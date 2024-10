Cái giá quá đắt của sự bất cẩn

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Trương Công Định khiến người phụ nữ chạy xe máy tử vong.

Theo clip do camera an ninh gần hiện trường ghi lại, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 10 ngày 13.10, khi taxi biển kiểm soát 72A - 423.xx dừng trước số nhà 426 Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) theo hướng từ ngã năm Ba Cu đi ngã tư Nguyễn An Ninh - Trương Công Định để trả khách. Lúc này, tài xế taxi mở cửa xe chưa kịp bước ra ngoài thì cùng lúc đó một phụ nữ lái xe máy từ phía sau chạy đến va chạm cánh cửa taxi, sau đó người phụ nữ này ngã xuống đường, bị ô tô 4 chỗ chạy hướng ngược lại cán qua người, kéo nạn nhân dưới gầm xe hơn 10 m. Người này được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bà L.T.H (48 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Sai lầm nhỏ gây hậu quả lớn

Nhiều ý kiến chê trách hành vi thiếu ý thức, không quan sát của người lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Một sai lầm nhỏ, một hành động bất cẩn khi mở cửa xe đã cướp đi một mạng người, gây ra nỗi đau khôn xiết cho gia đình nạn nhân. Những vụ tai nạn thương tâm do mở cửa xe bất cẩn ngày càng gia tăng, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người cầm lái", bạn đọc (BĐ) Xuân Hiệp cảnh báo.

Thời điểm người phụ nữ va vào cửa taxi, ngã xuống đường, bị ô tô chạy chiều ngược lại cán tử vong ẢNH: T.L

BĐ Hoàng Linh ý kiến: "Hành động mở cửa xe bất cẩn của tài xế đã gây ra hậu quả khôn lường, cướp đi một mạng người. Tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ về điều đó. Mỗi khi mở cửa xe, tôi đều tự nhủ phải thật cẩn thận, để không ai phải chịu nỗi đau mất mát như vậy".

Còn BĐ Mẫn An viết: "Dừng xe và mở cửa bất chấp không quan sát để xuống là hành vi thiếu ý thức, đặt bản thân và người khác vào tình huống nguy hiểm. Việc bất chấp luật lệ như vậy cho thấy người điều khiển phương tiện còn thiếu ý thức và trách nhiệm. Pháp luật cần có chế tài nghiêm những hành vi thiếu ý thức này".

"Nhiều người lái ô tô vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông. Họ tùy tiện mở cửa mà không quan sát, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Cần tăng cường tuyên truyền và xử phạt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm luật giao thông, đặc biệt là hành vi mở cửa ô tô bất cẩn", BĐ Anh Khang thẳng thắn.

Đừng để bi kịch lặp lại

Theo BĐ Hoàng Dương, để ngăn chặn những vụ tai nạn thương tâm do mở cửa xe bất cẩn, chúng ta cần có giải pháp tổng thể. "Trong đó bao gồm cả việc nâng cao nhận thức, cải tiến quy trình đào tạo lái xe và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chỉ khi có sự chung tay của toàn xã hội, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh", BĐ này góp ý thêm.

BĐ Thái Lê ý kiến: "Việc người phụ nữ bị tai nạn là một bài học đáng tiếc cho tất cả chúng ta. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tài xế cần tuân thủ nghiêm túc các quy tắc giao thông. Trước khi mở cửa, hãy luôn nhớ quan sát kỹ và ra hiệu bằng tay. Hành động này không chỉ giúp bảo vệ người khác mà còn thể hiện văn hóa giao thông của mỗi người".

"Việc đào tạo lái xe không chỉ dừng lại ở việc cấp giấy phép lái xe mà cần phải trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức cần thiết để lái xe an toàn. Các trung tâm đào tạo cần đưa ra những bài học thực tế, đặc biệt là về các tình huống nguy hiểm thường gặp. Việc lặp đi lặp lại các bài học này sẽ giúp học viên ghi nhớ sâu sắc và hình thành thói quen lái xe an toàn", BĐ Tuấn Anh nêu quan điểm.

"Việc mở cửa xe bất cẩn của một số người đã gây ra không ít tai nạn đáng tiếc. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, mỗi người tham gia giao thông cần có ý thức hơn. Người đi ô tô nên quan sát kỹ trước khi mở cửa, còn người đi xe máy cần giữ khoảng cách an toàn và luôn đề phòng những tình huống bất ngờ", BĐ Minh Hòa lưu ý.