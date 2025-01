'Cái đồ shipper', tiền công 4.000 đồng và cái nghề nguy hiểm...

Shipper, nghề bạc bẽo

Có thể lược kể vài điểm đáng chú ý trong vụ này. Một nam shipper nhận giao đơn hàng 375.000 đồng. Tiền công của đơn hàng này là 4.000 đồng. Tuy nhiên giữa shipper và người nhận hàng xảy ra mâu thuẫn. Người nhận hàng khiếu nại với đơn vị giao hàng, chấm điểm xấu, cương quyết yêu cầu phải xử lý. Shipper có nguy cơ bị phạt 500.000 đồng cũng như đền tiền hàng.

Cái kết sau đó rất đau lòng. Một vụ xô xát đã xảy ra khiến nam shipper tử vong trong những ngày cuối tháng Chạp, bỏ lại đứa con 5 tuổi và người vợ khắc khổ bơ vơ giữa cuộc đời. 3 người liên quan vụ xô xát đã bị bắt…

Tiền công 4.000 đồng và bị tước đi mạng sống, khiến nhiều người thương cảm cho phận đời shipper.

Có những người giao hàng bị gọi là "cái đồ shipper" ẢNH: T.N

Người viết đã từng trải nghiệm nghề shipper nên có thể phần nào hiểu được những "khổ ải trần ai" của cái nghề bạc bẽo này. Shipper phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt", phải "trầy vi tróc vảy" để có được vài ngàn đồng tiền công.

Còn nhớ có lần, khi giao hàng từ ngã ba Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu (Q.10) đến lầu 2 chung cư 42 Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM). Với khoảng cách 3,1 km, sau khi trừ tiền cho app, sẽ được nhận 12.000 đồng tiền công cho đơn hàng này.

Tuy nhiên người viết phải tốn 5.000 đồng tiền gửi xe, tốn 3.000 đồng đi thang máy lên lầu 2 (nơi khách đang ở). Nghĩa là với đơn hàng kể trên sẽ được tiền công 4.000 đồng. Đấy là chưa kể tiền xăng, phải "đội nắng" bươn chải mưu sinh…

Không những phải chịu cực chịu khổ, để kiếm sống, shipper còn phải chấp nhận chịu đựng những nỗi ê chề, thậm chí nhục nhã, mà chỉ có "người trong cuộc" mới hiểu.

Rất nhiều lần, khi giao hàng cho khách, shipper bị "nói nặng nói nhẹ", nhận những cái lườm nguýt từ khách chỉ vì những lý do "trời ơi đất hỡi": "tôi không ăn bánh mì mà cột dây thun bên ngoài", "tại sao bỏ hành vào phở", "vì sao bỏ đá nhiều vào ly cà phê"… Điều đáng nói, khi đặt hàng, khách hoàn toàn không lưu ý, không dặn dò những điều đó cho quán. Nhưng chỉ cần lên tiếng nói rõ "tôi không có lỗi" là shipper lập tức phải nhận cơn thịnh nộ, quát tháo từ khách, bị mắng chửi te tua, té tát. Cũng có khi, nhận được những hù dọa, bị khách vung tay đòi đánh...

Đấy là chưa kể, rất nhiều người, gọi những người giao hàng là "cái lũ shipper", "cái đồ shipper" một cách đầy mỉa mai, đầy miệt thị, xỉa xói.

Có nhiều người mưu sinh kiếm sống bằng nghề shipper ở TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Chắt chiu từng đơn hàng chỉ vài ngàn đồng

Nhớ lại năm 2021, TP.HCM trong những ngày "căng mình" chống dịch Covid-19, chung cư tái định cư Bình Khánh (TP.Thủ Đức) được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị ca mắc Covid-19 đã đón nhận hàng ngàn bệnh nhân đến điều trị.

Bệnh nhân thiếu thốn đủ thứ, từ vật dụng cá nhân, đồ ăn, nước uống... Và rồi, bao shipper đã đội nắng, đội mưa cả 3, 4 tiếng đồng hồ để làm người vận chuyển, đến kiên nhẫn đợi chờ gửi hàng hóa tiếp thực cho các bệnh nhân Covid-19 để nhận về tiền công 10.000 đồng, 15.000 đồng...

Nhưng giới shipper chẳng hề than van rầu rĩ, chẳng hề kể ngắn than dài. Họ chấp nhận đặt cược an toàn của bản thân trong bối cảnh dịch đang bùng phát (dù tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, chuẩn bị kỹ lưỡng về đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn....) để làm việc mỗi ngày nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho hàng triệu người đang trú ẩn trong nhà vì dịch bệnh.

Nhiều shipper bươn chải cả ngày ngoài đường, mặc kệ nắng mưa gió bụi, cần mẫn đi giao hàng, vì ở phòng trọ, là cả gia đình đang đợi miếng ăn, là những đứa con đói khát sữa, là người vợ đang bệnh cần tiền mua thuốc, là những chi phí sinh hoạt đang đè nặng... Giới shipper chấp nhận những chát đắng cuộc đời để tận dụng, chắt chiu từng đơn hàng với vài ngàn đồng nhằm làm kế sinh nhai cũng như có thể bám trụ lại ở thành phố.

Để kiếm tiền công, shipper phải mưu sinh đầy khó nhọc ẢNH: THANH NAM

Shipper là nghề nguy hiểm?

Từ vụ nam shipper ở Đà Nẵng nghi bị đánh tử vong, rồi nhớ lại nhiều chuyện, nghĩ đến những lời xỉa xói đầy cay đắng khó nghe: "cái đồ shipper", "cái lũ shipper"... của một bộ phận khách hàng, bất giác thấy thương cái nghề mà nhiều người đang làm. Thấy thương cho những phận đời shipper đang miệt mài vất vả mưu sinh bằng nghề này. Và quả thật, rất chạnh lòng khi shipper bị xem chỉ là một nghề thấp hèn.

Trong khi thực tế của đời sống hiện nay, không thể phủ nhận, rằng shipper góp phần mang lại sự tiện ích, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Hay quay ngược thời gian, vào giai đoạn dịch giã, chính shipper là những người đã góp phần giúp hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa được thông suốt.

Chính vì thế, thật mong mọi người cần có cái nhìn cảm thông cũng như sự nhìn nhận đúng về vai trò và giá trị của nghề shipper.

Nghề giao hàng có từ lâu (sau đó được "khoác" lên mình tên tiếng Anh là "shipper"), chẳng ai nghĩ đây là nghề nguy hiểm. Nhưng sau vụ nam shipper ở Đà Nẵng nghi bị đánh chết vì đơn hàng 375.000 đồng, giới shipper nói với nhau "cái nghề tụi mình đang làm là nghề nguy hiểm" thì cũng chẳng quá lời…