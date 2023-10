California Fitness chi khủng cho lớp tập ngoài trời, chiêu mộ HLV quốc tế giảng dạy

Đăng ký tham gia ngay các lớp tập ngoài trời tại đây.

Địa điểm: Ravo Park, The Metropole Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM

Thời gian: 14.10.2023

5:30 - 6:00 Check-in lớp Yoga Sunrise

6:00 - 7:00 Tập Yoga dưới ánh bình minh

7:00 - 7:15 Check-in lớp Zumba

7:15 - 8:15 Tập Zumba ngoài trời

8:15 - 8:30 Check-in lớp Les Mills

8:30 - 9:30 Tập Les Mills cực sung

Giá vé: Chỉ 250.000 VNĐ mỗi lớp

California’s Fitness Festival được đồng hành tài trợ bởi Vinamilk Super Nut, ASN, La Roche-Posay, Livwell, Reebok, Scavi & Ray, Lipovitan, Anessa, AceCook Việt Nam, Nike ACFC, Sunplay - Skin Aqua, Mandala, Savyu, Globe Visa, Siêu Thanh, Life Fitness, Artemis of Switzerland, Evian, Matrix, EXO Trails, Bernard Healthcare, Logitech G, Gymwolf - All The Fit.