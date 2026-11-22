Ngày 23.9.2026, Báo Thanh Niên đăng bài viết "Hàng trăm khách Trung Quốc dự hội thảo, chính quyền địa phương không hay biết", phản ánh sự kiện diễn ra ngày 15.9.2026 tại D'Lioro Hotel & Resort, phường Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh.

Tuy nhiên, qua xác minh của các cơ quan chức năng TP.Quảng Ninh, sự kiện nêu trên là chương trình giao lưu văn nghệ, tổng kết công tác 6 tháng đầu năm của Công ty FuDi, với thành phần tham dự là nhân viên nội bộ doanh nghiệp; không có hoạt động bán hàng. Sự kiện thuộc trường hợp không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg ngày 9.6.2026 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc diện phải thực hiện thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Như vậy, việc bài báo xác định sự kiện là "hội thảo quảng cáo sản phẩm chức năng" và sử dụng tiêu đề "chính quyền địa phương không hay biết" là chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sự kiện và trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Báo Thanh Niên xin cải chính những thông tin chưa chính xác nêu trên, đồng thời chân thành xin lỗi chính quyền TP.Quảng Ninh, các cơ quan liên quan và bạn đọc về những thông tin đã đăng tải gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương và hình ảnh du lịch thành phố.

Báo Thanh Niên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan trong hoạt động báo chí, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm với các cá nhân, tập thể có liên quan.