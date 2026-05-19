Cadivi tri ân hệ thống phân phối và đối tác với chủ đề ‘đồng hành dẫn đầu'

Hội nghị khách hàng toàn quốc 2026 của CADIVI với chủ đề " Đồng hành dẫn đầu"

Tri ân hệ thống đối tác đồng hành cùng tăng trưởng

Tại sự kiện, các đại lý, đối tác, khách hàng và khách mời đã cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của CADIVI trong năm 2025. Doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường dây cáp điện tại Việt Nam. Mạng lưới phân phối toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò kết nối thị trường, góp phần đưa sản phẩm CADIVI hiện diện tại hàng ngàn công trình, dự án trên khắp cả nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trần Vĩnh - Tổng Giám đốc CADIVI - khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự lớn mạnh của hệ thống phân phối. Theo ông, với chính sách hợp tác minh bạch, linh hoạt cùng chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, CADIVI sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh cho đối tác, hướng đến hiệu quả phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong khuôn khổ hội nghị, CADIVI đã vinh danh các nhà phân phối xuất sắc khu vực Bắc - Trung - Nam và toàn quốc. Danh hiệu "Nhà phân phối xuất sắc nhất toàn quốc 2025" được trao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Tiến Phát, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động phân phối, phát triển thị trường và đồng hành cùng CADIVI.

Ông Lê Trần Vĩnh - Tổng Giám đốc CADIVI (trái) và ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT CADIVI (phải) trao cúp vinh danh cho đại diện "Nhà phân phối xuất sắc nhất toàn quốc 2025"

"Đồng hành dẫn đầu" trong chiến lược phát triển giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, CADIVI xác định các trọng tâm chiến lược gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thực thi ESG, và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Trong đó, số hóa chuỗi cung ứng được xem là nền tảng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối và các đối tác.

Tại sự kiện, CADIVI giới thiệu hệ thống quản lý vận tải thông minh (TMS), cho phép đại lý và cửa hàng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa sau hệ thống CRM và mini app "CADIVI Kết nối" - nền tảng cộng đồng nhà thầu hiện có hơn 15.000 thành viên. Theo doanh nghiệp, hệ thống TMS giúp giảm 70% thời gian xe chờ tại kho và tăng 50% hiệu suất vận chuyển, góp phần giảm phát thải carbon.

Về chuyển đổi xanh, CADIVI tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm thân thiện môi trường như dây điện không chì LF và dây cáp điện chậm cháy, ít khói, không halogen LSHF, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Nhãn xanh SGBP (Singapore), TÜV Rheinland (châu Âu) về an toàn, chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận những kết quả bước đầu trong hành trình thực hành ESG với chứng nhận ESG theo tiêu chuẩn quốc tế Synesgy.

Năm 2025, CADIVI ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng với sản phẩm hiện diện tại hơn 14 quốc gia, trong đó đã có mặt tại hơn 400 cửa hàng thuộc hệ thống MMEM - một trong những nhà phân phối thiết bị điện hàng đầu tại Australia, qua đó tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT CADIVI - cho biết: "Mỗi quyết định đầu tư công nghệ của chúng tôi không phải để chạy theo xu hướng, mà hướng đến mục tiêu cụ thể: tối ưu hóa quy trình, mang lại lợi thế cạnh tranh thực chất cho đại lý và hệ thống nhà phân phối, mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, phụng sự đất nước và đưa dấu ấn thương hiệu Việt vươn xa toàn cầu".

Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT CADIVI - phát biểu tại sự kiện

Khép lại hội nghị, CADIVI tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng hệ thống phân phối và các đối tác, hướng đến mục tiêu chuyển đổi kép toàn diện, phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.