Cải tạo vỉa hè, 623 cây xanh ở trung tâm TP.HCM bị ảnh hưởng: Ai chịu trách nhiệm?

Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM vừa đốn hạ 8 cây xanh hơn 20 năm tuổi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn trước công viên Tao Đàn đến Cung văn hóa lao động).

Công nhân cũng cắt gọn tán của 9 cây xanh khác cùng khu vực này.

Cải tạo vỉa hè làm loạt cây xanh bị xâm hại ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo công ty cây xanh, từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị liên tục phải chạy theo các công trình cải tạo vỉa hè để kiểm tra cây xanh, từ đó quyết định phải đốn hạ hay hạ cắt gọn tán, bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đến. Ngoài Q.1, còn có các quận như: Q.Bình Thạnh, Q.5, Q.10, Q.11... cải tạo vỉa hè xâm hại đến cây xanh.



Bao nhiêu cây xanh bị ảnh hưởng?

Theo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, một số đơn vị thi công sử dụng phương tiện cơ giới phá dỡ, cào bóc nền vỉa hè, đào gần gốc cây làm đứt rễ hay gây tổn thương cơ học cho hệ rễ cây xanh.

Việc thi công như trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống cây xanh tại khu vực xung quanh. Việc thi công diễn ra chủ yếu vào ban đêm nên công tác tuần tra để nhận biết các hành vi xâm hại hệ thống rễ cây xanh khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến an toàn cây xanh mùa mưa bão 2025 và những năm về sau.

Hàng cây xanh hơn 20 tuổi phải đốn hạ vì bị xâm hại rễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thống kê sơ bộ của công ty cây xanh cho thấy, có đến 623 cây xanh bị ảnh hưởng do cải tạo vỉa hè ở Q.1 như: 43 cây lim sét và me trên đường Pasteur; 49 cây lim sét trên đường Nguyễn Thị Minh Khai; 61 cây me trên đường Lê Thánh Tôn, 59 cây me trên đường Lý Tự Trọng; 96 cây me trên đường Phùng Khắc Khoan; 176 cây lim sét, me và sao đen trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 30 cây dầu trên đường Sương Nguyệt Anh, 25 cây sao đen, lim sét trên đường Trần Cao Vân...

Q.1 báo cáo gì?

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND Q.1 đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.1 có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị thi công, tư vấn giám sát khẩn trương rà soát, tạm dừng thi công và tái lập lại toàn bộ các vị trí, bồn cây xanh đã bị xâm hại.

Theo báo cáo của UBND Q.1 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, tháng 3 và tháng 4, các tuyến đường trung tâm Q.1 sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội lớn của TP để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

Q.1 liên tục đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp cũng như các công văn cảnh báo về an toàn cây xanh của các đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn đến các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát để theo dõi, điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp.

Từ cuối năm 2024 đến nay, công ty cây xanh liên tục phải chạy theo các công trình cải tạo vỉa hè để kiểm tra ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo vỉa hè khó tránh khỏi những ảnh hưởng đến một số rễ nhỏ của cây khi phát triển rộng theo chiều ngang trên mặt vỉa hè, dù trường hợp này không nhiều.

Q.1 cho rằng, quá trình cải tạo vỉa hè cũng gặp rất nhiều khó khăn khi những cây lâu năm có tán rộng, cây có độ nghiêng rất lớn, rễ phát triển trồi lên mặt đất, gây nứt nền đất, vỉa hè khu vực xung quanh bồn cây hiện hữu.

Hiện Q.1 đã yêu cầu đơn vị thi công, giám sát hoàn trả lại các bồn cây để bảo đảm sự ổn định và an toàn cây xanh, đồng thời yêu cầu tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, nhắc nhở của đơn vị chủ quản cây xanh.

Thời gian tới, UBND Q.1 cho biết sẽ xử lý triệt để trách nhiệm của đơn vị thi công, tư vấn giám sát nếu để tái diễn tình trạng xâm hại cây xanh. Q.1 đồng thời xem xét tạm ngưng thi công, tạm ngừng hợp đồng và kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt đối với các nhà thầu cố tình vi phạm.