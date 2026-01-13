CADIVI tiên phong đạt chuẩn TUV Rheinland dây điện dân dụng chất lượng cho công trình





Hạ tầng "ẩn" quyết định an toàn dài hạn của công trình

Dù là dự án quy mô lớn hay nhà ở dân dụng, hệ thống điện luôn là hạ tầng then chốt quyết định an toàn và tuổi thọ công trình. Đáng chú ý, đây là phần hạ tầng "ẩn" sâu trong tường, khó kiểm soát bằng mắt thường nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu không được đầu tư bài bản ngay từ đầu.

Thực tế cho thấy, nhiều sự cố kỹ thuật và chi phí phát sinh trong quá trình vận hành công trình bắt nguồn từ việc lựa chọn vật liệu chưa được kiểm chứng đầy đủ. Vì vậy, việc ưu tiên lựa chọn dây điện đạt chuẩn chất lượng ngay từ đầu không chỉ chỉ giúp kiểm soát rủi ro toàn diện, mà còn mang lại giá trị sử dụng bền vững trong dài hạn.

Chứng nhận TUV Rheinland - tiêu chuẩn châu Âu với yêu cầu đánh giá nghiêm ngặt

Chứng nhận TUV Rheinland, do tổ chức chứng nhận độc lập uy tín hàng đầu châu Âu (TUV Rheinland) cấp không chỉ khẳng định sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe, mà còn xác thực khả năng kiểm soát ổn định chất lượng trong suốt quá trình sản xuất.

Quy trình đánh giá được triển khai nghiêm ngặt, từ thử nghiệm đặc tính kỹ thuật sản phẩm, đánh giá vật liệu đến kiểm tra điều kiện sản xuất và khả năng duy trì tính nhất quán lâu dài. Đối với ngành dây cáp điện, đây là những yêu cầu có tính sàng lọc cao và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Vậy nên, việc CADIVI tiên phong đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chì LF cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng quản trị chất lượng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Lê Trần Vĩnh - Tổng giám đốc CADIVI, cho biết: "Chứng nhận TUV Rheinland không chỉ là sự ghi nhận về mặt kỹ thuật, mà còn phản ánh định hướng phát triển nhất quán mà CADIVI theo đuổi trong nhiều năm. Chúng tôi không xem tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu ngắn hạn, mà là nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng, an toàn và phát triển bền vững.

Việc trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chỉ thể hiện cam kết của CADIVI trong việc chủ động áp dụng các chuẩn mực quốc tế ngay từ thị trường nội địa. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng giúp doanh nghiệp chúng tôi từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời đồng hành bền vững cùng khách hàng, đối tác trong dài hạn".

Đầu tư chất lượng - Giá trị bền vững cho công trình

Thay vì tập trung vào yếu tố giá để lựa chọn các sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro, xu hướng của chủ đầu tư, nhà thầu và chủ nhà hiện nay đã ưu tiên những sản phẩm có bảo chứng chất lượng rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao. Việc sử dụng dây điện đạt chứng nhận giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố, hạn chế chi phí sửa chữa về sau và bảo vệ giá trị công trình trong suốt vòng đời sử dụng.

Ở góc độ chủ đầu tư và nhà thầu, việc lựa chọn dây điện đạt chứng nhận TUV Rheinland giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật, mang lại lợi thế rõ rệt trong công tác hoàn thiện hồ sơ năng lực, nghiệm thu và nâng cao giá trị dài hạn của công trình. Đây là yếu tố ngày càng được coi trọng trong bối cảnh thị trường xây dựng ngày càng đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe.

Với năng lực sản xuất vững chắc, hệ thống quản trị chất lượng bài bản và tinh thần tiên phong trong việc nâng cao chuẩn mực ngành, CADIVI tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu thị trường dây cáp điện Việt Nam, trong việc tiệm cận các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang hướng tới, bao gồm lộ trình giảm phát thải và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ, đồng thời đồng hành cùng các chủ đầu tư, nhà thầu và chủ nhà trong hành trình kiến tạo những công trình an toàn, bền vững và hiệu quả lâu dài.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được thành lập từ năm 1975, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của CADIVI được sử dụng rộng rãi trong các công trình, dự án ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và công trình công cộng. Các sản phẩm dây cáp điện của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu; UL, ASTM của Hoa Kỳ; JIS của Nhật Bản; AS/NZS của Úc… Hiện tại, CADIVI có các nhà máy và công ty thành viên cùng hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước.



