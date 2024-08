Cải tiến hay sáng tạo không có công thức chung

Chiều 22.8, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA HCM) tổ chức Diễn đàn DN Việt Nam năm 2024 (Vietnam CEO Forum 2024). Diễn đàn thu hút sự tham gia của hàng nghìn CEO và quản lý cấp cao trên cả nước. Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op tham dự và chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn.



Khi nào thì cải cách và khi nào cần cải tiến, đây là câu hỏi lớn được đào sâu nhất trong diễn đàn. Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ, trong ngành bán lẻ có thể dùng tỷ lệ tăng trưởng bên ngoài cao hơn bên trong thì phải thay đổi. Từng đơn vị trong hệ thống chung cũng cần so sánh với đối thủ trong lĩnh vực. Nếu thấy tụt hậu hơn thì mức độ đó trở nên cấp bách để Inno, cách tân cho sự tồn tại. Văn hóa đôi khi cũng cần cải tiến, cải cách nhưng cần đi theo chiều sâu là phân định những gì cần giữ lại để không mất bản chất. Ông giải thích: Inno là thiết lập những giới hạn mới, mang trong mình giá trị văn hóa cũ nhưng phục vụ phân khúc cao hơn. Nhưng nguyên tắc chung vẫn là phải dựa trên giá trị cốt lõi, cơ bản của doanh nghiệp và dựa vào tiếng nói của khách hàng. Đối với ngành bán lẻ, đặc điểm của ngành bán lẻ mà chúng ta dựa vào 4 tiêu điểm - quá trình của Reno hay Ino đều phải dựa vào. Đó là những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, công nghệ để tạo nên giá trị cao hơn. Thứ hai là dựa trên những nền tảng mình làm dù Reno hay Ino thì cũng phải có cách riêng, tạo ra giá trị. Thứ ba, nhấn mạnh đến đặc trưng của ngành bán lẻ là "healthy" về mặt sản phẩm và dịch vụ. Thứ tư, chúng tôi muốn hướng đến là sự phát triển bền vững - là khía cạnh bắt buộc phải đi theo. Reno hay Ino giờ không phải câu chuyện "Yes" hay "No" mà là đã là văn hóa của doanh nghiệp.

Không có công thức chung cho doanh nghiệp

Liệu có cách nào để giảm rủi ro xuống thấp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi thực hiện cải tiến hay cải cách? Ông Nguyễn Anh Đức cho biết việc cải tiến hay cải cách không có công thức chung nhưng có bước đi chung. Doanh nghiệp cần đặt trên bản đồ cấu thành từ 6 mảnh ghép: nguồn lực - văn hóa, mô hình kinh doanh, dữ liệu (data), công nghệ, chiến lược và hành động. "Hãy cấu thành chiến lược riêng dựa trên những yếu tố mình có", ông lý giải.

Để biết chiến lược đó đúng hay không, lãnh đạo Saigon Co.op nói rằng có 3 khía cạnh trong hành trình cải tiến hoặc cải cách, bao gồm: người chịu tác động trực tiếp (tức khách hàng), tăng doanh số, hoạt động nội bộ. Các khía cạnh đều thực hiện đồng loạt nhưng đích đến từng giai đoạn thì phải có sự ưu tiên. Nếu khách hàng nhận được giá trị tốt hơn, đó chính là hành động đúng.

Có tín hiệu SOS nào buộc doanh nghiệp phải thay đổi mô hình mới (Inovation)? ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, doanh nghiệp sẽ dựa vào câu: "Khi bạn quan sát thấy tỷ lệ thay đổi bên ngoài cao hơn bên trong", đó chính là dấu hiệu để Ino hay Reno. Tất cả các dữ liệu được quan sát hàng ngày, hàng giờ; tỷ lệ tăng trưởng liên quan đến thương mại, tỷ lệ so sánh của từng đối thủ... Hiện nay công nghệ sẽ giúp mình nhìn thấy được thông qua các dữ liệu. Quan trọng là mình có nhận ra được dấu hiệu đó hay không. Mức độ càng cấp bách thì càng phải thay đổi mạnh mẽ.