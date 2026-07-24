Cải lương, hát bội ‘chạm’ đến người trẻ thế nào giữa thời đại số?

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Giữa sự bùng nổ của các nền tảng giải trí số, cải lương và hát bội từng được xem là những loại hình nghệ thuật khó tiếp cận giới trẻ. Thế nhưng, bằng việc kết hợp công nghệ số, trải nghiệm tương tác và không gian trưng bày mở, những giá trị truyền thống đang được kể lại theo cách mới, gần gũi hơn với công chúng trẻ.
Trong bối cảnh hàng loạt hình thức giải trí hiện đại liên tục xuất hiện, từ mạng xã hội, nền tảng video ngắn đến các sản phẩm thực tế ảo, nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội từng đối diện với nỗi lo ngày càng xa rời khán giả trẻ. Tuy nhiên, thay vì chỉ bảo tồn theo cách trưng bày tĩnh, nhiều đơn vị văn hóa đang lựa chọn hướng tiếp cận mới: đưa di sản đến gần công chúng bằng công nghệ và những trải nghiệm tương tác.
Chiều 23.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2026 với chuyên đề Ứng dụng công nghệ trong số hóa di sản văn hóa và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ở TP.HCM hiện nay tại bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM).
Bên cạnh phần tọa đàm, khu vực triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan với hàng loạt không gian tương tác. Thay vì chỉ giới thiệu hiện vật, các gian hàng mang đến nhiều trải nghiệm mới như mô hình quét 3D, dữ liệu số 360 độ, tham quan không gian thực tế số, thử trang phục truyền thống, thưởng thức đờn ca tài tử hay khám phá các sản phẩm thủ công mang bản sắc Nam bộ.
Số hóa để đưa cải lương đến gần hơn với công chúng
Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến thông điệp "Số hóa không thay thế thực tại, mà bất tử hóa nguyên bản của di sản trước thăng trầm thời gian". Công nghệ được xem là công cụ hỗ trợ để lưu giữ, quảng bá và tạo ra những cách tiếp cận mới, giúp di sản trở nên gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Qua những không gian trải nghiệm, chương trình cho thấy việc bảo tồn văn hóa không còn chỉ diễn ra trong bảo tàng hay trên sân khấu, mà đang từng bước bước vào môi trường số. Khi người trẻ có thể tương tác, khám phá và chủ động tiếp cận di sản, cải lương, hát bội cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại bằng một diện mạo mới.
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