Cái kết câu chuyện bé trai có hành động không ai ngờ khi thấy điện thoại bỏ quên

Cơ quan CSĐT Công an Q.3 cho biết đã tạm giữ Vũ Hoàng Phong (45 tuổi), sống lang thang không địa chỉ cố định để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận sau khi phát hiện chiếc điện thoại bỏ quên ở quầy bánh trên đường Rạch Bùng Binh (P.10, Q.3) thì đến lấy và rời đi. Phong mang đi bán tại một cửa hàng điện thoại với giá 700.000 đồng để có tiền mua ma túy sử dụng. Qua test nhanh Phong có kết quả dương tính với heroin.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.6, chị Nguyễn Trường Như Hoài (33 tuổi, ở Q.3) đến cơ quan Công an Q.3 trình báo về việc tối 19.6 bỏ quên chiếc điện thoại giá trị khoảng 4 triệu đồng tại quầy bán bánh tiêu trên đường Rạch Bùng Binh (P.10).

Chị Hoài nhận lại điện thoại từ cơ quan Công an CACC

Sáng 20.6, chị Hoài khi phát hiện bỏ quên điện thoại đã xem lại camera giám sát. Chị thấy một bé trai khoảng 10 tuổi đã nhìn thấy điện thoại nhưng không lấy mà con "nguỵ trang" che chắn để không ai phát hiện, chờ chủ nhân đến nhận. Tuy nhiên, sau khi bé trai rời đi vài phút, một người đàn ông đến lấy chiếc điện thoại và nhanh chóng rời khỏi đó.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an Q.3 đã phối hợp với Công an P.10 rà soát, truy xét và bắt giữ Vũ Hoàng Phong. Cơ quan CSĐT Công an Q.3 đã tiến hành thu hồi chiếc điện thoại và trả lại cho chị Hoài.

Cậu bé không lấy điện thoại, chờ chủ nhân đến nhận CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hoài cho biết đã nhận lại chiếc điện thoại từ cơ quan Công an. Chị cũng gặp lại bé trai và gửi một chút tiền để cảm ơn việc làm tốt đẹp của bé. Chị cho biết bé trai sống với bà ngoại và rất cảm kích hành động của bé.

"Lúc đó tôi cũng không có nhiều thời gian, bận về bán hàng nên chưa hỏi kỹ thêm về bé. Khi nào có dịp bé đến quán mua bánh tôi sẽ hỏi thăm nhiều hơn vì chỗ bé sống cách quầy bánh tôi bán không xa", chị Hoài nói.

Clip ghi lại hành động đẹp của cậu bé được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động đẹp của một bé trai. Theo đó, khi đi trên đường, em thấy chiếc điện thoại để quên trên quầy hàng rong ven đường.

Cậu bé tiến lại gần, cầm chiếc điện thoại lên nhìn xung quanh như cố tìm chủ nhân để trả lại. Em quyết định giơ chiếc điện thoại lên hướng lên camera của cửa hàng rồi nhanh chóng để lại vị trí cũ.

Không an tâm khi để thoại ở vị trí đó, cậu tìm cách đặt sâu vào bên trong, lấy ly nước che lại. Đồng thời, em xé bìa các tông che lại, đẩy sâu vào bên trong để người khác không nhìn thấy, nhờ chủ nhân quay lại. Sau đó, cậu bé nhanh chóng rời đi.