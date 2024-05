Cái nhìn mới về không gian sống kết hợp thiên nhiên và công nghệ

Khi công nghệ và xu hướng nhà thông minh ngày càng lan tỏa, kiến trúc dĩ nhiên cũng không ngoài cuộc.

Nhà là nơi bảo vệ, an trú và tìm kiếm sự bình yên

Đối với KTS Nguyễn Minh Thủy, trong mỗi ngôi nhà, điều giá trị nhất là sự yên bình. "Nhà không phải viện bảo tàng hay quán xá. Gu và chất nghệ phải có một điểm neo là sự bình yên, thong thả trong cuộc sống hằng ngày", chị Thủy nhận xét. Quan điểm này cũng được phản ánh sâu sắc trong cách chị tiếp cận những công trình của Nhà Của Gió: tôn trọng tự nhiên, không gian mở, ánh sáng và thông gió, tạo điều kiện cho sự giao tiếp liên tục giữa con người và môi trường xung quanh.

Những công trình của Nhà Của Gió nhấn mạnh các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, thông gió, kết hợp công nghệ tiên tiến để tạo nên ngôi nhà thông minh, khoa học

Theo chị Thủy, ngôi nhà lý tưởng trước hết phải là nơi đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần. "Một ngôi nhà khoa học sẽ có dây chuyền công năng hợp lý, định hình phong cách cho gia chủ", chị Thủy giải thích.

Đặc biệt, nhà còn gìn giữ ký ức qua nhiều thế hệ, giúp gia chủ trân trọng quá khứ. "Tôi từng làm những căn nhà mà trong khu đất có giếng cổ, hay 7 cây xoài được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Giữ gìn, nối tiếp là cách đối thoại với quá khứ, tôn trọng câu chuyện độc đáo của mỗi gia đình", chị Thủy kể.

Nhà thông minh - xu hướng mới trong các công trình kiến trúc hiện đại

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ, lưu giữ những ký ức thân thương hay thể hiện câu chuyện tinh tế riêng của mỗi gia đình cũng trở nên đơn giản hơn. Một trong những xu hướng kiến trúc hiện đại đáp ứng hiệu quả nhu cầu này là nhà thông minh (smart home) tích hợp các sản phẩm công nghệ nhằm tối ưu hóa không gian lẫn nâng cao chất lượng sống.

KTS Nguyễn Minh Thủy đánh giá sử dụng công nghệ để ngôi nhà vận hành tối ưu, tiết kiệm năng lượng và dễ bảo trì hơn là một khía cạnh thể hiện sự thông minh trong kiến trúc

"Nhà thông minh là xu hướng của kỷ nguyên công nghệ IoT và cũng là một khái niệm mà tôi yêu thích từ lâu", chị Thủy bộc bạch. Định nghĩa của chị về một ngôi nhà thông minh đích thực là mọi thứ được xử lý đơn giản nhất, cắt giảm thời gian bảo trì và vận hành để gia chủ giảm tải gánh nặng hằng ngày. Dù là nhà riêng hay những công trình Nhà Của Gió thực hiện cũng đều khó lòng thiếu được những thiết bị công nghệ thấu hiểu nhu cầu của gia chủ: "Những công trình Nhà Của Gió hay làm là nhà vườn và nhà phố nhiều tầng, chính vì thế tôi tích cực ứng dụng kiến trúc xanh, pin năng lượng mặt trời, thiết bị tự động hỗ trợ việc nhà và tăng cường an ninh".

Tận dụng công nghệ để bình yên đúng nghĩa

Trong quá trình tích hợp công nghệ vào các ngôi nhà, KTS Nguyễn Minh Thủy đặc biệt chú trọng đến sự ổn định:"Thiết bị hiện đại mà không ổn định tức là đi ngược lại với mong muốn ban đầu về nhà thông minh. Bền bỉ và ít cần bảo trì liên tục là những yếu tố cơ bản đảm bảo các thiết bị công nghệ có thể giảm thiểu gánh nặng cho gia chủ".

Các thiết bị được chị Thủy lựa chọn còn phải dễ dàng lắp đặt, sử dụng."Tính tự động cao, lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng sẽ giải phóng hoàn toàn sức lao động. Với những gia đình nhiều thế hệ, có người lớn tuổi, dễ sử dụng là một điểm cộng nữa", chị Thủy giải thích.

KTS Nguyễn Minh Thủy cũng rất quan tâm đến tăng cường an ninh. "Chi phí bỏ ra để đổi lấy sự bình yên là rất xứng đáng. Nhất là trong những gia đình nhiều thế hệ, lắp đặt camera an ninh nhiều tính năng hiện đại là điều hiển nhiên để nhà đúng nghĩa là nơi an trú", chị Thủy nhận định.

Khi chọn lựa giải pháp giám sát an ninh hiện đại, KTS Nguyễn Minh Thủy cho biết camera Wi-Fi H7c Dual của EZVIZ là một trong những dòng camera chị tin tưởng

Với công nghệ ống kính kép độc đáo, camera H7c Dual đảm bảo không gian sống luôn an toàn với ống kính góc rộng và ống kính quay quét, cho góc nhìn rộng và hình ảnh sắc nét kể cả vào ban đêm. Camera còn có khả năng phát hiện chuyển động lạ và tiếng ồn bất thường, đồng thời giảm thiểu cảnh báo giả. Khi gia chủ vắng nhà, tính năng đàm thoại hai chiều giúp kết nối linh hoạt với không gian sống.

Ngoài camera an ninh, những sản phẩm vệ sinh nhà cửa tự động cũng giúp gia đình dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Trong hệ sinh thái nhà thông minh của EZVIZ, camera H7c Dual và robot RE5 Plus không chỉ là những thiết bị thông minh đơn thuần mà còn hiện thực hóa triết lý thiết kế của KTS Nguyễn Minh Thủy, tạo nên không gian sống tiện nghi và an toàn, nơi mà mỗi thành viên đều có thể tìm thấy chính mình trong từng góc nhỏ.