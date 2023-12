Cải thiện ‘rối loạn cương dương’ với hoạt chất Avanafil

Nhịp sống xã hội ngày càng nhanh, con người lại càng có nhu cầu tận hưởng cuộc sống, đặc biệt trong chuyện chăn gối. Các nghiên cứu đã chỉ ra hoạt chất Avanafil - một hoạt chất tuyệt vời có thể hỗ trợ giúp quý ông luôn sung mãn, lấy lại sự tự tin vốn có.

Thủ phạm gây rối loạn cương dương ở nam giới

Rối loạn cương dương là tình trạng "cậu nhỏ" khó có khả năng cương cứng hoặc duy trì cương cứng để tiến hành thỏa mãn hoạt động tình dục trọn vẹn. Đây là vấn đề thường gặp ở nam giới.

Tỷ lệ rối loạn cương dương hoàn toàn hoặc một phần ở nam giới chiếm hơn 50% nằm trong độ tuổi từ 40 - 70, và nhóm tuổi này ngày càng trẻ hóa. Khoảng 100 triệu đàn ông châu Á bị rối loạn cương dương theo nhiều mức độ khác nhau.

Rối loạn cương dương chủ yếu bắt nguồn từ việc suy giảm nội tiết tố nam testosterone. Ngoài ra, các yếu tố như căng thẳng, stress kéo dài, áp lực công việc, sử dụng bia rượu, thuốc lá, kèm theo những bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ trong máu… cũng là nguyên nhân dẫn đến "trên bảo dưới không nghe" của nam giới.

Hệ quả đáng tiếc đằng sau căn bệnh rối loạn cương dương

Tình trạng "chưa đến chợ đã hết tiền" trong thời gian dài khiến nam giới trở nên tự ti, mặc cảm. Không thể thỏa mãn nhu cầu tình dục dẫn đến cảm giác bất lực, căng thẳng, lo lắng, áp lực tâm lý càng nhiều gây trở ngại trong các mối quan hệ càng lớn.

Lâu dần chức năng sinh lý bị rối loạn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản về sau ở nam giới. Và đây là nguyên nhân chính, đáng báo động dẫn đến sự tan vỡ của hạnh phúc lứa đôi.

Tổn thương về mặt tinh thần cũng như thể chất, gây cản trở lớn đến cuộc sống sinh hoạt và công việc hằng ngày. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp để cải thiện tình trạng rối loạn cương dương nhận được nhiều sự quan tâm từ các đấng mày râu.

Giải pháp tạm biệt "rối loạn cương dương" với Avanafil

Avanafil là một hoạt chất ức chế mạnh cGMP phosphodiesterase đặc hiệu type 5 (PDE5) được nghiên cứu và phát hiện bởi Mitsubishi Tanabe Pharma, một công ty dược phẩm Nhật Bản. Đây là hoạt chất đã được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cấp phép lưu hành năm 2012. Đồng thời, hoạt chất Avanafil cũng được EMA (Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu) phê chuẩn điều trị rối loạn cương dương năm 2013.

Avanafil - Hoạt chất thế hệ mới điều trị hiệu quả rối loạn cương dương

Cơ chế hoạt động của hoạt chất Avanafil bằng cách ức chế cGMP phosphodiesterase type 5. Sự kích thích tình dục giúp giải phóng nitric oxyd (NO), NO hoạt hóa enzym guanylat cyclase làm tăng lượng cGMP, tạo nên sự giãn cơ ở thể hang và dẫn máu đến dương vật. Hoạt chất Avanafil làm tăng tác động của NO bằng cách ức chế PDE5 - chất có vai trò thoái hóa cGMP nên tăng lượng cGMP ở thể hang của dương vật. Kết quả giãn cơ và dẫn máu đến dương vật tạo nên sự cương dương.

Điều này giúp nam giới tăng khoái cảm và kéo dài thời gian sung mãn. Về tính hiệu quả lâm sàng, hoạt chất Avanafil được hấp thu và có tác dụng nhanh trong khoảng 15 phút, đạt nồng độ tối đa chỉ sau 30 - 45 phút sử dụng. Ưu điểm lớn nhất của Avanafil là được nghiên cứu và cải tiến để hạn chế tối đa các tác dụng phụ không mong muốn đối với sức khỏe như huyết áp, tim mạch...

Trong "công cuộc" lấy lại bản lĩnh phái mạnh đang đứng trước khả năng bị lung lay, việc đưa vào sử dụng hoạt chất Avanafil là một giải pháp hiệu quả và có an toàn cao. Mang đến cho nam giới sự tự tin về phong độ một cách toàn diện và bền vững.