam và mở rộng ra hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

CADIVI cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất: từ các dòng sản phẩm cáp năng lượng mặt trời, dây điện không chì, cáp chống cháy thân thiện với môi trường, đến việc triển khai các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 (quản lý môi trường) và đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product), minh chứng cho hướng đi bền vững trong ngành công nghiệp dây cáp điện.

CADIVI đạt chứng nhận SGBP cho nhiều dòng sản phẩm chủ lực

Để đạt được chứng nhận uy tín SGBP, các sản phẩm của CADIVI đã trải qua hệ thống đánh giá khắt khe về thành phần vật liệu, tính năng kỹ thuật và mức độ thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho năng lực công nghệ, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và khả năng phát triển sản phẩm xanh toàn diện của CADIVI. Đồng thời, việc sở hữu chứng nhận SGBP giúp các sản phẩm của CADIVI đáp ứng dễ dàng các yêu cầu ngày càng cao từ các công trình đạt tiêu chuẩn LEED, LOTUS, EDGE, đây những chứng chỉ công trình xanh hàng đầu thế giới.

"Trao mạch sống xanh - Ươm tương lai bền vững"

Chương trình "Trao mạch sống xanh - Ươm tương lai bền vững" là lời khẳng định rằng CADIVI không chỉ mơ ước về một tương lai xanh, mà còn hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Song hành cùng sự phát triển của đất nước, CADIVI cam kết tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm xanh, đồng hành với Chính phủ và cộng đồng hướng đến mục tiêu Net Zero.

1.000 cây đã được trồng tại khu vực rừng đặc dụng Cúc Phương - nơi được xem là "lá phổi xanh" quý giá của miền Bắc

Mỗi mầm cây hôm nay, cũng như mỗi sợi dây cáp điện chất lượng được CADIVI sản xuất, đều là một phần trong hành trình kiến tạo tương lai bền vững - nơi công nghiệp và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.