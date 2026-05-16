CALI CLUB mang mô hình K-Sportainment Hàn Quốc đến TP.HCM

Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên, Giám đốc Điều hành Cali Club Việt Nam, cùng BTC thực hiện nghi thức khai trương trong ngày 9.5

Ra đời tại Seoul vào năm 2020 bởi CEO Son Joohee, CALI CLUB được phát triển với mục tiêu tạo hứng thú vận động cho trẻ em trong bối cảnh điện thoại, game và mạng xã hội ngày càng thu hút giới trẻ. Thay vì tách trẻ khỏi công nghệ, mô hình này đưa công nghệ vào trải nghiệm vận động thông qua hệ thống vòng đeo tay RFID, tính điểm thời gian thực và bảng xếp hạng tương tác.

Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên, Giám đốc Điều hành Cali Club Việt Nam cho biết, cơ sở đầu tiên tại Việt Nam có hơn 20 trò chơi dành cho nhiều nhóm tuổi, từ trẻ em đến thanh thiếu niên và người trẻ. Các hoạt động như dance interaction, challenge scoring hay game vận động theo đội được thiết kế theo phong cách giải trí Hàn Quốc, kết hợp yếu tố cạnh tranh nhẹ và khả năng chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngoài khu vui chơi, mô hình còn tích hợp không gian cà phê, seating area cùng dịch vụ tổ chức sinh nhật, ngoại khóa và team building doanh nghiệp. Theo giới quan sát thị trường, sự xuất hiện của CALI CLUB cho thấy xu hướng các mô hình giải trí ứng dụng công nghệ, tăng tính tương tác và trải nghiệm đang ngày càng được quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt với nhóm gia đình trẻ.