Cải lương, hát bội ‘chạm’ đến người trẻ thế nào giữa thời đại số?

Trong bối cảnh hàng loạt hình thức giải trí hiện đại liên tục xuất hiện, từ mạng xã hội, nền tảng video ngắn đến các sản phẩm thực tế ảo, nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội từng đối diện với nỗi lo ngày càng xa rời khán giả trẻ. Tuy nhiên, thay vì chỉ bảo tồn theo cách trưng bày tĩnh, nhiều đơn vị văn hóa đang lựa chọn hướng tiếp cận mới: đưa di sản đến gần công chúng bằng công nghệ và những trải nghiệm tương tác.

Chiều 23.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2026 với chuyên đề Ứng dụng công nghệ trong số hóa di sản văn hóa và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ở TP.HCM hiện nay tại bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Bên cạnh phần tọa đàm, khu vực triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan với hàng loạt không gian tương tác. Thay vì chỉ giới thiệu hiện vật, các gian hàng mang đến nhiều trải nghiệm mới như mô hình quét 3D, dữ liệu số 360 độ, tham quan không gian thực tế số, thử trang phục truyền thống, thưởng thức đờn ca tài tử hay khám phá các sản phẩm thủ công mang bản sắc Nam bộ.

Số hóa để đưa cải lương đến gần hơn với công chúng

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến thông điệp "Số hóa không thay thế thực tại, mà bất tử hóa nguyên bản của di sản trước thăng trầm thời gian". Công nghệ được xem là công cụ hỗ trợ để lưu giữ, quảng bá và tạo ra những cách tiếp cận mới, giúp di sản trở nên gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Qua những không gian trải nghiệm, chương trình cho thấy việc bảo tồn văn hóa không còn chỉ diễn ra trong bảo tàng hay trên sân khấu, mà đang từng bước bước vào môi trường số. Khi người trẻ có thể tương tác, khám phá và chủ động tiếp cận di sản, cải lương, hát bội cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại bằng một diện mạo mới.

Trưng bày tranh ảnh miêu tả các nhân vật, mặt nạ tuồng và tạo ảnh nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM ẢNH: THÁI THẮNG

Không gian triển lãm nghệ thuật Hát bội với các loại mặt nạ trang điểm truyền thống và trang phục biểu diễn sân khấu ẢNH: THÁI THẮNG

Các bộ trang phục lộng lẫy cùng ảnh nghệ sĩ Hát bội trong các vai diễn kinh điển ẢNH: THÁI THẮNG

Gian trưng bày của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang ẢNH: THÁI THẮNG

Robot AI hỗ trợ tương tác thu hút sự quan tâm của giới trẻ tại khu vực sảnh sự kiện ẢNH: THÁI THẮNG

Bàn trưng bày và trải nghiệm ứng dụng Audio Guide số hóa tại gian hàng của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi ẢNH: THÁI THẮNG

Các hiện vật lưu niệm độc đáo như dép cao su, bút/móc khóa làm từ vỏ đạn và trang phục bà ba tại gian hàng Địa đạo Củ Chi ẢNH: THÁI THẮNG

Góc trưng bày kỷ niệm hành trình 100 năm thành lập Trường Mù Sài Gòn (1926 - 2026) cùng các mô ảnh bài học trực quan ẢNH: THÁI THẮNG

Không gian giới thiệu giáo cụ cảm giác, bảng chữ nổi Braille và học cụ chuyên biệt dành cho học sinh thị giác của Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: THÁI THẮNG

Mô hình quả địa cầu nổi và bản đồ Việt Nam tích hợp công nghệ tương tác NFC tại không gian giáo dục di sản ẢNH: THÁI THẮNG

Gian trưng bày giải pháp quét 3D Laser Scanning và mô ảnh công nghệ số hóa lõi di sản kiến trúc của VMT Solution ẢNH: THÁI THẮNG

Các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về di sản đô thị và làng nghề truyền thống TP.HCM ẢNH: THÁI THẮNG

Dàn nhạc Đờn ca tài tử biểu diễn giao lưu trực tiếp, mang đến nét văn hóa âm nhạc Nam bộ đặc sắc cho chương trình ẢNH: THÁI THẮNG

Gian hàng nghệ thuật đương đại OhQuao - Lô Cô Art Market với khẩu hiệu "Tập hợp những điều là Việt Nam theo một cách đương đại" ẢNH: THÁI THẮNG

Khách tham quan trải nghiệm tra cứu thông tin di sản và Bảo vật Quốc gia qua màn ảnh tương tác của Bảo tàng TP.HCM ẢNH: THÁI THẮNG

Gian trưng bày Bảo tàng Lịch sử TP.HCM nổi bật với mô ảnh linh vật chỉ dẫn công nghệ tra cứu hiện đại ẢNH: THÁI THẮNG

Các sản phẩm Tò he nghệ thuật tinh xảo cùng mô ảnh ẩm thực tạo ảnh thủ công sống động từ đất nặn ẢNH: THÁI THẮNG

Không gian trưng bày các sản phẩm gốm Biên Hòa thủ công tinh xảo cùng tư liệu lịch sử truyền thống ẢNH: THÁI THẮNG





