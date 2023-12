Cãi nhau, em gái đâm anh ruột trọng thương

Ngày 14.12, nguồn tin của Thanh Niên xác nhận, Công an P.Hiệp Bình Chánh phối hợp Công an TP.Thủ Đức làm rõ vụ em gái đâm anh ruột trọng thương xảy ra tại chung cư Hiệp Bình Chánh.

Nạn nhân bị đâm trọng thương là ông H.C.D (43 tuổi), còn nghi phạm trong vụ việc là bà H.T.D (39 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), em gái ruột của ông D.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13.12, hàng xóm sống tại lô A chung cư Hiệp Bình Chánh nghe tiếng cãi nhau rất lớn và tiếng đập phá bàn ghế tại căn hộ chung cư của ông D.

Chạy tới kiểm tra, hàng xóm phát hiện ông D. bị vết thương hở ở bụng, chảy nhiều máu nên hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bên trong căn nhà, em gái ruột của ông D. là bà H.T.D có dấu hiệu hoảng loạn.

Hiện trường vụ việc có vết máu, một cây dao, búa và nhiều vật dụng, đồ đạc bị bể nát, lộn xộn.

Nhận tin báo, Công an P.Hiệp Bình Chánh phối hợp Công an TP.Thủ Đức vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, bà H.T.D khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống nên khi đi làm về, đã dùng búa đập phá đồ đạc trong nhà và dùng dao đâm anh ruột trọng thương.