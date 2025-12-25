Cài ngay hai ứng dụng để tra cứu, nhận thông báo khi bị Camera AI phạt nguội

Hệ thống Camera AI đang được triển khai trên các thành phố lớn ở Việt Nam để phát hiện người vi phạm giao thông và ra thông báo xử phạt tự động. Điều này khiến nhiều người tham gia giao thông có chung một nỗi lo: không biết mình có bị ghi nhận vi phạm hay không, nếu có thì khi nào mới được thông báo.

Dưới đây là hai ứng dụng giúp người dân có thể chủ động nhận thông báo phạt nguội ngay sau khi bị camera AI giao thông ghi nhận sai phạm.

VNeTraffic

Cách đơn giản nhất để tra cứu và nhận thông báo nguội là cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Đây là phần mềm được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) phát triển. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng từ cửa hàng CH Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID, đã định danh mức độ 2.

Giao diện tính năng Tra cứu phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong ứng dụng, người dùng có thể nhận thông báo phạt nguội từ mục Lịch sử vi phạm. Tại đây, thông tin về phương tiện giao thông chủ sở hữu sẽ được tự động cập nhật theo tài khoản VNeID, người dùng không cần phải nhập tay các thông tin.

Ngoài tra cứu phạt nguội, người dân còn có thể sử dụng nhiều tính năng khác trên ứng dụng VNeTraffic như: Phản ánh về vi phạm giao thông; quản lý hồ sơ phương tiện; tra cứu các thông tin về đăng kiểm, trạm thu phí, cảnh báo giao thông, trạm cứu hộ xe. Lịch đấu giá biển số xe và kết quả đấu giá cũng được tích hợp trong ứng dụng.

Nhận thông báo, đóng phạt nguội qua MoMo

Tính năng "Tra cứu & Nhận cảnh báo phạt nguội" trên MoMo được thiết kế đơn giản, dễ dùng, dữ liệu được tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng MoMo, người dùng chỉ cần thực hiện theo ba bước.

Bước 1: Sau khi mở ứng dụng MoMo, người dùng có thể tìm và chọn tính năng "Tra cứu phạt nguội" trên thanh tìm kiếm.

Sau khi mở ứng dụng MoMo, người dùng có thể tìm và chọn tính năng "Tra cứu phạt nguội" trên thanh tìm kiếm. Bước 2: Nhập thông tin (Biển kiểm soát, Loại phương tiện) và nhấn "Tra cứu"

Nhập thông tin (Biển kiểm soát, Loại phương tiện) và nhấn "Tra cứu" Bước 3: Hệ thống truy soát và trả kết quả nếu có vi phạm phạt nguội đã được ghi nhận trên dữ liệu của cơ quan chức năng.

Ngoài tính năng tra cứu, MoMo còn có thể gửi thông báo cho người dùng khi phương tiện bị ghi nhận lỗi phạt nguội ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài tra cứu, người dùng có thể đăng ký "Nhận thông báo tự động" với chi phí 10.000 đồng một tháng. Hệ thống sẽ chủ động theo dõi và thông báo. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tự động kiểm tra dữ liệu vi phạm hằng ngày thông tin qua mục "Thông báo" trên ứng dụng để người dùng nhận biết và có kế hoạch xử lý kịp thời. Điều này giúp hạn chế tình trạng phát sinh tiền phạt do xử lý muộn, hoặc đến kỳ đăng kiểm mới phát hiện vi phạm chưa được giải quyết.

Nếu có vi phạm, ứng dụng sẽ hiển thị chi tiết về lỗi phạt (vị trí, thời gian, lỗi vi phạm…). Sau đó, người dùng có thể nộp phạt trực tiếp trên MoMo, sau khi tới cơ quan CSGT nhận Quyết định xử phạt.

MoMo cho biết, toàn bộ thông tin phương tiện và dữ liệu người dùng được bảo mật trên nền tảng, nhằm hạn chế rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân. Đây là điều nhiều người e ngại khi sử dụng các website hoặc ứng dụng tra cứu không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu thông tin phạt nguội thông qua website của Cục CSGT, Cục Đăng kiểm hoặc Phòng CSGT của các tỉnh thành.