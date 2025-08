'Cái bẫy dễ sập' khi sống một mình

Lướt mạng, bỏ bữa, lười vận động... triền miên

Sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở TP.HCM, H.T.T.T (23 tuổi, ngụ đường Cách Mạng Tháng 8, P.Hòa Hưng - trước đây là P.13, Q.10), cho biết thường xuyên bắt đầu ngày mới lúc… 11 giờ vì đêm thức lướt TikTok đến 3 giờ sáng.

Bỏ bữa hay ăn uống qua loa có lẽ là thói quen của không ít người trẻ đang sống một mình Ảnh: THẢO PHƯƠNG

T. cho biết đang chờ xin việc làm, và vì không phải dậy sớm để đi làm nên cô trượt dài vào lối sống không kỷ luật lúc nào chẳng hay. "Trước kia mình thuê chung cư ở ghép với bạn, mới chuyển ra ở trọ một mình được vài tháng. Ban đầu sống một mình thấy thích lắm, được làm mọi thứ theo ý mình. Nhưng càng lâu thì càng lười, có khi thức cả đêm vì không sợ làm phiền đến ai", T. cho biết.

T. không phải trường hợp hiếm. D.N.Y.L, sinh viên năm cuối Trường ĐH Sài Gòn, ở trọ một mình từ khi lên đại học. Và hậu quả của lối sống thiếu điều độ khi ở một mình là cô đang đối mặt với các cơn đau dạ dày thường xuyên hơn do ăn uống thất thường.

"Sống một mình, thích ăn lúc nào thì ăn, không thì bỏ bữa. Hậu quả là mình gặp tình trạng đau dạ dày thường xuyên hơn, người mệt mỏi nên làm gì cũng trì trệ", Y.L chia sẻ. Cô còn thừa nhận mình lười vận động hơn khi sống một mình: "Hồi ở với gia đình, mình hay giúp ba mẹ việc nhà. Giờ chỉ muốn nằm dài, gần đây còn có dấu hiệu bị đau lưng khi đứng hoặc ngồi lâu".

Khi được hỏi: "Nếu ảnh hưởng tiêu cực nhiều như vậy sao không tìm bạn ở ghép", Y.L cho biết: "Mình thích ở một mình vì ở ghép bất tiện và không thoải mái. Mình đang cố gắng thay đổi, điều chỉnh để sống kỷ luật và lành mạnh hơn".

Sống một mình nên có những người trẻ thức cả đêm chỉ để lướt mạng xã hội vì không sợ làm phiền đến ai Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tương tự, N.T.L (24 tuổi), làm việc tại đường 26, P.Bình Phú (trước là P.10, Q.6), cũng trượt vào lối sống thiếu khoa học từ khi sống một mình. L. chia sẻ: "Trước kia mình có thời gian ở ký túc xá, sau đó chuyển ra thuê nhà trọ ở ghép với bạn. Nhưng sau này mình chuyển trọ đến gần chỗ làm và sống một mình. Từ ngày đó mình thấy bản thân sống thiếu khoa học hơn hẳn, thức khuya, tắm muộn, ăn uống đôi khi thất thường, thiếu động lực làm việc, lười vận động".

T.L cho biết việc thức khuya khiến cô mệt mỏi, uể oải vào ngày hôm sau, còn hôm nào nghỉ làm thì dậy rất muộn nên không có thời gian làm những việc khác, cảm giác bản thân ù lì hơn thấy rõ. Với L., khi sống một mình rất thoải mái, tự do nhưng đồng nghĩa với việc tự lo và dần đánh mất sự kỷ luật. "Trước kia nghĩ ở trọ một mình chỉ mất nhiều tiền hơn, ai ngờ còn đánh đổi khá nhiều thứ khác nữa", L. nói.

Buông thả sẽ ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và sự nghiệp

Theo thạc sĩ Đinh Văn Mãi, giảng viên bộ phận kỹ năng mềm, Trung tâm phát triển năng lực sinh viên Trường ĐH Văn Lang, sống một mình đồng nghĩa với việc mất đi sự nhắc nhở từ người thân hay áp lực từ môi trường. Mọi thứ phụ thuộc vào ý thức cá nhân. Khi không ai góp ý, người trẻ dễ trượt khỏi kỷ luật, cộng thêm cảm giác cô đơn, căng thẳng khiến họ né tránh và sống buông thả.

Sống một mình tự do, nhưng cũng dễ đánh mất tính kỷ luật Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Mãi cho biết thêm cảm giác tự do về thời gian, không gian hay quyết định cá nhân dễ khiến người trẻ lựa chọn điều thoải mái nhất trong ngắn hạn thay vì điều tốt nhất cho bản thân trong dài hạn. Ông phân tích: "Nếu không đi kèm với sự tự điều chỉnh hành vi và ý thức kỷ luật, sự tự do sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Một mặt, nó mở ra cơ hội cho người trẻ tự lập và được làm điều mình muốn. Mặt khác, nó có thể khiến bạn sa vào lối sống thiếu kiểm soát như thức khuya, ăn uống thất thường, trì hoãn công việc, chi tiêu bất hợp lý".

Sống một mình là cơ hội để tự lập, nhưng cũng là thử thách về ý chí. Thạc sĩ Mãi cảnh báo việc mất kỷ luật cá nhân không đơn thuần là chuyện lười một chút. Nếu kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội.

Để tránh "cái bẫy" của tự do, ông Mãi khuyên: "Thiết lập giờ giấc sinh hoạt cụ thể và lặp lại thường xuyên là điều rất cần thiết. Đồng thời, loại bỏ những yếu tố cám dỗ từ môi trường xung quanh là điều then chốt để thiết lập sự kỷ luật của bản thân".

Thạc sĩ tâm lý Bùi Vĩnh Nghi, giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết thêm: "Tự do là tự mình và do mình. Nên nếu muốn có cuộc sống độc lập, tự do và hạnh phúc thì mỗi chúng ta phải biết cách tự lo và tự quản lý được chính mình. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để nhìn lại những điều đã làm được và chưa làm được của chính mình. Đặt mục tiêu cụ thể và lên kế hoạch hoạt động mỗi ngày cho chính mình. Điều này sẽ giúp bản thân biết rõ mình cần làm gì mỗi ngày từ công việc nhỏ nhất. Phát triển tính kỷ luật bằng cách khen - chê bản thân hợp lý. Tìm bạn đồng hành cùng chí hướng để hỗ trợ nhau, giúp hành trình tự lập trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn".